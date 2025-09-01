河北動物園猛獸區 多人下車爭論差點餵老虎

▲河北秦皇島一處動物園，上月31日上演荒誕一幕，幾名遊客為了車輛碰撞，無視自己身處猛獸區，直接下車理論，一旁就有2隻老虎在觀望。（圖／擷取自微博影片）

[NOWnews今日新聞] 真的是好危險！中國河北省一處動物園，上週日（8月31日）上演荒誕一幕，多名遊客因不滿車輛擦撞問題，無視自己身處猛獸區，直接下車在路邊大吵，絲毫沒察覺護欄外有2隻老虎正在「虎視眈眈」、緩慢靠近，雖然在安全人員的勸導下，遊客們已及時返回車內，但影片曝光後，還是讓不少人看了捏把冷汗。

綜合中媒報導，事發在河北秦皇島野生動物園猛獸區，2車不知何故發生碰撞，駕駛及同行者下車處理事故，一旁就有2隻老虎緊盯，讓後車司機看了相當緊張，出言大聲提醒：「有老虎盯著了，兄弟快上車吧！」

報導提到，雖然該區域設有隔離電網護欄，但並不算高，影片顯示遊客們返回車內後，老虎還有明顯的「跟隨」行為，追趕到駕駛座一側觀察。

動物園工作人員事後表示，當下也有巡邏的安全人員發現狀況，用喇叭催促遊客上車，引導他們到安全的地方繼續處理事故，重申猛獸區嚴禁遊客下車、打開車窗。

影片在網路上曝光後，不少中國民眾紛紛留言表示：「這種地方都敢下車，真是『人才』」、「還好動物園的應該是吃飽了」、「他們以為動物園養的就不是猛獸了嗎？到時死了殘了又要怪動物園」、「想起很多年前，發生在北京野生動物園的一起事故」。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：危險行為，請勿模仿

