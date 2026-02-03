【沙田美食2026】日式燒肉/豬柳蛋雞蛋仔/零負評pizza店等餐廳推介！

▲ ELLE.com.hk

聽身邊朋友說，沙田真的好住，只是一直被嫌美食不多。沙田餐廳2026既有熱爆街頭小食、人氣韓式炸雞、高質火鍋，其中的一家西餐廳更有零負評的成續，果然是值得一試。

▲ ELLE.com.hk

燒肉武田

日本知名連鎖燒肉店「燒肉武田（焼肉ホルモンたけ田）」自去年登陸香港、於沙田新城市廣場開設佔地2800呎的海外初出店「香港武田燒肉」後，一直備受矚目。店舖主打性價比高的和牛放題及午市套餐，近日更宣佈推出全新日本黑毛和牛午市燒肉放題優惠，成人每位僅需港幣$328，即可於3小時內暢享多達110款食材，當中包括多款正宗日本黑毛和牛A4部位及料理，例如十分稀有的三筋肉、牛前胸及醬漬一口牛，以及來自日本北海道的頂級五花腩、日本雞菊花、即撈活海鮮及刺身等。大家也可品嚐牛黃喉、牛胸油、日本雞橫隔膜等刁鑽內臟，於「橫丁一番街」的熱鬧氛圍中，圍爐暢聚，細味每一刻！

廣告 廣告

▲ ELLE.com.hk

餐廳廚房設有專屬海鮮缸，飼養著生猛活蜆、鮑魚及海蝦。凡惠顧此午市優惠套餐，即可任點燒烤活蜆，活蜆從缸中撈起、隨即上烤網。當蜆殼在炭火上緩緩張開，汁液隨熱氣沸騰蒸騰，那股撲鼻而來的純粹海潮鹹香，正是「即撈即烤」無可替代的極鮮風味！

全新日本黑毛和牛午市放題優惠已包飲品吧（酒類除外）、甜品吧及任食雪糕。若想提升滿足感，燒烤與生啤堪稱絕配！顧客凡惠顧此午市優惠套餐，僅需追加港幣$58，即可享用一杯冰涼的Asahi生啤，讓細緻綿密的氣泡感，瞬間洗去燒烤的油膩，將肉香昇華！

▲ ELLE.com.hk

沙田美食推介：Young Dabang

風靡全球、擁有超過400間分店的韓國人氣年糕鍋店「青年大邦」(Young Dabang)，首間香港分店已經正式登陸沙田新城市廣場 。品牌名字向1980年代韓國作為街坊熱門聚腳點的咖啡店 (Dabang) 致敬，旨在為香港打造一個充滿活力與熱情的全新聚腳點 。

▲ ELLE.com.hk

青年大邦以獨創的35cm超長年糕顛覆傳統，煙韌彈牙的口感令人一試難忘 。招牌年糕鍋份量十足，配料豐富，其中「炸雞芝士瀑布年糕鍋」將酥脆炸雞與瀑布般的芝士完美結合 ；「酥炸魷魚皇年糕鍋」則以原隻炸魷魚帶來視覺與味覺的雙重衝擊 。餐廳更提供六款醬汁，包括香港限定的粟米忌廉醬，最後再以鍋中剩餘醬汁烹調的飛魚籽紫菜炒飯作結，滋味無窮 。

▲ ELLE.com.hk

除了招牌年糕鍋，餐廳亦提供多款地道韓式美食。例如肉汁飽滿、慢煮後再焗的「青年大邦香雞」；飯粒分明且配料豐盛的「韓式釜飯」；以及靈感源自韓國媽媽風味、餡料比飯還多的「媽媽大邦飯卷」，選擇多元，滿足不同食客的味蕾 。

