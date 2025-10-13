新城市廣場City'super有1名女子偷竊斷正，被店長和職員包圍捉緊，男店長喝斥女子「跟我返去！」(Threads影片截圖)

社交平台近日流傳影片，指沙田新城市廣場City'super超市有一名女子偷竊斷正，被店長和職員擒獲，女子不斷求情無果，男店長喝斥女子「跟我返去！」、「你唔跟我返去（就）打999」、「你跟唔跟我返去啊？」。City'super向傳媒表示，確認日前有店舖處理一宗顧客懷疑盜竊事件，並已交由警方跟進，為保障所有顧客及員工私隱，並尊重警方調查工作，現階段不適宜就事件細節作出任何回應。

影片可見到新城市廣場當時有大量人流，一名穿啡色上衣女子，被一名穿藍衣、疑似男店長與一名女店員分別捉實右手和左手，地面有一袋物件。男店長喝斥「跟我返去！」，並想強行拖女子回店。女子不斷奮力掙扎稱「唔好呀」，但男店長此時拿出手機稱「你唔跟我返去（就）打999」。女子無法掙脫，仍不斷求情，男店長則說「你跟唔跟我返去啊？得！你唔（好）嘈住」。影片至此結束。

影片引發網民熱議，大讚店長及職員「捉得好」、「做到嘢！」、「店長做到嘢！唔可以姑息D賊」、「拉佢坐監就啱啦！」、「打個工要捉埋賊，要獎賞下佢」，亦有人稱「男店員同女賊，避免身體接觸較好」；另有目擊事件的網民透露，涉事女子當時大聲求情，「個女人真係講得好大聲，有降噪（耳機）都聽得勁清楚」，期間有人稱「一次機會都唔俾」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/沙田city-super女子偷竊斷正-男店長捉實喝斥-跟我返去-/607958?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral