八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
【沙田美食2026】日式燒肉/豬柳蛋雞蛋仔/零負評pizza店等餐廳推介！
聽身邊朋友說，沙田真的好住，只是一直被嫌美食不多。沙田餐廳2026既有熱爆街頭小食、人氣韓式炸雞、高質火鍋，其中的一家西餐廳更有零負評的成續，果然是值得一試。
燒肉武田
日本知名連鎖燒肉店「燒肉武田（焼肉ホルモンたけ田）」自去年登陸香港、於沙田新城市廣場開設佔地2800呎的海外初出店「香港武田燒肉」後，一直備受矚目。店舖主打性價比高的和牛放題及午市套餐，近日更宣佈推出全新日本黑毛和牛午市燒肉放題優惠，成人每位僅需港幣$328，即可於3小時內暢享多達110款食材，當中包括多款正宗日本黑毛和牛A4部位及料理，例如十分稀有的三筋肉、牛前胸及醬漬一口牛，以及來自日本北海道的頂級五花腩、日本雞菊花、即撈活海鮮及刺身等。大家也可品嚐牛黃喉、牛胸油、日本雞橫隔膜等刁鑽內臟，於「橫丁一番街」的熱鬧氛圍中，圍爐暢聚，細味每一刻！
餐廳廚房設有專屬海鮮缸，飼養著生猛活蜆、鮑魚及海蝦。凡惠顧此午市優惠套餐，即可任點燒烤活蜆，活蜆從缸中撈起、隨即上烤網。當蜆殼在炭火上緩緩張開，汁液隨熱氣沸騰蒸騰，那股撲鼻而來的純粹海潮鹹香，正是「即撈即烤」無可替代的極鮮風味！
全新日本黑毛和牛午市放題優惠已包飲品吧（酒類除外）、甜品吧及任食雪糕。若想提升滿足感，燒烤與生啤堪稱絕配！顧客凡惠顧此午市優惠套餐，僅需追加港幣$58，即可享用一杯冰涼的Asahi生啤，讓細緻綿密的氣泡感，瞬間洗去燒烤的油膩，將肉香昇華！
沙田美食推介：Young Dabang
風靡全球、擁有超過400間分店的韓國人氣年糕鍋店「青年大邦」(Young Dabang)，首間香港分店已經正式登陸沙田新城市廣場 。品牌名字向1980年代韓國作為街坊熱門聚腳點的咖啡店 (Dabang) 致敬，旨在為香港打造一個充滿活力與熱情的全新聚腳點 。
青年大邦以獨創的35cm超長年糕顛覆傳統，煙韌彈牙的口感令人一試難忘 。招牌年糕鍋份量十足，配料豐富，其中「炸雞芝士瀑布年糕鍋」將酥脆炸雞與瀑布般的芝士完美結合 ；「酥炸魷魚皇年糕鍋」則以原隻炸魷魚帶來視覺與味覺的雙重衝擊 。餐廳更提供六款醬汁，包括香港限定的粟米忌廉醬，最後再以鍋中剩餘醬汁烹調的飛魚籽紫菜炒飯作結，滋味無窮 。
除了招牌年糕鍋，餐廳亦提供多款地道韓式美食。例如肉汁飽滿、慢煮後再焗的「青年大邦香雞」；飯粒分明且配料豐盛的「韓式釜飯」；以及靈感源自韓國媽媽風味、餡料比飯還多的「媽媽大邦飯卷」，選擇多元，滿足不同食客的味蕾 。
餐廳的飲品同樣充滿驚喜，不但有全港首度登場、果味馥郁的「紅桑子啤酒炸彈」，更有在韓國掀起熱潮的「蜜桃美式咖啡」，以及多款傳統韓式米酒 。
Young Dabang
地址：沙田正街18號新城市廣場一期1樓103A號舖
電話：2110 8801
沙田美食推介：The Salted Pig
這裡可以品嘗到豬肉的經典菜餚，當然，除此之外還有美味的雞肉、牛、羊和海鮮。推介的當然是充滿豐盈肉汁的招牌脆皮乳豬、香濃惹味的BBQ醬汁豬肋骨、豬肉斧頭扒……還有人氣小食拼盤，內有蘇格蘭雞蛋（將水煮蛋混合豬肉的英式料理）、豬皮脆片、豬肋骨、炸雞翼、迷你漢堡包，每種小食精心配製一款醬汁，實在是頗有心思。The Salted Pig絕對推介給食肉獸，尤其是一眾愛豬人士，配上啤酒，卡路里高一點，但值得一試。
photo from IG: thesaltedpighk
The Salted Pig
地址：新城市廣場一期7樓702號舖
電話：2808 4255
營業時間：上午12時至晚上10時
人均消費：$100 － $200
photo from IG: thesaltedpighk
沙田美食推介：kikusan 吉谷舍
