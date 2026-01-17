沙頭角回收倉狗狗曾餓至吃電池充飢命危 獲救後重生展笑顏

【動物專訊】許多倉狗慘被人利用當保安，一些人類往往任由他們自生自滅。原於沙頭角一間回收倉生活的狗狗「傻仔」，慘被發現餓到要吃回收貨的電池充飢，命懸一線之際，幸獲香港流浪狗之家的Angela救起，並立即堅持讓他接受治療，將這隻原已半隻腳踏入鬼門關的狗狗救回人間。傻仔重過第二次狗生，更成為一隻常現笑顏，健康快樂的狗狗。

Angela表示，當年有一位在回收廠工作的工人知道狗狗傻仔非常凄慘，更發現他不尋常的瘦及身體不適。Angela憶述當時傻仔瘦到皮包骨，全身沒有氣力，生命危在旦夕，她於是立即把傻仔帶到獸醫診所求醫，獸醫照X光時即發現原來傻仔吃了回收倉內的電池，而電池釋放出金屬及毒素，造成嚴重腸胃損傷。留院後曾用多種抗生素但無效，越來越虛弱，瀕臨死亡。

傻仔當時體重只得7公斤，以一隻唐狗來計，是非常之瘦弱。她估計傻仔或因太餓而又沒有其他東西吃，唯有連被掉棄的電池也吃來充飢。「醫生當時指情況危急，需要為傻仔開刀做手術及洗腹腔胃博一博。而我們亦不會放棄他！」結果上天的眷顧，傻仔在手術後第二日奇蹟地好轉，很快已恢復精神，術後第三日已可出院。

這個生命頑強的傻仔，生命有Take 2。他出院後獲Angela帶回流浪狗之家生活，身體慢慢恢復，體重已回復至正常水平的15公斤，足足是在回收倉時的一半體重。

Angela形容現在的傻仔是一隻開心、健康的狗狗，跟狗舍內的狗狗相處非常融洽。她亦希望帶出信息，「只要我們堅持不會放棄，他生命再燃亮起。他當時有如一支快熄滅蠟燭，現已重新再燃起火花。 」

倉狗「傻仔」因太餓而誤吃電池，幾乎喪命。

義工堅持讓狗狗接受治療。

傻仔長期捱餓，瘦骨如柴。

狗狗手術後快速康復。

義工改變了狗狗生命。

傻仔回復健康，展露笑容。

