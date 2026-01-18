沙頭角男子行山昏迷 直升機救起送院

曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
男子掟共享單車落天橋 拍片上傳 IG 惹公憤 LocoBike 報警：絕不姑息違法行為︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】社交平台 Threads 近日流傳一段影片，顯示一名身穿單車服飾的男子在大埔的天橋上，將一架 LocoBike 共享單車強行拋下橋底，行為引起網民強烈譴責。共享單車公司 LocoBike 隨後在社交媒體回應表示，已經著手處理相關事件。Yahoo新聞 ・ 1 天前
樂華南邨床底藏屍案 男疑犯落網
【Now新聞台】樂華南邨床底藏屍案，警方拘捕一名涉嫌謀殺男疑犯。 案發於上月29日晚上，警方接獲35歲女死者的母親報案，指事主失去聯絡，稱她有自殺傾向。警方翌日凌晨破門進入事主男友位於樂華南邨喜華樓的寓所，再深入搜索後，在單位床底內發現死者，以及3隻狗和1隻貓屍體。警方拘捕一名非華裔男子，稍後召開記者會交代詳情。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
剝削勞工｜Labubu代工廠被爆剝削勞工 股價一度挫逾6% 泡泡瑪特：正調查相關指控
BBC引述美國勞工權利組織「中國勞工觀察」(China Labor Watch, CLW)的調查報道，聲稱位於江西的Labubu主要代工製造商順佳玩具有限公司，存在廣泛剝削勞工權利問題。受消息影響，泡泡瑪特（9992）股價連日受挫，今日一度跌逾6%，低見176.4元，創近1年低；暫報177.9元，跌5.97%。BossMind ・ 1 天前
《寵物小精靈》紐約專門店遇劫 蒙面劫匪持槍爆櫃 掠卡牌等 78 萬元財物︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國紐約曼哈頓一間《寵物小精靈》專門店於 1 月 7 日 晚間遭遇搶劫，三名蒙面男子闖入店內，持手槍及鐵鎚威脅在場人士，並掠走價值超過 10 萬美元（約 78 萬港元）的商品。紐約市警察局正就事件展開調查，目前尚未有人被捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
「Cold Call」誘扮永久離港 提早申領強積金還債 警拘30人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】有犯罪集團涉在工廈設電話中心，以「cold call」形式隨機致電市民，聲稱提供債務重組及借貸服務，藉機慫恿他們以虛假證明申請提早領回 MPF用作還債。警方接獲強積金受托公司轉介，發現多宗類似申請而揭發事件。警方在過去兩個月行動中拘捕30人，分別涉嫌串謀詐騙、無牌放債及以過高利率放債，部分人疑有三合會背景。Yahoo新聞 ・ 1 天前
14歲男童啟田商場疑吸毒遭途人揭發被捕 警檢依托咪酯煙彈
警方接獲途人報案，指在觀塘啓田道50號啟田商場發現一名少年形跡可疑，懷疑他吸食毒品。am730 ・ 1 天前
牛頭角大王殿遇竊 土地公土地婆神像不翼而飛
牛頭角道大王殿古廟發生盜竊案。今日(17日)清晨約6時半，廟祝上班發現神枱內的土地公和土地婆神像雙雙不翼而飛，懷疑被人偷走，於是報警。正廟則沒有遭殃。警員接報到場，列偷竊案展開調查。am730 ・ 1 天前
奧地利阿爾卑斯山嚴重雪崩 五名滑雪者罹難 一周接連發生致命意外︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】奧地利阿爾卑斯山近日受大雪影響，雪崩風險顯著上升，導致多宗滑雪意外。位於薩爾茨堡附近的 Pongau 地區，昨日（17 日）接連發生 2 宗雪崩事故，合共造成 5 名在非指定滑雪道活動的滑雪人士死亡。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