不同於一般點心店，kikusan 以日本廚藝獨特的精神去製作不同肴饌，包括小肴、點心、飯麵及蘊含五穀米的壽司等，將上海、日菜的元素完美結合，例如擔擔拉麵、擔擔烏冬。原本主店在中環，由於性價比甚高而大受歡迎，因此在沙田開分店，相信這間fusion 店也吸引不少人前來。
Photo from IG: kikusan_official
kikusan 吉谷舍
地址：新城市廣場一期1樓127號舖
電話：3112 6031
營業時間：上午8時至晚上10時
人均消費：$100 － $200
Photo from IG: kikusan_official
沙田美食推介： Piccolo Pizzeria & Bar
喜歡吃pizza的朋友，一定有聽過這家餐廳，推介的有「古法意式煙肉pizza」，餅底偏薄，烤得焦脆卻又不會太韌，咬口非常恬到好處！加上煙肉混合流心蛋，真的是一款搶住食的pizza！另外， Piccolo的意粉亦是以煙韌取勝，難怪這家餐廳被食家稱有「100％回頭率」，而且有高達4.5分！
Photo from IG: piccolo_pizzeria
Piccolo Pizzeria & Bar
地址：新城市廣場三期3樓A325號舖
電話：3580 8951
營業時間：星期一至五：上午12時至晚上9時、星期六至日上午11時30分至晚上9時30分
人均消費：$100 － $200
Photo from IG: piccolo_pizzeria
沙田美食推介：雞吧
如果要推介一間好食的韓式炸雞，編輯一定揀雞吧這間小食店。當中的炸雞有原味、甜辣、火辣、雪山芝士以及蜂蜜牛油口味，炸雞能做到外脆而肉質極為鮮嫩，難怪得到食客們零負評，並堪稱比在韓國食到的更高質。除了炸雞，還建議可一嘗招蜂炸魷魚鬚，同樣香脆可口，鮮味十足。
Photo from IG: ggchickenbro
雞吧
地址：沙田石門安群街3號京瑞廣場一期2樓235B號舖
電話：5540 8994
營業時間：上午11時30分至晚上8時30分
人均消費：$50 - $100
photo from IG: step_step_little_wife
沙田美食推介：盛記麵家
住在沙田的朋友，應該一早聽過「盛記」的名字，因它有60年歷史了！編輯每到寒冬，都份外想念盛記火鍋，其食材之新鮮，真的不多火鍋可以做到，必試的當然是本地手切鮮肥牛。早午晚是麵店，晚上搖身一變成為火鍋店，這個組合虧老闆想得到，加上室內裝修風格有台灣文青風，周圍有書櫃及裝置藝術，別有一番風味。
photo from IG: happi.muffin
盛記麵家
地址：沙田瀝源熟食中心5號舖
電話：2692 6611
營業時間：早上6時至下午4時；晚上6時至晚上11時
人均消費：$100 － $200
photo from IG: eunice.s.cc
photo from IG: datewivfood
photo from IG: datewivfood
沙田美食推介：潮食
聽過很多雞蛋仔迷推介潮食的「豬柳蛋雞蛋仔」，甚至比豬柳蛋漢堡更她食，滿滿的驚喜啊！雞蛋仔內有大量的芝士、豬柳粒，加上蛋香，而且外脆內軟。另外，喜歡甜食的朋友，則可以選擇蘋果肉桂或是抹茶紅豆雞蛋仔，同樣出眾。
潮食
地址：沙田乙明邨街9號地下乙明邨街市2-3號舖
營業時間：上午12時至晚上8時
人均消費：$50
photo from Uber Eat
沙田美食推介：Mamma Mia Gelato
如果你是雪糕迷，但又怕肥的話，編輯推介是這家店。主打無糖製成，甜味來自slenda，即是從糖裡提煉出無碳水化合物的天然甜味，而非一般代糖。Gelato內更有意大利天然材料，加入新鮮果肉，口感豐富，無糖無脂的雪糕，果然令女生愛上。
Photo from IG: alw.hungry.sasa
