天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
聖誕自助餐優惠2025｜沙田萬怡酒店自助餐買一送二！人均低至$220起歎即開生蠔/金獎牛肩胛肉/烤原隻聖誕火雞
沙田萬怡酒店推出一系列自助餐優惠，由聖誕、冬至到新年都有驚喜優惠，人均低至$225就可以盡享節慶自助餐，內文即睇：
踏入年末時份，節慶氛圍漸濃，沙田萬怡酒店一連串節慶美味，由11-12月的韓風秋韻、聖誕盛宴，到12月21日冬至團圓，再到農曆新年的粵式薈萃，即開生蠔、澳洲36°MB2金獎牛肩胛肉、烤原隻聖誕火雞，再到髮菜北菇鮑螺片、溫宮齋煲，都一一準備好了；更有驚喜第二位+$12或買1送2等驚喜優惠，大家可以約上家人朋友歎盡一場又一場的節日盛宴！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
聖誕自助餐 歎即開生蠔/烤原隻聖誕火雞
聖誕自助午餐與晚餐當然要夠精彩！自助午餐供應新鮮即開法國生蠔，配搭紐西蘭青口、鮮蝦等冰鎮海鮮，以及三文魚、八爪魚、鯛魚等刺身，開胃鮮甜；烤肉與熱盤區匯集烤南澳洲36°MB2金獎牛肩胛肉，更有點題必食的烤原隻聖誕火雞、沙田名物之稱的沙田雞粥，也有香煎豬腩肉配泡菜等菜式；甜品區有聖誕乾果檸檬牛油蛋糕、櫻花玫瑰栗子樹頭蛋糕等節日主題甜點，配MÖVENPICK雪糕帶來甜蜜收尾。週末更可享用鱈蟹腳、凍鮑魚、花膠沙田雞粥、煎羊扒配青胡椒汁，以及聖誕蝴蝶餅、迷你開心果什莓聖誕樹等限定滋味。
聖誕自助晚餐更全面升級食材陣容，2款即開法國生蠔外，每位成人或長者更贈送蒸本地新鮮龍蝦一隻，冰鎮海鮮亦加碼有鱈蟹腳、麵包蟹、翡翠螺等多元品類；熱盤新增烤澳洲穀飼100天有骨牛肉眼、瑞士熱溶芝士、清蒸沙巴龍躉等，也有經典的紅酒燴牛尾、香煎盲鰽魚柳配松露忌廉汁；甜品在午餐基礎上新增焗朱古力心太軟、聖誕朱古力馬德蓮，同時開啟啤酒、紅酒、白酒和日本清酒任飲模式，用精彩美食徹底賣滿節日歡聚氛圍！
【5折優惠】自助晚餐（聖誕節旺季不加價）
優惠價：$443起/位｜
原價：$812起/位
每位成人/長者送蒸本地新鮮龍蝦一隻
【5折優惠】自助午餐（聖誕節旺季不加價）
優惠價：$239/位｜
原價：$438/位
冬至自助餐應節開席團圓 歎意頭菜
12月21日是冬至，也是一家人團聚共享等盛宴！沙田萬怡酒店等的冬至專屬菜式，於自助晚餐中加碼供應，將傳統節慶寓意融入佳餚，菜品陣容滿載好意頭，包含紅燒圓蹄（橫財就手）、炸子雞（大吉大利）、茄汁蝦（嘻哈大笑）、髮菜北菇鮑螺片（發財如意）、溫宮齋煲（健康富足）及薑茶湯圓（闔家團圓）。既有紅燒圓蹄的膠質濃郁、炸子雞的皮脆肉嫩等經典菜，亦有薑茶湯圓這類傳統節日甜點，既契合冬至飲食習俗，又為家庭聚會添滿溫馨寓意！
「悅」饌廣東薈萃自助晚餐粵韻新春滋補盛宴開席
踏入1至2月的新春，一場匯聚粵菜精髓、融合傳統與創意的「悅」饌廣東薈萃自助晚餐應節登場，鮮味序曲由2款季節限定新鮮即開法國生蠔拉開帷幕，再到冰鎮海鮮區，匯集鮮蝦、鱈蟹腳、紐西蘭青口、翡翠螺、鮮蟹、麵包蟹等多款海鮮，統統鮮甜飽滿；現點現切區堪稱肉食愛好者的天堂，烤南澳洲36°MB2金獎牛肩胛肉肉質細嫩、蜜汁烤比利時杜洛克豬柳香甜不膩、烤澳洲穀飼100天有骨肉眼脂香豐潤，再加上即切明爐燒豬腩肉的酥脆、香煎法國鴨肝配菠蘿糖醋汁的奢華、蜜餞金蠔的濃郁，每一口都是驚喜。特色熱食區則除中式點心外，也有潮式半煎煮盲鰽柳，順德蜆蚧薑蔥炆鯪魚球、汕頭炒麵線等菜式各具特色，讓人回味無窮。新春期間還會加碼發財蓮藕大利湯、紅燒元蹄、金沙海王炒飯等賀年菜式，滿載吉祥寓意，為新春聚餐添滿濃厚年味！
【買一送二】「“悅”饌廣東薈萃」週末自助晚餐
優惠價：$1,007/3位，人均$336｜
原價：$764/位
每位成人或長者送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻
