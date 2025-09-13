沙田污水處理廠傳異味 渠務署致歉 料與早前管道滲漏有關 稱復原進度理想｜Yahoo

沙田污水處理廠於1982年投入使用，是香港最大的二級污水處理廠，服務沙田新市鎮、馬鞍山新市鎮及週邊鄉村。 (Photo by David Wong/South China Morning Post via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】沙田污水處理廠附近近日曾出現異味，及啟德河變得混濁，渠務署今（13日）在 FB 專頁「下水水」發文指，經調查相信，事故主要原因是 9 月 2 日沙田污水處理廠發生地下污水輸送管道滲漏，期間部分污水處理設施曾停用 4 日，導致餘下部分設施出現超負荷。

署方指，沙田污水處理廠於9月2日曾發生地下污水輸送管道滲漏，部分污水處理設施需暫停運作，令餘下部分設施出現超負荷。

渠務署已即時採取緊急應對措施，有關停用的設施已於9月6日恢復運作，受影響的生物污水處理過程現時正復原，進度理想。

署方指，相信事故是導致近日廠房附近曾出現氣味問題，及下游啟德河河水出現混濁情況的主因。署方表示，發現問題後已即時採取緊急應變措施，包括吸走發出異味的污泥，在污水處理廠內使用氣味抑制劑，及派員在啟德河進行清理工作。

署方表示 ，現時有關問題已大為改善，會繼續監察沙田污水處理廠及啟德河的情况，就今次事故對市民造成的影響表示歉意。