沙田美食推介：Mamma Mia Gelato
Mamma Mia Gelato
地址：新城市廣場三期3樓A313A號舖
電話：5526 7709
營業時間：早上12時至晚上10時
人均消費：$50
Photo from IG: mkbowfoodies
沙田美食推介：Explorer Fusion Restaurant
主打西日fusion菜，除了和牛漢堡、慢煮澳洲和牛、意粉之外，亦有高質手握壽司、日本刺身，刺身極為新鮮。很多食客認為這間小店的質素絕對是酒店級數，但性價比就甚高，值得特地前去石門試其手藝。
Photo from IG: explorerfusion
Explorer Fusion Restaurant
地址：沙田石門安群街3號京瑞廣場一期G10地舖
電話：2665 6781
營業時間：上午12時至凌晨3時
人均消費：$100 － $200
Photo from IG: explorerfusion
沙田美食推介：Hunky Dory
環境清幽，又有戶外花園的這間英國餐廳位於科學園，人氣一直高企。餐廳提供經典英式美食和fusion韓國料理，最受歡迎的是特色漢堡包，英國皇家牛肉漢堡是其招牌菜式，一咬下去，就食到微焦麵包、新鮮蔬菜、juicy漢堡同芝士的完美配搭，甚是吸引。韓式Eggs Benedict你又有無試過呢？原來夾住的烤牛肉加泡菜是如此好食。Hunky Dory還提供各式酒品，很適合大班朋友相聚談心。
Photo from IG: hunkydoryhk
Hunky Dory
地址：沙田白石角香港科學園科技大道西19號19W大樓2樓245室
電話：2462 8383
營業時間：星期一至五上午8時至晚上10時
人均消費：$100 － $200
Photo from IG: hunkydoryhk
沙田美食推介：Bakehouse by Grégoire Michaud
Bakehouse by Grégoire Michaud 將於沙田新城市廣場開設第七間分店，是 Bakehouse 旗下首間提供全日堂食餐飲的門市，新店將推出兩款獨家手工烘焙包點，分別是楊枝甘露菠蘿包和沙田蜂蜜柑桔冬甩。 楊枝甘露菠蘿包外脆內軟，菠蘿包香脆的外層帶有椰香，而內餡則是酸甜可口的楊枝甘 露椰奶忌廉，將兩大本地美食的精髓完美融合。沙田蜂蜜柑桔冬甩包裹着來至沙田永和 蜜蜂場的蜂蜜，柔滑的意大利芝士雲呢拿忌廉，搭配清新美味的蜜餞柑桔，最後灑上蜂巢形狀的杏仁薄片，為味蕾帶來令人愉悅的享受。
推薦閱讀:
➤ 【尖沙咀美食2026】尖沙咀餐廳人氣推薦！Tiramisu Pizza/本地農場食材/高性價比壽喜燒
➤ 【屯門美食】屯門區10大抵食之選！日本人氣串燒、米芝蓮西餐、香蕉煎餅令人難以抗拒！
➤ 【將軍澳美食】編輯推介5間將軍澳必去Cafe！海邊打卡靚景/文青小店/連鎖咖啡店一應俱全
Follow us on:
Facebook: elleOnlineHK
Instagram: @ellehongkong
YouTube: ELLETVHK
其他人也在看
新地馮秀炎涉貪被停職 年薪2400萬「商場一姐」是怎樣煉成的？
新地執行董事馮秀炎據報涉內地商場營運貪腐遭停職，年薪 2,400 萬的「商場一姐」如何建立新地商場王國？
文詠珊Janice Man曼谷遭捕獲 素顏狀態驚艷網民：真的是氣質美女
現年37歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到去年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，有網民喺泰國成功野生捕獲佢，仲被佢嘅素顏狀態驚艷到。
咪神對決︱鄧凱文同「大騎樓」比舞封胸即輸
