沙田馬場男子持橫額衝入跑道 涉擾亂公眾秩序被捕 橫額疑表達要求調查宏福苑火災︱Yahoo

【12 月 15 日 08:30 報道】

【Yahoo 新聞報道】沙田馬場周日（ 14 日）舉行賽事期間發生驚險一幕。下午接近 5 時，第 8 場賽事進行途中，一名男子突然手持橫額，在接近終點位置衝入草地賽道，情況十分驚險。警方指，機動部隊人員在沙田馬場執勤期間，一名男子涉嫌衝出賽道及作出擾亂公眾秩序的行為。經初步調查後，警方拘捕一名 59 歲本地男子，涉嫌「公眾地方內擾亂秩序行為」，他被帶返警署扣查，案件交由沙田警區重案組跟進。

廣告 廣告

從網上流傳的影片所見，當時馬匹尚未衝至事發位置，場邊約 3 名男子即時衝入賽道，其中一名身穿西裝的男子迅速將涉事男子撲倒，並將對方按在地上制服，另外兩人則及時拉住被風吹起的橫額。其後再有兩名男子到場協助，眾人一直將涉事男子制伏，直至數十秒後所有騎師及馬匹安全衝線。

有網民上傳相片，顯示該橫額內容疑涉及要求調查大埔宏福苑火災，字眼包括「大埔宏福苑」、「香港人加油」、「鄧丙強」、「落台」等字眼。

男子被制服。（網上影片截圖）

男子被制服。（網上影片截圖）