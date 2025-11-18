沙田美食｜一鼎台式火鍋進駐沙田！任食日本頂級牛肉/超鮮生蠔/自家手搖飲品

人氣火鍋品牌「一鼎台式火鍋TOP POT」繼馬鞍山、屯門、將軍澳後，正式進駐沙田！新店以更寬敞的環境與開放式料理檯呈現全新台式火鍋體驗，將高質肉類吃到飽、台灣夜市小食及現製手搖茶飲集於一身。





三大吃到飽套餐任你選擇

一鼎以「火鍋吃到飽 × 茶飲飲到爽」為品牌核心，沙田店引入多款澳洲與日本頂級牛肉，保持鮮嫩多汁與原始肉香。所有套餐更採用「一人一鍋」形式，讓每位食客享受個性化的湯底與食材體驗。人氣No.1的「澳洲200日穀飼牛吃到飽」套餐（$289起）主打肉質細嫩、脂肪分布均勻的穀飼牛，濃郁牛香中帶淡淡穀物甜味，厚切肉片涮至三成熟最為香嫩。套餐更包括滷水金錢腱、澳洲冠軍草飼羊、超鮮生蠔、鮮味大蜆、鼎鼎大頭蝦及香水爆檸等推介食物。​

廣告 廣告

想升級奢華體驗，必試「澳洲全血和牛+日本北海道四元豚吃到飽套餐」（$439起），結合澳洲M8純和牛與北海道四元豚，雙重油花層次感豐富，和牛入口香潤、四元豚肉質緊實清甜，是肉食達人首選。期間限定的「日本九州A5和牛吃到飽套餐」更推出成人每位激減$100、小童半價優惠，讓你以優惠價格品嚐全球譽滿的日本頂級牛肉，和牛霜降油花比例完美，入口濃郁香醇。





台式夜市小食與手搖茶飲系列

除了優質肉類，一鼎更在港重現熱鬧夜市氛圍，提供一鼎鹽酥雞、古早蒜味小香腸、三星蔥燒串花枝、地瓜球、龍師傅招牌韭菜餃、黑糖炸麻糬、紫米魔方小麻糬及流心白茶芋球等小食，每樣都保留台灣夜市的「香、酥、熱」靈魂。古早滷味如滷水牛筋、金錢腱與金錢肚等更是火鍋靈魂搭檔，香而不膩、鹹香入味，配茶或啤酒皆宜。​

一鼎茶手搖飲系列堅持100%採用新鮮水果現場人手調製，不添加香精或色素，每一杯都保留自然果香與純正茶韻。堂食可暢飲指定款式，品牌更設有外帶手搖吧，提供多達三十多款台式飲品，包括芝士系列、奶茶聯盟（黑糖珍珠牛乳、黑糖珍珠牛乳茶）、鮮果聯盟（霸王爆檸為TOP 1熱銷）及當季限定百香果三重奏（TOP 2推薦）。





全線分店手搖茶買一送一優惠

為慶祝沙田店盛大開業，一鼎台式火鍋特別推出第二階段開店優惠！顧客於指定日期到訪全線分店惠顧一鼎茶，即可享手搖茶買一送一優惠：屯門店（2025年11月20至22日）、馬鞍山店（2025年11月24至26日）、將軍澳店（2025年11月27至29日）。





一鼎台式火鍋（沙田店）

地址：沙田橫壆街2-16號沙田中心3樓50及57號舖

營業時間：11:30am – 10:30pm

電話： ／ WhatsApp：9033 9232