買一送二，2位成人與一位3-11歲小童同行
【第二位$12/位】「“悅”饌廣東薈萃」平日自助晚餐
星期一至四優惠：$824/2位，人均$412｜
原價：$876/位
除2月16-19日外，1-2月均適用
每位成人或長者送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻
【第二位$12/位】「“悅”饌廣東薈萃」平日自助午餐
優惠價：$450/2位｜
原價：$876/2位
已包括加一服務費
除2月17-19日外，1-2月均適用
【買一送二】「“悅”饌廣東薈萃」週末自助午餐
優惠價：$660/3位｜
原價：$764/位
買一送二，2位成人與一位3-11歲小童同行
MoMo Café
地址：新界沙田安平街 1 號沙田萬怡酒店2樓(地圖)
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
馬斯克預言成真！全球變壓器危機爆發 中國手握60%產能成最大贏家
在全球電力需求爆發性成長與能源轉型加速的背景下，一場前所未有的變壓器供應危機正席捲各國。馬斯克在 2024 年博世互聯世界大會上「一年前全球缺少的是晶片，接下來將會是變壓器」的預言正成為現實。這場危機不僅考驗著各國的電網升級計畫，更意外地將佔據全球變壓器產能 60% 的中國推向了舞台中央。鉅亨網 ・ 15 小時前
廖慧儀分享自拍洗澡片被指搏見報 否認被照肺：只是日常最真實一面
TVB小花廖慧儀最近於社交平台分享一段自拍洗澡片，隨即成為了網民的討論焦點，廖慧儀就事件回應傳媒，指該段影片不過是一個小分享，向來喜歡拍片的她愛將自己最真實的一面呈現給大家看。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
港鐵老翁涉襲擊女乘客 揮拳後反駁「香港又點呀？」 據了解警方列「普通襲擊」通緝 60 歲男子︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】社交平台Threads昨（5日）流傳片段，顯示港鐵車廂內一名男乘客突揮拳襲擊身旁一名女乘客面部。在場多人乘客喝止，女乘客即表示報警。另一名乘客稱「呢度係香港，有法治㗎」，但施襲男子反駁「香港又點呀？」據目擊事件的上載者稱，涉事男子心急走向空位時，不慎該碰到女子，雙方因而發生口角，警方到場後指示女乘客在觀塘站下車，但沒有在場拘捕男乘客。港鐵回覆《Yahoo新聞》查詢表示，周日（4日）晚收到警方轉介一宗乘客爭執的求助，相信片中個案。港鐵曾派員上車了解，但未能找到相關乘客。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬馬犯太歲不等於行衰運？宜「一喜擋三災」，選錯顏色要小心撞車意外！
蘇民峰2026馬年生肖運程｜屬馬人士踏入2026丙午馬年「犯太歲」，不少人第一反應往往是運氣轉差、諸事不順，其實真正需要留神的是情緒起伏與身心狀態的變化。不過也毋須過分擔憂，只要掌握以下正確的化解方法，配合自身命格特質，便能夠化險為夷！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
陳庭欣傳因有米前度楊振源多女埋身斬纜 與《東張》小鮮肉返舊愛豪宅開P
38歲嘅陳庭欣Toby同彩豐行老闆楊振源Benny拍拖8年，本來外界以為陳庭欣入硬豪門，但係上星期Toby突然宣布回復單身3個月，並指與Benny「三觀不一致」。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
71歲成龍爆砸4千萬港幣救女兒！匿名付房租、助創業 吳卓林低調態度洩玄機
