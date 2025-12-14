iHerb限時優惠
沙田馬場男子持橫額衝入跑道被制服 橫額疑表達要求調查宏福苑火災︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田馬場今日（ 14 日）舉行賽事期間發生驚險一幕。下午接近 5 時，第 8 場賽事進行途中，一名男子突然手持橫額，在接近終點位置衝入草地賽道，情況一度十分危險。
從網上流傳的影片所見，當時馬匹尚未衝至事發位置，場邊約 3 名男子即時衝入賽道，其中一名身穿西裝的男子迅速將涉事男子撲倒，並將對方按在地上制服，另外兩人則及時拉住被風吹起的橫額。其後再有兩名男子到場協助，眾人一直將涉事男子制伏，直至數十秒後所有騎師及馬匹安全衝線。
有網民上傳相片，顯示該橫額內容疑涉及要求調查大埔宏福苑火災，字眼包括「大埔宏福苑」、「香港人加油」等字眼。
澳洲邦迪海灘爆槍擊致多人死亡 警方拘 2 人 目擊者稱槍手掃射約 10 分鐘如「人間地獄」︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】澳洲悉尼著名旅遊點邦迪海灘（Bondi Beach）附近發生槍擊案，導致多人死亡。警方表示，事件中有多人喪生，並已拘捕兩名涉案人士，當局呼籲民眾避免前往邦迪海灘。Yahoo新聞 ・ 42 分鐘前
甯漢豪提醒「各行各業都曾造假」 一文盤點香港造假有多盛行
甯漢豪回應建造業風波時稱「各行各業都曾造假」，本文整理近年香港涉及工程、學歷、企業及科技層面的造假爭議。Yahoo財經 ・ 1 天前
四人涉空運急凍生果肉藏逾8千萬冰毒被捕 包括三名中學生(車軒珩報道)
【Now新聞台】葵涌有工廈單位檢獲一批以急凍生果肉掩飾的懷疑冰毒，市值約8200萬元，是本年度最大宗冰毒案，四人被捕，包括三名中學生，周一會在西九龍裁判法院提堂。 檢獲的冰毒約重242公斤，原本是藏於一批急凍生果肉裡面。警方毒品調查科人員接獲線報，有跨國販毒集團企圖在聖誕節前從墨西哥空運一批毒品到港，該批貨物合共有360箱急凍生果肉，其中70箱藏有懷疑冰毒，周一運到空運中心。販毒集團委託了正當物流公司到空運中心提貨，並要求周四送至葵涌的一個工廈單位。警方隨即突擊搜查單位，檢獲這批冰毒，並拘捕3名負責收貨的16歲中學生，以及1名負責把風的29歲男子。警方毒品調查署理高級警司關駿軒：「當我們的探員入到單位後，我們發現3名男子正在拆貨，並且已將篩選出來的急凍食品準備運走，而在大廈外被我們截查的男子，經過初步調查後亦證實了是同一個販毒集團的骨幹成員。他們利用青少年入世未深及急於『搵快錢』的心態，招募了三個未成年人士去擔當拆貨和派送毒品這些較高風險的角色，而案中這個成年人自己就只是站在大廈外，充當我們俗稱『睇水』的角色，以為自己走遠一些，就可以減低被我們拘捕的風險。」警方表示已經鎖定了部分在逃人now.com 新聞 ・ 1 天前
【圖輯】十年一屆「錦田鄉酬恩建醮」 巨型竹棚高約五層樓 紀念清初鄧氏族人回鄉復村︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元朗錦田鄉由昨日（ 13 日）起舉行每 10 年一度的傳統活動「錦田鄉酬恩建醮」，踏入第 34 屆，活動一連多日於水頭村周王二公書院前的醮場展開。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
深水埗白田邨男子與父爭執後持刀施襲 父頸部遭割傷送院
【on.cc東網專訊】深水埗發生傷人案。今早(14日)9時25分，白田邨麗田樓一名男子報案，指其在上址一單位內被其兒子以水果刀襲擊。警員接報到場，經初步調查，相信姓王(65歲)男子與24歲兒子因瑣事爭執，期間懷疑被兒子以一把長約21厘米的水果刀襲擊。人員以涉嫌「on.cc 東網 ・ 7 小時前
