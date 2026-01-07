沙田瀝源邨男清潔工遭T牌左軚車撞倒 工權會關注一周兩宗同類意外

沙田瀝源邨男清潔工遭T牌左軚車撞倒，昏迷送院。(有線新聞截圖)

沙田發生車禍。今日(7日)清晨6時許，瀝源邨停車場內，一輛掛有試車牌(T牌)的私家車，在瀝源邨內的道路懷疑收掣不及，撞倒一名正清理道路枯葉的男清潔工人，工人倒地不省人事。救護人員到場，該名74歲姓黃男事主沒有表面傷勢，半清醒被送往威爾斯親王醫院治理。

涉事男司機為32歲姓鄭男子，持有有效香港駕駛執照，事發後登上警車協助調查。事故後現場遺下一架手推車、竹籮等清潔工具及多袋垃圾。涉事車輛為左軚車，掛有T牌，車牌位置貼有「吉利銀河V900」字樣。資料顯示，該款車為內地品牌吉利(Geely)旗下最新的MPV車款，今日(7日)正式進行全球預售。

事故後現場遺下一架手推車、竹籮等清潔工具及多袋垃圾。(有線新聞截圖)

要求檢討清潔工裝備

另外，一名57歲清潔女工於上周三在油麻地工作期間，被貨車撞倒，送院後不治。工業傷亡權益會表示，對於一周內有兩宗同類意外表示關注及擔憂，要求相關政府部門及僱主檢討清潔工裝備，又建議參考其他地方經驗，例如引入有閃燈的安全衣，讓清潔工更容易被其他道路使用者識別。

