聖誕自助餐優惠2025｜沙田萬怡酒店自助餐買一送二！人均低至$220起歎即開生蠔/金獎牛肩胛肉/烤原隻聖誕火雞

踏入年末時份，節慶氛圍漸濃，沙田萬怡酒店一連串節慶美味，由11-12月的韓風秋韻、聖誕盛宴，到12月21日冬至團圓，再到農曆新年的粵式薈萃，即開生蠔、澳洲36°MB2金獎牛肩胛肉、烤原隻聖誕火雞，再到髮菜北菇鮑螺片、溫宮齋煲，都一一準備好了；更有驚喜第二位+$12或買1送2等驚喜優惠，大家可以約上家人朋友歎盡一場又一場的節日盛宴！

>>沙田萬怡酒店聖誕自助餐優惠<<

聖誕自助餐 歎即開生蠔/烤原隻聖誕火雞

聖誕自助午餐與晚餐當然要夠精彩！自助午餐供應新鮮即開法國生蠔，配搭紐西蘭青口、鮮蝦等冰鎮海鮮，以及三文魚、八爪魚、鯛魚等刺身，開胃鮮甜；烤肉與熱盤區匯集烤南澳洲36°MB2金獎牛肩胛肉，更有點題必食的烤原隻聖誕火雞、沙田名物之稱的沙田雞粥，也有香煎豬腩肉配泡菜等菜式；甜品區有聖誕乾果檸檬牛油蛋糕、櫻花玫瑰栗子樹頭蛋糕等節日主題甜點，配MÖVENPICK雪糕帶來甜蜜收尾。週末更可享用鱈蟹腳、凍鮑魚、花膠沙田雞粥、煎羊扒配青胡椒汁，以及聖誕蝴蝶餅、迷你開心果什莓聖誕樹等限定滋味。

廣告 廣告

聖誕自助晚餐更全面升級食材陣容，2款即開法國生蠔外，每位成人或長者更贈送蒸本地新鮮龍蝦一隻，冰鎮海鮮亦加碼有鱈蟹腳、麵包蟹、翡翠螺等多元品類；熱盤新增烤澳洲穀飼100天有骨牛肉眼、瑞士熱溶芝士、清蒸沙巴龍躉等，也有經典的紅酒燴牛尾、香煎盲鰽魚柳配松露忌廉汁；甜品在午餐基礎上新增焗朱古力心太軟、聖誕朱古力馬德蓮，同時開啟啤酒、紅酒、白酒和日本清酒任飲模式，用精彩美食徹底賣滿節日歡聚氛圍！

聖誕自助餐

【5折優惠】自助晚餐（聖誕節旺季不加價）

優惠價：$443起/位｜ 原價：$812起/位

每位成人/長者送蒸本地新鮮龍蝦一隻

>>SHOP NOW<<

【5折優惠】自助午餐（聖誕節旺季不加價）

優惠價：$239/位｜ 原價：$438/位

>>SHOP NOW<<

冬至自助餐應節開席團圓 歎意頭菜

12月21日是冬至，也是一家人團聚共享等盛宴！沙田萬怡酒店等的冬至專屬菜式，於自助晚餐中加碼供應，將傳統節慶寓意融入佳餚，菜品陣容滿載好意頭，包含紅燒圓蹄（橫財就手）、炸子雞（大吉大利）、茄汁蝦（嘻哈大笑）、髮菜北菇鮑螺片（發財如意）、溫宮齋煲（健康富足）及薑茶湯圓（闔家團圓）。既有紅燒圓蹄的膠質濃郁、炸子雞的皮脆肉嫩等經典菜，亦有薑茶湯圓這類傳統節日甜點，既契合冬至飲食習俗，又為家庭聚會添滿溫馨寓意！

>>SHOP NOW<<

「悅」饌廣東薈萃自助晚餐粵韻新春滋補盛宴開席

踏入1至2月的新春，一場匯聚粵菜精髓、融合傳統與創意的「悅」饌廣東薈萃自助晚餐應節登場，鮮味序曲由2款季節限定新鮮即開法國生蠔拉開帷幕，再到冰鎮海鮮區，匯集鮮蝦、鱈蟹腳、紐西蘭青口、翡翠螺、鮮蟹、麵包蟹等多款海鮮，統統鮮甜飽滿；現點現切區堪稱肉食愛好者的天堂，烤南澳洲36°MB2金獎牛肩胛肉肉質細嫩、蜜汁烤比利時杜洛克豬柳香甜不膩、烤澳洲穀飼100天有骨肉眼脂香豐潤，再加上即切明爐燒豬腩肉的酥脆、香煎法國鴨肝配菠蘿糖醋汁的奢華、蜜餞金蠔的濃郁，每一口都是驚喜。特色熱食區則除中式點心外，也有潮式半煎煮盲鰽柳，順德蜆蚧薑蔥炆鯪魚球、汕頭炒麵線等菜式各具特色，讓人回味無窮。新春期間還會加碼發財蓮藕大利湯、紅燒元蹄、金沙海王炒飯等賀年菜式，滿載吉祥寓意，為新春聚餐添滿濃厚年味！

即開生蠔

【買一送二】「“悅”饌廣東薈萃」週末自助晚餐

優惠價：$1,007/3位，人均$336｜ 原價：$764/位

每位成人或長者送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻

買一送二，2位成人與一位3-11歲小童同行

>>SHOP NOW<<

【第二位$12/位】「“悅”饌廣東薈萃」平日自助晚餐

星期一至四優惠：$824/2位，人均$412｜ 原價：$876/位

除2月16-19日外，1-2月均適用

每位成人或長者送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻

>>SHOP NOW<<

【第二位$12/位】「“悅”饌廣東薈萃」平日自助午餐

優惠價：$450/2位｜ 原價：$876/2位

已包括加一服務費

除2月17-19日外，1-2月均適用

>>SHOP NOW<<

【買一送二】「“悅”饌廣東薈萃」週末自助午餐

優惠價：$660/3位｜ 原價：$764/位

買一送二，2位成人與一位3-11歲小童同行

>>SHOP NOW<<

冰鎮海鮮

MoMo Café

地址：新界沙田安平街 1 號沙田萬怡酒店2樓(地圖)