父女終於有望和好？71歲的成龍被爆近年透過資金與資源，不斷低調支援女兒吳卓林，包括信託基金、生活費與工作合作，相關細節曝光後引發網路熱議，也讓這段長期疏離的父女關係再度成為話題。姊妹淘 ・ 22 小時前
【UNIQLO】優惠專區春裝推介 搖粒絨外套低至 $79
Uniqlo優惠專區今期帶來春裝推介，包括柔軟搖粒絨、暖笠笠PUFFTECH同羽絨外套等禦寒衣物，多種顏色任你選擇！YAHOO著數 ・ 38 分鐘前
費查求教費Sir 曼聯「替工」三揀一
【Now Sports】即將以看守領隊身份率曼聯襲般尼的費查，承認已求教「師傅」費格遜，並得到對方祝賀。據報指，曼聯將會從3名舊將中選取其一，領軍直到季尾。費查（Darren Fletcher）周二在賽前記者會上，被問到獲委任看守領隊後可有接觸前帥費格遜時說：「我有，我不喜歡在沒與Sir阿歷士（費格遜）傾談下作出重大決定，那是我在球會以來一直做的事。」「我與Sir阿歷士的關係實在好，想先與他傾談，結果得到他的祝福。我認為他值得那份敬意。」本職是曼聯U18代表隊教練的他續說。費查短期內將會領軍出賽，不過任期能否直到季尾尚屬未知之數。BBC指，曼聯足球總監韋確斯已與3名前球員傾談，包括費查，以及曾出任看守領隊的卡域克、由看守領隊以至其後擔正的蘇斯克查，並將會從中揀選一人，至少執教球隊到季尾。英超 般尼VS曼聯Now TV 621台 08/01 04:15直播Now TV 611台 4K直播now.com 體育 ・ 2 小時前
《全民造星6》決賽，強尼被古天樂即場出題「考牌」，主持急才功力被大讚轉數超快
《全民造星6》決賽圓滿結束，司儀強尼再被封為「地表最強」，面對古天樂即場出題依然面無懼色，盡顯急才功力被受網民洗版大讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
大牌檔午市套餐創意命名超吸睛 網民：「蒼井老師即係食啲乜?」
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享長沙灣一間大牌檔的午市餐牌，直言「A餐好吸引」，全因套餐名稱玩味十足。原來該大牌檔一向習慣在餐牌展現創意，務求第一眼就成功吸引食客目光，由於套餐名稱相當「有畫面」，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
超甜！金宇彬、申敏兒西班牙度蜜月 粉絲偶遇激動：本人超帥、氣質絕好
韓國演藝圈情侶金宇彬、申敏兒在2025年12月20日完婚後，近日被網友在西班牙特內里費島偶遇，疑似正在度蜜月。相關畫面曝光後，引起粉絲關注與討論。姊妹淘 ・ 20 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限07/01）
今日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有HEAJEO原味紫菜 $6、大和豆漿 $5、Thai Gold 越南白蝦肉 $25！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 1 小時前
中日外交戰陰影下的中國移民 首次看到攻擊性塗鴉「感到寒毛直豎」
provided宋子健（右）與稻垣茜是一對中日跨國婚姻伴侶。 「高市上台後，我正好在京都一個餐會上。餐會剛結束，同桌的一位女性長輩過來擔心地問我：日本的高市上台後，你會不會更辛苦？有沒有被針對？」去年夏天剛移居日本的中國人Zoe（化名）回憶說。 讓她記憶深刻的是，這位阿姨當時還找來另一位長者開車送她回家。「在車上，他們問起我有沒有因為最近中日關係，遇到不舒服的事。我搖著頭表示自己沒有，不過語言班上有同學在京都街上被日本老人喊『滾回國去』。他們兩位長輩立刻在車上向我表示：『我們也很討厭這樣的人。』」 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
