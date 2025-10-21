楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
沙田美食｜實試石門全新日本料理 浜燒海鮮/直火燒龍蝦/高空美景
想在沙田石門找間高質日本菜？石門帝逸酒店最近進駐了一間全新日本餐廳「火蓮花」，即睇Yahoo Food實試內文：
沙田美食以為只在新城市廣場？非也，其實石門都有不少特色美食，在石門帝逸酒店內就開了間全新日本料理「火蓮花」，餐廳位於28樓，主打浜燒料理，環境開揚舒服，晚上能飽覽石門美景，新界區朋友終於無需跨區就可以品嚐到高級日本料理！
28樓高空美景
沙田的高空餐廳不算多，火蓮花位於帝逸酒店28樓，是區內少有的高空餐廳，在日間能看到綠意盎然的景色，晚上則變成萬家燈火的熣燦美景；火蓮花前身是酒店日式餐廳「源峰」，結業後由火蓮花接手，不過火蓮花並非酒店餐廳，只是租借其場地。
主打浜燒料理
火蓮花主打浜燒料理（Hamayaki），浜燒源自日本北部漁村，是一種以火慢烤海鮮的傳統技法。傳統以炭烤烹調，現代人改用電爐烤製，火力更穩定且少煙，能鎖住食材的天然鮮味與香氣。餐廳有多款海鮮套餐供大家選擇，好像龍蝦、活貝等等，同時客人可選擇三種燒烤方式：由職員桌邊即席燒烤、廚師即叫即製，或親自於濱燒爐上烹調，享受料理互動的樂趣。
必食甲羅燒
店內有多款海鮮可以選擇，好像時令生蠔都有數款。如果想吃頓大餐的話，推介嚐味套餐（$1,888/2位），有齊生蠔、刺身、主菜、甜品等，當中最吸引的必數招牌甲羅燒，即蟹味噌釀蟹蓋，大廚預先把蟹膏以味噌調製放入蟹殼中，可以按喜好加上蟹肉以燒爐慢烤，香氣四溢。可選擇配搭精選之日本蛋黃和脆口多士一起食用，又或者配搭紫菜白飯這經典配搭。
親切平實的日本菜
火蓮花整體餐點不算特別，走一個穩打穩實的路線，雖然沒有甚麼大驚喜，但勝在海鮮新鮮，烹調上亦沒有太多出錯，如果你只是希望有一個舒舒服服的位置，跟朋友親人享受一餐親切的日本菜的話，火蓮花不會令你失望。
