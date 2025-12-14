精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
沙田馬場男子持橫額衝入跑道 涉擾亂公眾秩序被捕 橫額疑表達要求調查宏福苑火災︱Yahoo
【12 月 15 日 08:30 報道】
【Yahoo 新聞報道】沙田馬場周日（ 14 日）舉行賽事期間發生驚險一幕。下午接近 5 時，第 8 場賽事進行途中，一名男子突然手持橫額，在接近終點位置衝入草地賽道，情況十分驚險。警方指，機動部隊人員在沙田馬場執勤期間，一名男子涉嫌衝出賽道及作出擾亂公眾秩序的行為。經初步調查後，警方拘捕一名 59 歲本地男子，涉嫌「公眾地方內擾亂秩序行為」，他被帶返警署扣查，案件交由沙田警區重案組跟進。
從網上流傳的影片所見，當時馬匹尚未衝至事發位置，場邊約 3 名男子即時衝入賽道，其中一名身穿西裝的男子迅速將涉事男子撲倒，並將對方按在地上制服，另外兩人則及時拉住被風吹起的橫額。其後再有兩名男子到場協助，眾人一直將涉事男子制伏，直至數十秒後所有騎師及馬匹安全衝線。
有網民上傳相片，顯示該橫額內容疑涉及要求調查大埔宏福苑火災，字眼包括「大埔宏福苑」、「香港人加油」、「鄧丙強」、「落台」等字眼。
其他人也在看
美女歌手尖沙咀行街被非禮 遭網民質疑處理手法
歌手黃淑蔓（Feanna）近日自揭於尖沙咀商場行街時，懷疑遭一名陌生男子非禮，事後她在分享經過並提醒女士出門要提高警覺。事件引起大批網民關注，聲援她之餘，亦有人表示曾遇上疑似同一名男子，憂慮對方是「慣犯」。她昨晚出席活動時表示：「其實喺網上面我冇講得好清楚，我純粹都希望大家可以小心啲，不過我都唔驚嘅。同埋上次都有少少嬲自己，反應唔切，下次如果再遇到，應該就會做一個再適當少少嘅反應。」東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
澳洲邦迪海灘爆槍擊 16 死包括 1 槍手 疑犯父子落網 目擊者稱槍手掃射約 10 分鐘如「人間地獄」︱Yahoo
澳洲悉尼著名旅遊點邦迪海灘（Bondi Beach）附近發生槍擊案，造成 16 人死亡，另有 43 人受傷。50 歲疑兇 Sajid Akram 和 24 歲兒子 Naveed Akram 已經落網，其中前者在事件中喪生。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
涉破壞同學電腦火花四濺 在美華博士生被捕
【on.cc東網專訊】美國加州大學柏克萊分校一名中國男博士生涉嫌破壞同組同學的電腦設備，上周五（12日）在校內被捕，警方以3項破壞公物重罪對他提起訴訟。他獲准保釋，但拒絕配合調查，周一（15日）將首次出庭。on.cc 東網 ・ 19 小時前
車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)
馬路驚現車輪百米滾動，幸得警員果斷下車「一腳截停」，避免意外發生。今日(14日)網上流傳一條車cam片段，事發於昨日早上約9時半，在吐露港公路駛至天鑽附近，正在行駛中的車輛突然駛慢。其後只見一個巨型車輪由馬路中心滾到路邊，撞到路邊欄杆後又徐徐往車龍方向滾去，眼見就要撞到其中一輛車。am730 ・ 10 小時前
東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！
人稱「東張女神」嘅梁敏巧Maggie，早前參加戀愛綜藝《女神配對計劃》，並且同「暖男律師」劉啟進（Matt）配對成功Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
宏福苑五級火災｜有宏福苑外傭災後被解僱 機構提供支援（湯偉圓報道）