足本全片｜警方交代樂華南邨謀殺案拘捕疑犯
【Now新聞台】警方拘捕一名非洲裔男子，懷疑與上月底樂華南邨床底藏屍案有關，東九龍總區刑事總部(行動)警司黃奕隆聯同東九龍總區重案組第二隊總督察蘇志兵交代案情。蘇志兵總督察表示，案發於上月29日晚，警方接獲35歲女死者的母親報案，指事主失去聯絡，稱她有自殺傾向。警方翌日凌晨破門進入事主男友位於樂華南邨喜華樓一個二百呎開放單位，再深入搜索後，在單位床底內發現死者的遺體，以及3隻狗和1隻貓屍體，其中女死者被毛巾包頭及衣服遮蓋身體，頭部有10多處由硬物造成的裂傷，身體有多處瘀傷，現場有被處理過跡象。蘇志兵又稱，警方稍後在大廈垃圾箱尋獲死者的財物，包括身份證及銀行卡等，並鎖定死者的28歲非華裔男友與案有關。黃奕隆警司表示，調查發現疑犯於上月29日晚上經陸路口岸潛逃內地，警方請求內地執法機關協助，其後疑犯在內地落網，警方周五下午在深圳灣口岸接收疑犯。黃奕隆警司補充，疑犯持有香港身份證，初步疑因與死者有感情問題而動殺機，他已被暫控一項謀殺罪，下周一在觀塘裁判法院提堂。#要聞now.com 影音新聞 ・ 20 小時前
土瓜灣男途人遭旅遊巴撞倒 一度昏迷送院
【Now新聞台】土瓜灣有旅遊巴撞到男途人，傷者頭部受傷送院治理。 男事主由救護車送到伊利沙伯醫院，下午4時許，一輛旅遊巴沿旭日街駛至朗月街交界，意外撞倒一名男途人，傷者倒地昏迷不醒，送院治理後回復知覺。涉事司機在場協助調查，警方事後將旅遊巴拖走，正調查意外成因。#要聞now.com 影音新聞 ・ 19 小時前
樂華南邨床底藏屍案 死者非裔男友潛逃內地落網被控謀殺
【Now新聞台】樂華南邨床底藏屍案，警方拘捕死者非洲裔男友，暫控他謀殺罪，下周一於觀塘裁判法院提堂。案發於上月29日晚，警方接獲35歲女死者的母親報案，指有自殺傾向的事主失去聯絡。警方凌晨破門進入事主28歲男友位於樂華南邨喜華樓的寓所，發現沒有電力供應，亦沒有明顯血漬或打鬥痕跡。警方在單位的床架內發現死者屍體，頭部被毛巾包裹，身體被衣物遮蓋，經法醫檢查發現頭部有十多處由硬物造成的裂傷，導致死者頭部凹陷及骨折，大量出血，身體多處瘀傷，相信於失蹤當日的凌晨至早上死亡。調查顯示，死者男友因感情問題行兇，事後刻意清理案發現場，在案發當日的晚上經陸路口岸潛逃內地。警方請求內地執法機關協助，其後疑犯在內地落網，警方周五晚上在深圳灣口岸接收疑犯。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 21 小時前
屯門市廣場開槍案︱紅十字會聯絡商戶及職員評估需要 為大眾設 24 小時心理支援熱線︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】屯門市廣場昨晚（ 15 日）發生警員開槍事件後，香港紅十字會表示，事件引起社會廣泛關注，亦可能為市民帶來不安情緒，呼籲大眾照顧自己及身邊人的情緒需要。紅十字會稱，心理支援團隊已即時聯絡屯門市廣場商戶及職員，了解心理支援需求。Yahoo新聞 ・ 1 天前
赴日29歲本地男行李藏兩粒空彈殼 香港機場出境前遭發現被捕
一名打算前往日本的29歲本地男子，其手提行李周六在接受機場保安人員為出境旅客進行的安全檢查期間，被發現藏有違禁品。機場警區人員接報到場，初步調查後男子因涉嫌在其手提行李藏有兩粒空彈殼，涉嫌違反《火器及彈藥條例》被捕，現正獲准保釋候查，案件交由機場警區刑事調查隊第二隊跟進。am730 ・ 1 小時前
荃灣快餐店男子手持菜刀 被警員拘捕
【Now新聞台】荃灣一名男子在快餐店手持菜刀，被警員拘捕。 警方早上8時許接報，指一名男子在荃灣大河道一間快餐店的梯間手持利刀，警員到場將他制服，在他身上檢獲一把菜刀，以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕他，事件中無人受傷。據了解，該名36歲尼泊爾裔男子持有香港身份證，懷疑有情緒問題。#要聞now.com 影音新聞 ・ 20 小時前
葵涌觀塘工廈單位作毒品包裝中心 拘4男涉販毒 其中3人未成年
