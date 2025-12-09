沙田美食｜沙田凱悅咖啡廳「冬日暖心盛宴」蛇王芬主理人指導蛇羹入饌！必食杏汁雞絲蛇羹/南瓜薑汁豬肉蛇羹/江蘇大閘蟹

踏入微涼季節，是時候約一班朋友、家人找個地方好好進補、暖一暖胃。香港沙田凱悅酒店咖啡廳，由即日至2026年1月31日期間推出「冬日暖心盛宴」主題自助晚餐，把本地老字號蛇羹文化、創意煲仔飯、當造海鮮以至玩味甜品通通集合，自助餐必食推介杏汁雞絲蛇羹、南瓜薑汁豬肉蛇羹、牛舌蕃茄辣椒煲仔飯配芫茜青醬，以及當季江蘇大閘蟹！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

百年「蛇王芬」坐鎮的全新蛇羹演繹

說到香港秋冬滋補美食，蛇羹絕對是代表之一。是次「冬日暖心盛宴」，酒店特別邀請擁有逾百年歷史老字號「蛇王芬」第四代主理人吳卓芝GiGi親自提供專業意見，從熬製上湯、蛇湯比例，以至配料與上桌細節都逐一指導，希望把這項經典傳統以更年輕及多元的方式延續下去。​

廣告 廣告

「蛇王芬」第四代主理人吳卓芝GiGi親自提供專業意見，從熬製上湯、蛇湯比例，以至配料與上桌細節都逐一指導，希望把這項經典傳統以更年輕及多元的方式延續下去。​

兩款重點蛇羹同樣走中西混搭路線：由咖啡廳主廚溫家俊Jacky以杏汁白肺湯為靈感創作的「杏汁雞絲蛇羹」，以滋潤杏汁慢燉蛇肉與雞絲，主打潤肺護膚、口感豐厚；而助理行政總廚Giovanni則把節日感滿滿的南瓜湯融入蛇羹，配合薑汁提暖並平衡甜度，經過長時間細火慢煨，成就一碗香氣和層次都相當細膩的「南瓜薑汁豬肉蛇羹」。GiGi更表示兩款新派蛇羹特別能吸引年輕一代，亦為品牌130周年誌慶帶來別具意義的合作。

雙冬炆羊肉煲

豉汁豬膶腸鰻魚煲仔飯及牛舌蕃茄辣椒煲仔飯配芫茜青醬

杏汁雞絲蛇羹及南瓜薑汁豬肉蛇羹

兩款創意煲仔飯與一系列暖身小菜

除了蛇羹，煲仔飯亦是今次盛宴的亮點。Giovanni師傅以西式風味入饌，設計出「牛舌蕃茄辣椒煲仔飯配芫茜青醬」，以嫩滑牛舌配酸甜的意式車厘茄，再加上充滿香草氣息的芫茜青醬，讓香脆飯焦多了一份意式熱情；而Jacky師傅主理的「豉汁豬膶腸鰻魚煲仔飯」，就把豬潤腸的鹹香與鰻魚的海味結合，每一口都相當重口味又惹味，適合喜歡層次豐富的食客。​

同場亦有多款以當造食材炮製的熱盤，例如約2.5両重的江蘇大閘蟹、蠔皇扣鮑魚、紅棗杞子炒蝦仁等，補血養神之餘亦充滿節日儀式感。 另外還有川椒煮花螺、野生椒秋葵蒸盲曹柳，以及雙冬炆羊肉煲、椰汁臘腸芋頭煲、紅棗醉雞等粵式煲仔菜，為一眾怕冷人士由胃暖到心，當然亦不少得冰鎮海鮮檔位作均衡搭配。

來到甜品環節同樣驚喜處處，主打輕盈又不失玩味。其一是「益力多馬豆糕」，把大家從小喝到大的乳酸飲品加入傳統馬豆糕中，帶來酸甜清爽口感，十分適合作為飯後小點；其二「腐乳芝士雞蛋仔」則源自沙田18 大熱的腐乳芝士蛋糕，把鹹香回甘的風味融入港式雞蛋仔，外層香脆、內裡帶芝士香氣，是喜歡鹹甜交織人士的心水之選。喜歡果香的話，可以試試「蘋果批雞蛋仔」，有蘋果派般的果肉與肉桂香，但以雞蛋仔的形態呈現，咬下去外脆內軟、層次分明。 當然也準備了滋補路線的傳統糕點如椰汁紅豆糕與紅棗糕，讓晚餐在甜蜜又溫潤的味道中完美收結！

江蘇大閘蟹

多款創意甜點及港式傳統滋補糕點

益力多馬豆糕

沙田凱悅酒咖啡廳

地址：香港新界沙田澤祥街 18 號沙田凱悅酒店大堂（地圖按此）

自助晚餐 星期一至日、公眾假期及前夕：6pm - 10pm

價錢：成人：$790 / 小童：$395

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？