【Now新聞台】宏福苑火災有死裡逃生的外傭事後失去工作，有機構向她們提供支援，包括派發物資以及安排臨時住宿地點等。 重看當日逃生的片段，此刻仍然心有餘悸。她在宏福苑工作近一年，遇上火災，帶同老人家及嬰兒倉皇逃難。事後僱主的家被燒毀，她亦失去工作。菲律賓籍外傭Vame：「我能理解僱主的決定，因為他們的房子被燒掉了，但我盡力地照顧該名嬰兒，我很愛那個嬰兒，但這並不足夠。我的僱主終止了我的合約，這對我而言很傷害。」不少機構聯合起來支援這批受宏福苑火災影響的外傭，外勞事工中心接觸了約80人，向她們派發了約5000元緊急援助金。外勞事工中心社區關係主任唐曉昕：「暫時我們為他們提供的有一些緊急物資，例如衞生用品、一些基本食物，亦有一些更換衣物等等。因為僱主都在找合適居所，所以工人亦與僱主分開住。如果他們需要臨時住宿，我們亦會提供臨時庇護中心。」她又表示，不少外傭擔心僱主無能力繼續聘用她們，希望盡快找到長遠工作。#要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
國安處再拘一名女子涉「非法操練」 累計 10 人被捕 兩人被控「串謀顛覆國家政權」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】國安處早前就 12 月 11 日的執法行動，於前晚（12 日）再拘捕一名 26 歲女子，她涉嫌違反《維護國家安全條例》第 13 條的「非法操練」罪。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
指發災難財存極大道德問題 政府：不容許有偽災民趁火打劫
【on.cc東網專訊】早前有人涉扮宏福苑災民呃1.8萬援助金被捕，亦有報道指有人乘機趁低價「撈貨」。政府指若有人提出收購業權要小心受騙，形容有關行徑可疑。on.cc 東網 ・ 1 天前
36G崔碧珈撻着失婚「大隻Rocky」鄭健樂 社交網宣布戀愛中
推有36G無敵上圍的崔碧珈自與吳浩康分手後，一直感情空白冇拖拍，原來她靜靜起革命，竟與「大隻Rocky」鄭健樂拍拖！在Rocky社交網上，他改了Status，放上二人的照片，並Tag了崔碧珈（Anita Chui），寫明與Anita Chui在戀愛中，而崔碧珈亦在社交網大晒與Rocky做Gym的合照，照片寫明是昨日（12日）所拍，並留言：「S型曲線肌肉訓練計劃with Rocky🏋️♀️女人幾歲都要keep💪」即引起網民瘋狂討論，問他們是否真拍拖。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
陳凱琳搵世界冠軍教跳繩 尖沙咀街頭喪跳大成功
【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）近日在社交網大玩跳繩挑戰，她自言從小就喜歡跳繩，數月前膽粗粗找來世界跳繩大賽冠軍張柏鴻教她跳繩，片中見她練習花式時，不停被繩絆倒，搞到她忟到丟繩，但屢敗屢戰的她終於成功，她笑言：「佢仲讚我幾有潛質~所以我今東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
中日關係惡化 日警掃蕩「中華系黑市」 中國人生意急跌三分之二
日中關係惡化，日本警方掃蕩中華系黑市，旅客減少、邊境收緊，中國人經營的地下與灰色經濟生意急速萎縮。Yahoo財經 ・ 1 天前
黎智英案今日裁決 市民清涼天氣下通宵輪候 大批警員駐守現場｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被控違反《國安法》案今早（15 日）10 時宣判。早上 7 時，西九龍法院大樓外已有近百人排隊輪候旁聽席，另有過百名傳媒到場。警方嚴陣以待，派出大量便衣和穿上戰術背心的警員駐守法院四邊觀察到場市民和傳媒，並檢查附近街道停泊車輛，法院車輛出入口更有「銳武」裝甲車和多架「豬籠車」戒備。黎智英約 8 時由「鐵甲威龍」囚車押送進入法院範圍，有反恐特勤隊持槍戒備。Yahoo新聞 ・ 18 分鐘前