方媛抱三女兒入鏡！甜蜜誇「寶寶比我美」，霸氣買大顆黃金吊飾寵女
天王郭富城與太太方媛近日再度成為話題。38歲的方媛抱著剛出生的三女兒入鏡，神情溫柔，面對鏡頭毫不掩飾對孩子的疼愛。她在跟網友互動時笑說，小女兒「比自己漂亮」，也回應網友關於是否會偏心的提問，表示對三個孩子「每一個都是100分的愛」。姊妹淘 ・ 21 小時前
加利佬籲停止「實驗」：請搵「魔」人任教
【Now Sports】關於曼聯下任領隊人選，名宿加利尼維利呼籲舊東家尋找一位符合球會DNA的主帥，不要再做「實驗」。阿摩廉周一被曼聯解僱，而他崇尚的3-4-3陣式，一直令球隊感到不易適應，因此加利尼維利（Gary Neville）認為：「試驗必須停止。我以為他們會比實際情況更好地適應3後衛體系，結果表現如此糟糕，真的感到震驚。」這名在天空體育任評述的紅魔名宿，指舊東家應該尋找符合曼聯戰術體系的主帥：「巴塞隆拿永遠不會為任何人改變，所以我不認為曼聯要為任何人改變。我一直為這間球會感到非常自豪，總是充滿冒險精神，打出激動人心的足球，也重視年輕球員發展。球會現在必須找到一位願意踢快攻、崇尚進攻兼充滿侵略性足球、踢法賞心悅目而經驗豐富的領隊。」曼聯將以費查作為看守領隊，並打算在季後才聘請新領隊，加利佬贊成：「我認為目前市場上並沒有太多優秀的教練，看看車路士要簽羅仙尼亞就知道了。我這麼說非對羅仙尼亞不敬，而是對方確實不是他們應該期待的人選；不確定曼聯會做出怎樣的選擇，但我認為等到夏天再做決定是明智之舉，屆時或許會有更多來自其他球會的教練可供選擇。」now.com 體育 ・ 20 小時前
方媛曾捲「天王嫂訓練班」風波被稱撈女 向太為其抱不平：只不過是比你們幸運
郭富城與方媛於2017年結婚，方媛搖身一變由網紅變成天王嫂，相差22年年齡差惹熱議，更捲入「天王嫂訓練班」和「名媛訓練班」風波，被指係有目的性接近郭富城。方媛於去年10月為郭富城誕下第三名女兒Cheryl，一家五口幸福滿滿，令人羨慕。日前，向太於社交平台以「撈女」為主題拍片，為方媛抱不平，又直言「天王嫂訓練班」和「名媛訓練班」係無稽之談。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 分鐘前
陳曉華奪萬千星輝「最佳衣著」，緊緻腹肌超亮眼！「虐腹式」馬甲線練成大法，站立式、不用工具在家練習瘦腰運動
萬千星輝頒獎禮2025完美落幕，今年不少明星都穿得很漂亮，有大騷美背與心口，而陳曉華就穿起黑色長袖晚裝，肩與腰線特別剪裁令她展現香肩以及緊緻馬甲線，身形fit爆，也讓她贏得今年的「最佳衣著」大獎！Yahoo Style HK ・ 1 天前
美國入侵委內瑞拉股市衝擊有多大？1989年巴拿馬經驗揭示答案
近期美國突襲委內瑞拉，引發全球股市關注。若要預測股市未來走勢，不妨回顧一個歷史相似案例：1989 年美國入侵巴拿馬，推翻總統諾列加（Manuel Noriega）。鉅亨網 ・ 18 小時前
【中環解密】霸王茶姬店員「手攪」奶茶即被炒
內地茶飲巨頭霸王茶姬近日捲入一場食安風暴。綜合內媒報道，內地網上流傳一條短片，霸王茶姬一名店員未佩戴手套便徒手打碎冰塊，再擠壓檸檬片，更將手伸入杯中，把紅茶沿手臂倒入，直接用手在杯內攪拌飲品。信報財經新聞 ・ 7 小時前
台慶頒獎禮︱詹天文「搶獎」嚇親林敏驄 得獎變頒獎？
【on.cc東網專訊】現年19歲嘅歌手詹天文（Windy）獻唱《新聞女王2》插曲《Seeds of Truth》在《萬千星輝頒獎典2025》中勇奪「最佳電視歌曲」殊榮，獲樂壇前輩林敏驄頒獎，點知年紀輕輕嘅Windy可能少見大場面，當下即緊張大師上身，竟於鏡頭前自東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前