▲ ELLE.com.hk

餐廳的飲品同樣充滿驚喜，不但有全港首度登場、果味馥郁的「紅桑子啤酒炸彈」，更有在韓國掀起熱潮的「蜜桃美式咖啡」，以及多款傳統韓式米酒 。

Young Dabang

地址：沙田正街18號新城市廣場一期1樓103A號舖

電話：2110 8801

▲ ELLE.com.hk

沙田美食推介：The Salted Pig

這裡可以品嘗到豬肉的經典菜餚，當然，除此之外還有美味的雞肉、牛、羊和海鮮。推介的當然是充滿豐盈肉汁的招牌脆皮乳豬、香濃惹味的BBQ醬汁豬肋骨、豬肉斧頭扒……還有人氣小食拼盤，內有蘇格蘭雞蛋（將水煮蛋混合豬肉的英式料理）、豬皮脆片、豬肋骨、炸雞翼、迷你漢堡包，每種小食精心配製一款醬汁，實在是頗有心思。The Salted Pig絕對推介給食肉獸，尤其是一眾愛豬人士，配上啤酒，卡路里高一點，但值得一試。

photo from IG: thesaltedpighk

▲ ELLE.com.hk



The Salted Pig



地址：新城市廣場一期7樓702號舖

電話：2808 4255

營業時間：上午12時至晚上10時

人均消費：$100 － $200

photo from IG: thesaltedpighk

▲ ELLE.com.hk

沙田美食推介：kikusan 吉谷舍

不同於一般點心店，kikusan 以日本廚藝獨特的精神去製作不同肴饌，包括小肴、點心、飯麵及蘊含五穀米的壽司等，將上海、日菜的元素完美結合，例如擔擔拉麵、擔擔烏冬。原本主店在中環，由於性價比甚高而大受歡迎，因此在沙田開分店，相信這間fusion 店也吸引不少人前來。

Photo from IG: kikusan_official

▲ ELLE.com.hk



kikusan 吉谷舍



地址：新城市廣場一期1樓127號舖

電話：3112 6031

營業時間：上午8時至晚上10時

人均消費：$100 － $200

Photo from IG: kikusan_official

▲ ELLE.com.hk

沙田美食推介： Piccolo Pizzeria & Bar

喜歡吃pizza的朋友，一定有聽過這家餐廳，推介的有「古法意式煙肉pizza」，餅底偏薄，烤得焦脆卻又不會太韌，咬口非常恬到好處！加上煙肉混合流心蛋，真的是一款搶住食的pizza！另外， Piccolo的意粉亦是以煙韌取勝，難怪這家餐廳被食家稱有「100％回頭率」，而且有高達4.5分！

Photo from IG: piccolo_pizzeria

▲ ELLE.com.hk



Piccolo Pizzeria & Bar



地址：新城市廣場三期3樓A325號舖

電話：3580 8951

營業時間：星期一至五：上午12時至晚上9時、星期六至日上午11時30分至晚上9時30分

人均消費：$100 － $200

Photo from IG: piccolo_pizzeria

▲ ELLE.com.hk

沙田美食推介：雞吧

如果要推介一間好食的韓式炸雞，編輯一定揀雞吧這間小食店。當中的炸雞有原味、甜辣、火辣、雪山芝士以及蜂蜜牛油口味，炸雞能做到外脆而肉質極為鮮嫩，難怪得到食客們零負評，並堪稱比在韓國食到的更高質。除了炸雞，還建議可一嘗招蜂炸魷魚鬚，同樣香脆可口，鮮味十足。

Photo from IG: ggchickenbro

▲ ELLE.com.hk



雞吧



地址：沙田石門安群街3號京瑞廣場一期2樓235B號舖

電話：5540 8994

營業時間：上午11時30分至晚上8時30分

人均消費：$50 - $100

photo from IG: step_step_little_wife

▲ ELLE.com.hk

沙田美食推介：盛記麵家

住在沙田的朋友，應該一早聽過「盛記」的名字，因它有60年歷史了！編輯每到寒冬，都份外想念盛記火鍋，其食材之新鮮，真的不多火鍋可以做到，必試的當然是本地手切鮮肥牛。早午晚是麵店，晚上搖身一變成為火鍋店，這個組合虧老闆想得到，加上室內裝修風格有台灣文青風，周圍有書櫃及裝置藝術，別有一番風味。

photo from IG: happi.muffin

▲ ELLE.com.hk



盛記麵家



地址：沙田瀝源熟食中心5號舖

電話：2692 6611

營業時間：早上6時至下午4時；晚上6時至晚上11時

人均消費：$100 － $200

photo from IG: eunice.s.cc

▲ ELLE.com.hk

photo from IG: datewivfood

沙田美食推介：潮食

聽過很多雞蛋仔迷推介潮食的「豬柳蛋雞蛋仔」，甚至比豬柳蛋漢堡更她食，滿滿的驚喜啊！雞蛋仔內有大量的芝士、豬柳粒，加上蛋香，而且外脆內軟。另外，喜歡甜食的朋友，則可以選擇蘋果肉桂或是抹茶紅豆雞蛋仔，同樣出眾。