【on.cc東網專訊】東九龍區警員於周二(13日)下午約3時在長沙灣邨進行反罪惡巡邏期間，發現兩名男子形迹可疑，遂上前截查，並在其中一名男子身上檢獲約9克懷疑「冰」毒及約30.2克懷疑海洛英。經初步調查後，該兩名15歲的本地男童涉嫌「販運危險藥物」被捕。on.cc 東網 ・ 1 天前
警搗犯罪集團涉偽造文件助市民提取強積金 30人被捕
【Now新聞台】警方搗破一個犯罪集團，涉嫌協助市民偽造文件申請提早領取強積金供款，金額達450萬元，以串謀詐騙等罪拘捕30人。檢獲的證物包括提取強積金或貸款的申請表、現金及多部電話等。警方早前接獲一間強積金受託人公司通報，指多人懷疑利用偽造的港澳居民居住證，以永久性離港為由申請提早領取強積金，涉款450萬元。展開情報蒐集後，發現有犯罪集團租用了工廈單位作為電話放債中心，假扮中介隨機致電市民，訛稱可合法地協助他們提早申領強積金用作還債，服務包括偽造證件及向強積金公司遞交申請，在成功提取款項後，會收取兩成強積金作手續費。於是在周三採取行動，突擊搜查葵涌一個工廈單位，以串謀詐騙及無牌放債等罪拘捕9人，他們介乎25至59歲，包括集團主腦及骨幹成員，分別報稱無業及從事電話推銷；另外有21人涉嫌以虛假藉口申請提早領取強積金被捕，全部人獲准保釋候查。九龍城警區科技及財富罪案隊督察譚鈞鎧：「他們更會慫恿債務人去指定的財務公司進行借貸，繼而抽取部分貸款作佣金，當債務人成功申請貸款後，財務公司會扣起兩成貸款金額作為他們的手續費，並要求債務人以高利率還款。我們發現當中有部分個案顯示，貸款年利率高達140%，換言之較法定規限的48%高出近三倍。」警方呼籲市民如果有借貸需要，應向信譽良好的機構查詢。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
樂華北邨單位起火 消防救熄無人傷
【Now新聞台】樂華北邨晚上有單位起火，消防救熄無人受傷。 網上片段見到，涉事單位冒出大量濃煙，外牆嚴重熏黑。晚上約7時許，警方接獲多個火警報告，指樂華北邨欣華樓有單位起火，消防到場動用一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，火勢稍後被救熄，事件中無人受傷，約200名住戶自行疏散，起火原因有待調查。#要聞now.com 影音新聞 ・ 16 小時前
Labubu內地代工廠被指剝削勞工 泡泡瑪特：正調查相關指控
《BBC》報道，美國勞工權利組織「中國勞工觀察」(CLW)日前發布調查結果，發現為泡泡瑪特(09992)生產人氣玩偶Labubu的內地主要代工商順佳玩具，存在廣泛剝削勞工權利的問題。泡泡瑪特回應《BBC)指，正在調查相關指控，感謝調查報告提供的細節，強調如果指控屬實，將堅決要求其玩具製造商糾正做法。調查發現，僱用超過4500名勞工的順佳玩具，加班時間嚴重超出法定上限，普遍每周6天工作，出現空白合同或內容不完整的合同，工資水平偏低，存在工資扣罰情況，缺乏帶薪休假安排，更僱用16歲的未成年工人作為長期生產工人，但未提供法律要求針對未成年工的特殊保護等。CLW估算，每件Labubu的直接人工成本約為0.7美元(約5.46港元)，突顯泡泡瑪特供應鏈中對一線工人施加的極端成本壓力。 (ST)#泡泡瑪特 #Labubu (ST)infocast ・ 1 天前
韓國前總統尹錫悅獲刑五年 這是其戒嚴令系列案件的首個判決
【彭博】-- 韓國前總統尹錫悅因拒捕等數項罪名被判處五年監禁，這位名聲掃地的前領導人因宣布戒嚴令而面臨一系列案件，這是第一個判決。首爾中央地區法院周五裁定尹錫悅去年非法阻撓當局逮捕他的罪名成立，法官還指出，他選擇性地利用內閣成員，試圖使自己實施戒嚴令的決定合法化，但最終以失敗告終。本周早些時候，另案檢察官要求就叛亂罪指控判處尹錫悅死刑，該案預計下個月宣判。推薦閱讀：韓國檢方尋求判處前總統尹錫悅死刑原文標題South Korea’s Yoon Gets 5-Year Term in First Martial Law RulingMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
涉於千葉市物流中心持刀斬人 華漢殺人未遂被捕
【on.cc東網專訊】日本本千葉縣千葉市稻毛區六方町一個物流中心周五（16日）下午有一名中國籍男子持刀斬傷一名女子，警方以殺人未遂罪名逮捕男子。on.cc 東網 ・ 1 天前