國安處再拘一名女子涉「非法操練」 累計 10 人被捕 兩人被控「串謀顛覆國家政權」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】國安處早前就 12 月 11 日的執法行動，於前晚（12 日）再拘捕一名 26 歲女子，她涉嫌違反《維護國家安全條例》第 13 條的「非法操練」罪。Yahoo新聞 ・ 22 分鐘前
天水圍天澤邨凌晨火警 51歲男户主多處燒傷送院 400居民疏散 警列縱火案｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】天水圍天澤邨澤潤樓今（13日）發生懷疑縱火案件。警方凌晨3時 43 分接報，指上址高層單位冒煙，消防到場爆門開喉灌救，在單位睡房發現 51 歲男戶主，男子身上多處燒傷送院，情況危殆。警方指，初步調查發現起火位置在廚房，起火原因有可疑，案中沒有其他財物及人命傷亡，暫列縱火案。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Xmas 主題 WhatsApp Sticker
🎅聖誕節🎄又來喇！🎊 快啲 Download 我哋 Squly & Friends ⛄️ Xmas 主題 WhatsApp Sticker 同親朋好友一齊過返個愉快🎄聖誕節啦！Squly & Friends ・ 23 小時前
Charlie Kirk 中槍亡︱被告首度親身出庭 法官考慮限制傳媒採訪 辯方憂大量報道影響陪審團觀感︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】特朗普政治盟友、保守派青年領袖新星查理・柯克（Charlie Kirk）今年 9 月被殺，22 歲被告泰勒・羅賓遜（Tyler Robinson）昨日（11 日）首次親身到庭應訊。案件備受關注，被告代表律師同時要求進一步限制傳媒進入法庭採訪。Yahoo新聞 ・ 1 天前
北京法院判毒狗案被告罪成囚4年成首例 狗主為愛犬討公道奮戰三年 不惜辭工自學刑法
【動物專訊】北京法院近日宣判毒狗兇徒張志華投放危險物質罪成，判處監禁4年，是內地就毒狗案件立案及判刑的首例，被告在2022年9月於北京朝陽區暢頤園社區落毒，11隻狗狗受害，當中9隻狗狗死亡。遇害狗狗Papi的狗主李女士報警追究，更不惜辭去工作自學《刑法》和《刑事訴訟法》，又聯繫其他10名苦主發起民事索償訴訟，經過3年2個月，北京市朝陽區人民法院溫榆河人民法庭終作出一審宣判被告罪成，為遇害狗狗們討回公道。 李女士在案件中痛失13歲白威愛犬Papi，經化驗發現狗狗因氟乙酸鈉而致死。當地警方於半個月後拘捕了張志華，並於2023年1月5日以涉嫌投放危險物質罪正式立案，李女士還聯合10名愛犬遇害的狗主，發起民事賠償訴訟。 惟案件的審議進度較緩慢，至2023年10月26日才開庭審理，經過9次延審，直到今年12月11日才宣判被告罪成和監禁4年。經過3年2個月，狗狗們才討回公道，惟被告表明會上訴。李女士在法院外宣讀判決書內容，她形容：「從我20多歲到30多歲，這只狗狗陪伴我走過了我人生中最重要的10幾年。他是我的至親至愛，是精神支柱。」 李女士為了幫愛犬討回公道，這3年來付出很大犧牲和努力，她毅然辭去香港動物報 ・ 1 天前
假冒官員電騙女商人7300萬 涉案女子還押至明年2月25日再訊
【on.cc東網專訊】一名女商人早前疑墮入假冒執法人員電話騙案，合共損失逾7,300萬元，及後一名涉嫌假扮內地執法人員向事主收錢的22歲女公關被捕。該名女公關暫被控一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件今（13日）在西九龍裁判法院首度提堂。裁判官應控方申請，將案件押on.cc 東網 ・ 1 天前
深水埗私家車撼的士逃逸 司機被捕
【Now新聞台】深水埗凌晨有私家車撞的士後不顧而去，至大埔道一個警方路障被截獲，司機被捕。 被捕男司機黑布蒙頭，鎖上手銬，押到涉事私家車旁邊調查。緝毒犬亦奉召到場，在車廂內發現懷疑毒品。凌晨近2時，警方接報一輛私家車在窩仔街近南昌街與一輛的士相撞後逃去，之後在大埔道156號對開一個警方路障被截獲，當場拘捕司機。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
指發災難財存極大道德問題 政府：不容許有偽災民趁火打劫