▲ ELLE.com.hk



潮食



地址：沙田乙明邨街9號地下乙明邨街市2-3號舖

營業時間：上午12時至晚上8時

人均消費：$50

photo from Uber Eat

▲ ELLE.com.hk

沙田美食推介：Mamma Mia Gelato

如果你是雪糕迷，但又怕肥的話，編輯推介是這家店。主打無糖製成，甜味來自slenda，即是從糖裡提煉出無碳水化合物的天然甜味，而非一般代糖。Gelato內更有意大利天然材料，加入新鮮果肉，口感豐富，無糖無脂的雪糕，果然令女生愛上。

Photo from IG: alw.hungry.sasa

▲ ELLE.com.hk

沙田美食推介：Mamma Mia Gelato

Mamma Mia Gelato

地址：新城市廣場三期3樓A313A號舖

電話：5526 7709

營業時間：早上12時至晚上10時

人均消費：$50

Photo from IG: mkbowfoodies

▲ ELLE.com.hk

沙田美食推介：Explorer Fusion Restaurant

主打西日fusion菜，除了和牛漢堡、慢煮澳洲和牛、意粉之外，亦有高質手握壽司、日本刺身，刺身極為新鮮。很多食客認為這間小店的質素絕對是酒店級數，但性價比就甚高，值得特地前去石門試其手藝。

Photo from IG: explorerfusion

▲ ELLE.com.hk



Explorer Fusion Restaurant



地址：沙田石門安群街3號京瑞廣場一期G10地舖

電話：2665 6781

營業時間：上午12時至凌晨3時

人均消費：$100 － $200

Photo from IG: explorerfusion

▲ ELLE.com.hk

沙田美食推介：Hunky Dory

環境清幽，又有戶外花園的這間英國餐廳位於科學園，人氣一直高企。餐廳提供經典英式美食和fusion韓國料理，最受歡迎的是特色漢堡包，英國皇家牛肉漢堡是其招牌菜式，一咬下去，就食到微焦麵包、新鮮蔬菜、juicy漢堡同芝士的完美配搭，甚是吸引。韓式Eggs Benedict你又有無試過呢？原來夾住的烤牛肉加泡菜是如此好食。Hunky Dory還提供各式酒品，很適合大班朋友相聚談心。

Photo from IG: hunkydoryhk

▲ ELLE.com.hk



Hunky Dory

地址：沙田白石角香港科學園科技大道西19號19W大樓2樓245室

電話：2462 8383

營業時間：星期一至五上午8時至晚上10時

人均消費：$100 － $200

Photo from IG: hunkydoryhk

▲ ELLE.com.hk

沙田美食推介：Bakehouse by Grégoire Michaud

Bakehouse by Grégoire Michaud 將於沙田新城市廣場開設第七間分店，是 Bakehouse 旗下首間提供全日堂食餐飲的門市，新店將推出兩款獨家手工烘焙包點，分別是楊枝甘露菠蘿包和沙田蜂蜜柑桔冬甩。 楊枝甘露菠蘿包外脆內軟，菠蘿包香脆的外層帶有椰香，而內餡則是酸甜可口的楊枝甘 露椰奶忌廉，將兩大本地美食的精髓完美融合。沙田蜂蜜柑桔冬甩包裹着來至沙田永和 蜜蜂場的蜂蜜，柔滑的意大利芝士雲呢拿忌廉，搭配清新美味的蜜餞柑桔，最後灑上蜂巢形狀的杏仁薄片，為味蕾帶來令人愉悅的享受。

推薦閱讀:

➤ 【尖沙咀美食2026】尖沙咀餐廳人氣推薦！Tiramisu Pizza/本地農場食材/高性價比壽喜燒

➤ 【屯門美食】屯門區10大抵食之選！日本人氣串燒、米芝蓮西餐、香蕉煎餅令人難以抗拒！

➤ 【將軍澳美食】編輯推介5間將軍澳必去Cafe！海邊打卡靚景/文青小店/連鎖咖啡店一應俱全







Follow us on:

Facebook: elleOnlineHK

Instagram: @ellehongkong

YouTube: ELLETVHK





