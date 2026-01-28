專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
$1XX食到自助餐？沙田萬怡酒店自助餐買一送一加第三位$111 歎即開生蠔/橫財就手紅燒元蹄/花雕雞油蒸新鮮龍蝦
沙田萬怡酒店推出一系列自助餐優惠，人均低至$220就可以盡享節慶自助餐，內文即睇：
踏入新年，節慶氛圍漸濃，沙田萬怡酒店一連串節慶美味，農曆新年的粵式薈萃，即開生蠔、澳洲36°MB2金獎牛肩胛肉、蜜汁烤比利時杜洛克豬柳，再到橫財就手紅燒元蹄、金銀滿屋金沙海王炒飯、花雕雞油蒸新鮮龍蝦，都一一準備好了！突發在Klook有買一送一+第三位$111優惠，大家可以約上家人朋友歎盡一場又一場的節日盛宴！
「悅」饌廣東薈萃自助晚餐粵韻新春滋補盛宴開席
踏入1至2月的新春，一場匯聚粵菜精髓、融合傳統與創意的「悅」饌廣東薈萃自助餐應節登場，鮮味序曲由季節限定新鮮即開法國生蠔拉開帷幕，自助晚餐更有限定2款生蠔，讓大家大飽口福！再到冰鎮海鮮區，匯集鮮蝦、鱈蟹腳、紐西蘭青口、翡翠螺、鮮蟹、麵包蟹等多款海鮮，統統鮮甜飽滿；自助午餐現點現切區堪稱肉食愛好者的天堂，烤南澳洲36°MB2金獎牛肩胛肉肉質細嫩、蜜汁烤比利時杜洛克豬柳香甜不膩，自助晚餐限定烤澳洲穀飼100天有骨肉眼脂香豐潤，再加上即切明爐燒豬腩肉的酥脆、香煎法國鴨肝配菠蘿糖醋汁的奢華、蜜餞金蠔的濃郁，每一口都是驚喜。
特色熱食區則除中式點心外，自助晚餐也有潮式半煎煮盲鰽柳，順德蜆蚧薑蔥炆鯪魚球、汕頭炒麵線等菜式各具特色，讓人回味無窮。新春期間2月17日至2月19日還會加碼發財蓮藕大利湯、橫財就手紅燒元蹄、金銀滿屋金沙海王炒飯等賀年菜式；自助晚餐每位成人或長者送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻，滿載吉祥寓意，為新春聚餐添滿濃厚年味！
【買一送一加第三位$111】自助晚餐（用餐時段：18:00 - 21:30）
優惠價：$997/3位，人均$333｜
原價：$2,435/3位
新年期間每位成人或長者送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻
【買一送一加第三位$111】自助午餐（平日用餐時段：12:00 - 14:30；週末用餐時段：12:00 - 15:00）
優惠價：$589/3位，人均$197｜
原價：$1,313/3位
MoMo Café
地址：新界沙田安平街 1 號沙田萬怡酒店2樓(地圖)