宏福苑大火︱火勢數分鐘垂直衝天 林超英指或涉「煙囪效應」 喉管及設備藏半封閉位置或助燃︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火造成逾百人死傷，前天文台台長林超英今日（14 日）在《明報》撰文。表示他從多段網上片段反覆觀察火場情況，留意到火警期間多次出現「垂直火龍」般的火焰，火勢由低層在短時間內直衝樓頂，形容現象相當詭異，估計與建築設計引發的「煙囪效應」有關。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
美國總統健康與高齡爭議 兩任總統面臨相似挑戰
（法新社華盛頓13日電） 有一位美國總統，一位上了年紀、支持率欠佳，且健康狀況頻受外界質疑，而且這位美國總統堅持國家正欣欣向榮。重返白宮近1年的共和黨籍總統川普，持續拿自己跟前任的民主黨籍總統拜登相比較。法新社 ・ 17 小時前
少時第一個結婚是她？36歲Tiffany傳嫁39歲男演員卞耀漢，Tiffany手寫信甜蜜告白：給我帶來安定感的人
韓國K-pop偶像天團《少女時代》成員Tiffany Young (黃美英) 被傳與實力派演員卞耀漢明年秋天舉行婚禮，這結婚消息相當震撼，那些年我們追看的女團偶像現在要結婚了，是《少女時代》首位人妻！Yahoo Style HK ・ 1 天前
雪梨海灘槍擊 澳洲全國降半旗致哀
（法新社雪黎15日電） 總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天宣布，澳洲將全國降半旗，哀悼在邦代海灘（Bondi beach）大規模槍擊事件中遇害的15人。艾班尼斯表示：「今天全國將降半旗，向所有罹難者和受傷者致上我們的敬意。法新社 ・ 1 小時前
lululemon市值一年蒸發250億美元！執行長將下台
露露檸檬今年股價重挫 46%，市值蒸發約 250 億美元，執行長 Calvin McDonald 宣布將於 2026 年卸任。北美市場成長停滯、庫存與促銷壓力升高，中國市場卻高速成長，成為公司關鍵支撐。鉅亨網 ・ 13 小時前
四人涉空運急凍生果肉藏逾8千萬冰毒被捕 包括三名中學生(車軒珩報道)
【Now新聞台】葵涌有工廈單位檢獲一批以急凍生果肉掩飾的懷疑冰毒，市值約8200萬元，是本年度最大宗冰毒案，四人被捕，包括三名中學生，周一會在西九龍裁判法院提堂。 檢獲的冰毒約重242公斤，原本是藏於一批急凍生果肉裡面。警方毒品調查科人員接獲線報，有跨國販毒集團企圖在聖誕節前從墨西哥空運一批毒品到港，該批貨物合共有360箱急凍生果肉，其中70箱藏有懷疑冰毒，周一運到空運中心。販毒集團委託了正當物流公司到空運中心提貨，並要求周四送至葵涌的一個工廈單位。警方隨即突擊搜查單位，檢獲這批冰毒，並拘捕3名負責收貨的16歲中學生，以及1名負責把風的29歲男子。警方毒品調查署理高級警司關駿軒：「當我們的探員入到單位後，我們發現3名男子正在拆貨，並且已將篩選出來的急凍食品準備運走，而在大廈外被我們截查的男子，經過初步調查後亦證實了是同一個販毒集團的骨幹成員。他們利用青少年入世未深及急於『搵快錢』的心態，招募了三個未成年人士去擔當拆貨和派送毒品這些較高風險的角色，而案中這個成年人自己就只是站在大廈外，充當我們俗稱『睇水』的角色，以為自己走遠一些，就可以減低被我們拘捕的風險。」警方表示已經鎖定了部分在逃人now.com 新聞 ・ 1 天前
蘇錦樑逝世︱曾俊華撰文悼念 讚對方「善良的舊同僚、慷慨的朋友」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】前商務及經濟發展局局長蘇錦樑逝世，終年 67 歲。前財政司司長曾俊華今日（14 日）在社交平台撰文，稱得悉蘇錦樑死訊後「非常震驚同難過」，並指事前不知道對方患重病，對一位「善良嘅舊同僚、慷慨嘅朋友」這麼早離世感到痛心。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
中九龍繞道工程師指挑戰大 每日僅15分鐘爆破免影響伊院
【on.cc東網專訊】中九龍繞道(油麻地段)將在下周日(21日)通車，從油麻地前往九龍灣的車程由繁忙時間約30分鐘減至約5分鐘。繞道油麻地段穿過整個中九龍鬧市地底，路政署高級工程師(中九龍幹線)潘家欣表示，正進行最後測試，包括隧道營運商測試系統、落地檢測。項目規on.cc 東網 ・ 20 小時前