沙田6個月大女嬰睡覺期間耳鼻出血昏迷 送院搶救後不治（更新）

沙田6個月大女嬰與3歲兄長同睡，疑遭意外壓暈送院不治。（有線新聞截圖）

沙田有嬰兒昏迷送院。今日凌晨1時許，警方接獲一名男子報案，指其6個月大的女兒，在愉翠苑愉民閣一單位睡覺時，懷疑被3歲兄長意外壓住身體，昏迷不醒。救護員趕至，發現女嬰無呼吸脈搏，立即將其進行急救，並送往威爾斯親王醫院搶救，惜至凌晨3時15分終告不治。警方正調查事故成因，案件由沙田警區刑事調查組第六隊接手調查。

事發於愉翠苑愉民閣一單位。（有線新聞截圖）

據了解，死者與父母、3歲哥哥及外傭同住上址單位，死者與父母、哥哥4人同睡在主臥室一張特製的雙人床上，據說當時死者睡在哥哥的右邊。昨日（1日）晚上11時，女嬰飲奶後，父母見女嬰一切正常，便全家入睡。至今日凌晨1時許，媽媽醒來檢查女兒時，發現女兒的右耳及鼻子持續出血，嘴唇也變成紫色並吐出泡沫，家人以為女嬰在睡眠期間被哥哥壓到，於是報警求助。警方和救護員到場，死者陷於昏迷狀態，無呼吸和脈搏，被送往威爾斯醫院進行急救，於2日凌晨3時15分，被確認死亡。惟警方經調查後顯示，女嬰不論是臉部或身體，均未受到哥哥或其他物體的擠壓，死因有待進一步檢驗後確定。

