精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
沙田美食｜沙田凱悅咖啡廳「冬日暖心盛宴」蛇王芬主理人指導蛇羹入饌！必食杏汁雞絲蛇羹/南瓜薑汁豬肉蛇羹/江蘇大閘蟹
沙田凱悅咖啡廳「冬日暖心盛宴」蛇王芬主理人指導蛇羹入饌！立即睇內文：
踏入微涼季節，是時候約一班朋友、家人找個地方好好進補、暖一暖胃。香港沙田凱悅酒店咖啡廳，由即日至2026年1月31日期間推出「冬日暖心盛宴」主題自助晚餐，把本地老字號蛇羹文化、創意煲仔飯、當造海鮮以至玩味甜品通通集合，自助餐必食推介杏汁雞絲蛇羹、南瓜薑汁豬肉蛇羹、牛舌蕃茄辣椒煲仔飯配芫茜青醬，以及當季江蘇大閘蟹！
百年「蛇王芬」坐鎮的全新蛇羹演繹
說到香港秋冬滋補美食，蛇羹絕對是代表之一。是次「冬日暖心盛宴」，酒店特別邀請擁有逾百年歷史老字號「蛇王芬」第四代主理人吳卓芝GiGi親自提供專業意見，從熬製上湯、蛇湯比例，以至配料與上桌細節都逐一指導，希望把這項經典傳統以更年輕及多元的方式延續下去。
兩款重點蛇羹同樣走中西混搭路線：由咖啡廳主廚溫家俊Jacky以杏汁白肺湯為靈感創作的「杏汁雞絲蛇羹」，以滋潤杏汁慢燉蛇肉與雞絲，主打潤肺護膚、口感豐厚；而助理行政總廚Giovanni則把節日感滿滿的南瓜湯融入蛇羹，配合薑汁提暖並平衡甜度，經過長時間細火慢煨，成就一碗香氣和層次都相當細膩的「南瓜薑汁豬肉蛇羹」。GiGi更表示兩款新派蛇羹特別能吸引年輕一代，亦為品牌130周年誌慶帶來別具意義的合作。
兩款創意煲仔飯與一系列暖身小菜
除了蛇羹，煲仔飯亦是今次盛宴的亮點。Giovanni師傅以西式風味入饌，設計出「牛舌蕃茄辣椒煲仔飯配芫茜青醬」，以嫩滑牛舌配酸甜的意式車厘茄，再加上充滿香草氣息的芫茜青醬，讓香脆飯焦多了一份意式熱情；而Jacky師傅主理的「豉汁豬膶腸鰻魚煲仔飯」，就把豬潤腸的鹹香與鰻魚的海味結合，每一口都相當重口味又惹味，適合喜歡層次豐富的食客。
同場亦有多款以當造食材炮製的熱盤，例如約2.5両重的江蘇大閘蟹、蠔皇扣鮑魚、紅棗杞子炒蝦仁等，補血養神之餘亦充滿節日儀式感。 另外還有川椒煮花螺、野生椒秋葵蒸盲曹柳，以及雙冬炆羊肉煲、椰汁臘腸芋頭煲、紅棗醉雞等粵式煲仔菜，為一眾怕冷人士由胃暖到心，當然亦不少得冰鎮海鮮檔位作均衡搭配。
來到甜品環節同樣驚喜處處，主打輕盈又不失玩味。其一是「益力多馬豆糕」，把大家從小喝到大的乳酸飲品加入傳統馬豆糕中，帶來酸甜清爽口感，十分適合作為飯後小點；其二「腐乳芝士雞蛋仔」則源自沙田18 大熱的腐乳芝士蛋糕，把鹹香回甘的風味融入港式雞蛋仔，外層香脆、內裡帶芝士香氣，是喜歡鹹甜交織人士的心水之選。喜歡果香的話，可以試試「蘋果批雞蛋仔」，有蘋果派般的果肉與肉桂香，但以雞蛋仔的形態呈現，咬下去外脆內軟、層次分明。 當然也準備了滋補路線的傳統糕點如椰汁紅豆糕與紅棗糕，讓晚餐在甜蜜又溫潤的味道中完美收結！
沙田凱悅酒咖啡廳
地址：香港新界沙田澤祥街 18 號沙田凱悅酒店大堂（地圖按此）
自助晚餐 星期一至日、公眾假期及前夕：6pm - 10pm
價錢：成人：$790 / 小童：$395
