【Now新聞台】沙田馬場舉行國慶賽馬日，公眾席免費入場。

全日十場賽事中，焦點賽事是第七場的國慶盃，總獎金是420萬元。政務司司長陳國基及馬會主席廖長江都有出席頒獎儀式，陳國基頒獎給勝出馬匹的馬主。

適逢國慶76周年，場內指定餐廳套餐和紀念品均有七六折優惠。有市民和旅客趁機入場，感受香港賽馬文化。

上海旅客張小姐：「因為沙田馬場是香港的特色，內地是看不到這種很有意思的比賽。我們看到這邊的馬非常好看，都是高大的黑馬。我們還買了沙田馬場一些特色的紀念品，我們非常喜歡這種有香港獨特特色的活動。」

墨西哥來港交換生Eduaibo：「我們都很享受國慶日。我們留意到很多人來，而且入場是免費，所以我們來。這是我們第一次投注賽馬，我們感到很興奮和很開心。」