【on.cc東網專訊】早前有人涉扮宏福苑災民呃1.8萬援助金被捕，亦有報道指有人乘機趁低價「撈貨」。政府指若有人提出收購業權要小心受騙，形容有關行徑可疑。on.cc 東網 ・ 1 天前
慈雲山八旬婦遭輕型貨車撞 留醫一日不治
88歲姓李老婦前日(12日)在慈雲山遭一輛輕型貨車撞倒，頭部受傷送院搶救。她留醫一日後，延至昨日(13日)下午4時01分不治。 事發於前日下午2時許，一名26歲姓林男司機駕駛輕型貨車，當駛至慈雲山道雲華街交界時，撞倒正在過路的李婦。李婦頭部受傷，半昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救，但終告不治。警方繼續調查事件。am730 ・ 6 小時前
深水埗父子爭執 父捱刀斬受傷送院
深水埗發生傷人案。警方今日(14日)上午9時25分接報，一對父子在白田邨麗田樓單位內爭執，其間年約30歲兒子持刀襲擊父親，父親頸部受輕傷，由救護車送往明愛醫院治理。據了解，施襲者懷疑有精神問題。am730 ・ 5 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 160 死消防員何偉豪殉職 政府宣布成立「獨立委員會」｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 160 人死亡，包括一名消防員，另有 79 人受傷。Yahoo新聞 ・ 2 週前
雪梨邦迪海灘發生致命槍擊案 警方已拘留兩人
【彭博】-- 新南威爾士州警方說，有兩人在雪梨邦迪海灘被警方拘留，此前於周日晚間發生了多起槍擊事件。 * 據澳大利亞廣播公司(ABC)引述警方發言人的話報導，當前威脅已被消除，不存在持續威脅 * ABC還補充說，警方預計此次事件將造成多人死亡 * 警方表示，行動仍在進行中，並敦促民眾避開該區域 * ABC報導稱，有兩名警員受傷 * 據雪梨先驅晨報報導，周日晚上6點30分剛過，槍手開槍射擊，當時數百人正在參加光明節活動，慶祝這一猶太節日的開始原文標題Two People in Police Custody After Fatal Bondi Shooting (2)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由 11 月 26 日（三）下午 2 時 51 分起火，焚燒逾 43 小時後於11月 28 日早上 10 時 18 分大致救熄。大火截至 12 月 3 日 下午已造成 160 死 79 傷，包括消防員何偉豪殉職，警方指仍有 6 名人士被報稱失聯。警方已拘捕 21 名人士，其中 15 人涉嫌誤殺，其餘 6 人涉嫌虛假陳述；廉政公署並就宏福苑大維修工程貪污調查拘捕 14 人。周五（28 日）網上有人發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就大埔火災發起聯署，列出四大訴求，包括成立獨立調查委員會等。警方國安處在周六（29 日）拘捕發起聯署者，中大政政系學生關靖豐，涉嫌意圖煽動，周一（12 月 1 日）獲准保釋。國安處又在 12 月 3 日拘捕網上組織「白卡聯盟」成為 Kenny Chan，他被指發表不同情死者和受影響居民的仇恨言論。Yahoo新聞 ・ 2 週前
粉嶺軍地貨倉起火 2人不適
【Now新聞台】粉嶺軍地下午有貨倉起火，附近護老院須要撤離，2人疑吸入煙霧不適。 網上片段見到現場火光熊熊，大量煙霧升上半空。下午5時許，警方接報指馬料水新村附近一個貨倉有雜物起火，消防人員到場開動一條喉及派出一隊煙帽隊撲救，並將附近護老院約30人疏散到安全位置。火警約半小時後救熄。事件中有兩人吸入濃煙不適，須要接受救護員治理，起火原因有待調查。#要聞now.com 影音新聞 ・ 22 小時前
布朗大學槍擊案造成2死8傷 市長：槍手仍在逃
（法新社紐約13日電） 當局表示，布朗大學（Brown University）今天發生的槍擊事件造成兩人死亡、8人重傷，行凶者仍在逃。羅德島州普羅維登斯市（Providence）市長史麥利利（Brett Smiley）在記者會上表示：「我可以證實，今天下午有2人死亡，另有8人處於危急狀態。」法新社 ・ 10 小時前