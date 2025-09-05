沙田直擊｜太古汽水車廠發起罷工 數十人聚集廠房外叫口號

【Now新聞台】太古汽水廠職工總會發起罷工行動，本台記者江瓔庭早上9時在沙田廠房外看到，數十名身穿汽水廠紅色上衣的員工在廠房外聚集及叫口號。

工會發放的稿件聲稱，一名工作了18年的車長上月發生交通意外，公司調查後指涉事車長「倒車時未有穿戴安全帶」，以不小心駕駛，直接解僱涉事車長。工會又稱，該名車長為工會理事，質疑其遭解僱是公司有意打壓工會，於是發起罷工，要求公司就事件展開對話。

工會代表向記者表示，他們稍後會舉行會員大會，之後會向傳媒交代情況，又指資方不會派員出席。