【on.cc東網專訊】無綫新咪神鄧凱文日前在社交網Po沙灘水着照，疑因太過性感被公司下「封胸令」，上載兩日就Del Post。未知是否有派福利陰影，她已變得乖乖，不敢再過分顯示天斌本錢。她近日與另一咪神「大騎樓」郭珮文為男主持曾錦燊拍跳舞片，本應是球來球往，撼動
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。
車Cam直擊｜大老山隧道電單車直撞客貨車 鐵騎士被拋出直插 Van 仔車廂內｜有片｜Yahoo
大老山隧道今早（3 日）發生交通意外。早上 8 時 20 分左右，一輛客貨車和電單車沿隧道管道快線往沙田方向行駛。客貨車因應前面交通情況減慢車速，然而尾隨的電單車未有減速，結果直撞客貨車車尾，電單車司機被拋出，並且撞爆客貨車車尾玻璃，全身飛進車內，身體多處受傷。電單車司機清醒，由救護車送往醫院治理。
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？
金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
中國主婦的淘金夢碎：48小時從獲利60%迅速慘賠84%
黃金與白銀市場上周以來，經歷數十年來最迅速的逆轉，據《彭博》報導，這場由熱衷槓桿的中國交易員推動的紀錄性漲勢，如今已讓從避險基金到家庭主婦在內的投資者損失慘重。
魏駿傑前妻張利華越撈越掂 躋身保險界頂尖會員TOT
魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業MDRT「百萬圓桌」行列。早前張利華喺社交網站宣布成為「Top of the Table（頂尖會員）」嘅喜訊，寫下：「在全年含金量最高、競爭最激烈的第三季度脫穎而出，同時也登頂全球壽險之巔—榮膺Top Of The Table（TOT）六倍MDRT業績，置身頂尖團隊，方知何為卓越。感謝所有信任與同行，這既是巔峰，更是起點，也為2025畫上了一個閃耀的句點。未來繼續以專業守護，為萬家財富夢想護航」。
陸永晒細女廣告片人見人愛 12歲已接近180cm
【on.cc東網專訊】組合農夫近期多多搞作，兩人夾份開設工作室外，成員陸永在社交網站上載一段與細女SimSim以父女檔形式拍攝的牙刷廣告片，齊齊介紹牙刷及盲盒。影片中，SimSim着紅色衞衣襯灰色棉褲，五官精緻散發青春少女味，更遺傳陸永的優良基恩，12歲的她暴風
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！
錦綉花園維修爭議︱數百街坊出席資訊日 卜國明發言屢被噓 民政建議覓退休法官調解︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元朗錦綉花園管理公司早前提出近5億元水管維修工程，引起居民質疑後叫停，昨日管理公司召開「資訊日」。有居民代表表示，應徹查屋苑失水是否涉偷水，指水務署答應另覓地點設新水錶，再與舊水錶比較用水量。水務署高級工程師黎振鋒指，2018年已將棄置水管和屋苑內部供水系統分離，署方排除從該喉管偷水，若居民有疑慮，可與管理公司商討在喉管位置挖掘查證。民政處代表建議，找有處理大廈管理個案經驗的退休法官或司法人員，與發展商、小業主代表討論解決爭議。
49歲梁詠琪遊日淡妝樣令人驚呆！少女般的「發光肌」保養秘訣，低成本自製「椰子油咖啡渣磨砂膏」護膚神器
即將踏入50歲的「短髮女神」Gigi梁詠琪近日現身日本南青山，被網民捕獲並上傳合照。極佳的素顏狀態瞬間引發熱議！網民形容與 Gigi 對視一刻「整個驚呆了」，大讚她皮膚細緻，肌膚狀態好到令人目瞪口呆！究竟這位凍齡女神如何維持如少女般的「發光肌」？原來秘訣就藏在廚房之中！
胡‧說樓市｜新居屋安楹苑: 預製廁所接口現積水，鑿開地台驚現大窿?
