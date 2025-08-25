沙田馬場開鑼！樂壇小天王張天賦（MC）現身獻唱 不能錯過一系列美食優惠/限時購物禮遇

經過暑假休息，「2025/26馬季開鑼日」將於9月7日（星期日）在沙田馬場隆重舉行，為新一季賽馬之旅揭開序幕，今年更找來人氣歌手張天賦現身獻唱，當然不能錯過的更有一連串精彩刺激賽事，場內亦準備了盛大開幕儀式及醒獅表演、入場免費精美禮品2以及特式主題美食。大會更推出「沙田馬場日日賞：馬季開鑼大抽獎」，送出總值超過88萬港元豐富獎品！

馬季開鑼日沙田馬場回歸！樂壇小天王張天賦現身獻唱

張天賦（MC）將擔任開鑼日表演嘉賓，為觀眾帶來精彩現場演出。這位近期憑藉個人專輯《Sweet & Sour》及新歌《東邪》爆紅的樂壇新星，將在馬匹亮相圈大舞台上獻唱，為新賽季注入青春活力。入場人士只要於當天下午3時30分前入場，即可獲贈指定「2025/26馬季賽事月曆」乙個。 大會亦特別推出「沙田馬場日日賞：馬季開鑼大抽獎」，送出總值超過88萬港元獎品！大獎得獎者可參與指定馬房導賞團及獲得香港賽馬會價值$15,000元指定餐飲禮券，其他獎品包括指定韓國品牌旗艦摺疊手機乙部、指定2024/25香港馬王「嘉應高昇」40厘米駿馬毛公仔乙隻及香港賽馬會價值$300指定餐飲禮券，總共1,330 份獎品。

另外，當然不要錯過位於公眾席2號場畔小食亭的特式主題美食，包括清新滋味的希臘芝士雞柳卷、必試推薦的龍蝦仔山葵醬漢堡、香脆焗芝士酥及滋味濃郁的焗肉醬大啡菇，讓觀眾享受美食的同時更感受滿滿刺激感的賽事氛圍！

人氣歌手張天賦（MC）將於9月7日亮相沙田馬場，與樂迷相聚

位於公眾席2號場畔小食亭的特式主題美食

必試推薦的龍蝦仔山葵醬漢堡

清新滋味的希臘芝士雞柳卷

滋味濃郁的焗肉醬大啡菇

香脆焗芝士酥

免費拎走馬場餐飲券

賽事開鑼日前，大家不妨先玩網上版熱身！持有香港賽馬會投注戶口人士可在8月22日至8月27日期間優先體驗，登入「馬會投注三合一」應用程式進入活動頁面，每日首20名最高分的參賽者將贏得2025/26馬季12個焦點賽馬日指定套票乙套，包括指定馬場免費入場券及指定$50馬場餐飲券各12張；而第21至250名之參加者則可獲得「馬季開鑼日」沙田馬場入場券及$50餐飲券各乙張！

而公眾則可由8月25日至9月3日期間，登入https://hkjc.com/r/L6PPq 參加網上「開鑼連贏挑戰」，即有機會免費贏取豐富獎品！一連十日，每日首2名勝出者各可獲指定9月7日「馬季開鑼日」套票兩套，包括沙田馬場馬匹亮相圈預留座位乙個觀賞開幕表演，連沙田馬場免費入場券及$50餐飲券各乙張；而第3至100名勝出者則可獲得「馬季開鑼日」沙田馬場入場券及$50餐飲券各乙張！機會難得，記得與三五知己分享，齊齊線上線下一較高下！

「開鑼連贏挑戰」特色體驗燃點線上線下競技熱潮

入場免費領取全新馬季賽事月曆

特式主題美食任君選擇

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感