新居屋安楹苑爆出交樓質素爭議！《胡‧說樓市》直擊低層單位，在未接通水電的情況下，洗手間地台濕度高達26.2% 。業主報執修竟被房署以「肉眼看不見」為由拒絕，拆開地台後更發現驚人「大窿」與積水。究竟「十年結構保證」是否形同虛設？
【大生生活超市】賀年精選優惠 海味鮑魚 $80/2罐、流心蛋卷 $50/2件（即日起至03/03）
大生生活精選一系列賀年好物，包括多款精選賀年禮盒、福袋及大生海味、威士忌及紅白酒等大方得體拜年好禮，同時仲有一系列清潔用品讓你乾乾淨淨迎接新一年！
2026馬年陳定幫生肖運程：馬、羊、猴篇｜屬馬犯太歲小心金錢糾紛、屬羊易遇貴人、屬猴提防血光之災
陳定幫2026馬年生肖運程｜2026馬年對於屬馬、屬羊與屬猴的人而言是一個變數特別多的關鍵之年，有生肖在這一年迎來轉機，有的則事業與運氣同步上升，也有生肖在人際與感情關係接連受考驗。究竟這3個生肖在2026年將面對甚麼危機與機遇？以下即逐一拆解2026馬年的財運、事業、感情與健康運勢，讓你在新一年順順利利把握先機！
孫藝珍私服穿搭Valentino鞋超吸睛！精品芭蕾舞鞋6款推薦
韓國女星孫藝珍向來以優雅形象著稱，她的私服穿搭同樣是時尚迷關注焦點。近日她在IG分享的造型，宛如校園青春記憶的延伸：白襯衫搭配黑色百褶裙，俐落中帶著柔和層次，自然達到減齡效果。腳上搭配Valentino芭蕾舞鞋成為亮點，巧妙呼應學院氣息，也讓芭蕾舞鞋再度成為精品鞋履中的話題焦點！接下來，就從孫藝珍的示範出發，盤點6款精品芭蕾舞鞋的魅力。
美連奴重創 阿迪達盼閂窗前添「兵」
【Now Sports】阿仙奴中場美連奴受重傷，領隊阿迪達直言在轉會窗關閉前，即未來幾個小時內尋求新兵。美連奴（Mikel Merino）因右腳骨裂需要接受手術，預計需要接受手術，領隊阿迪達表示球隊正「積極尋找」球員以作填補：「我們正積極尋找選擇，會繼續那樣做。當你在球季餘4個月，尚有全部賽事需要競逐而失去一名重心球員，就需要看看，看看有沒有球員可供選擇。」西班牙中場美連奴多次在球隊其他前鋒受傷情況下，串演箭頭，效果理想，本季在英超取得4個入球及3次助攻，其缺陣難免影響4線角逐的兵工廠。對阿仙奴而言，可幸是哈伐斯近期已復出，而阿迪達亦表示上輪聯賽對列斯聯熱身時受傷的薩卡傷勢不重。
比利時首相憂「在紐約監獄醒來」 揭歐洲對美國司法霸權的不安
比利時首相德韋弗在達沃斯與美國總統川普會面後，拋出「可能在紐約監獄醒來」的玩笑，引發歐洲政壇高度關注。分析指出，這並非黑色幽默，而是歐洲對美國長臂管轄、司法與經濟壓力的真實焦慮。