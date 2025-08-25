港大 AI 模型辨識精子受精能力
河北女子遭家暴致死 醫院稱死於「心梗」惹民憤 人民網強調零容忍家暴︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】河北滄州孟村縣一名 25 歲劉姓女子疑遭丈夫毆打致死，案件迅速引爆輿論。死者丈夫金姓男子被指在檢察院任職，案發後醫院一度開出「心梗」死亡證明，與屍檢結論出現矛盾，引發民憤，促將事件定性為故意殺人。隨着輿論發酵，《人民網》發表評論，將案件定調為「嚴重家暴犯罪」，強調對家暴零容忍，施暴者應受到法律嚴懲。
最初死因為「心梗」 後改為顱腦損傷
綜合內地傳媒報道，事件發生於 8 月 22 日，劉女被送院時已無生命跡象，面部與四肢佈滿瘀傷，腰部骨折。醫院記錄顯示，遇害女子「車到已死亡」，雙眼及臉部青紫腫脹，腦部出血並伴隨肺部損傷。另一份檢查報告顯示，死者顱內及頭皮下血腫，蛛網膜下腔積血，肺部瘀血，心包積液，並有腰椎骨折癒合期。
死者家屬指，案發後最初獲得的死亡證明寫明死因是「心梗」，但屍檢最終確認死因為顱腦損傷。消息引發網絡強烈質疑，懷疑醫院曾作虛假證明。
有報道指，被捕丈夫的母親涉嫌在案發後清理現場血跡，並試圖製造死者「心梗」死亡的假象，有關說法在網上流傳後激起公憤，有網民要求當局不應以「家暴」概括此案，應定性為「故意殺人」。
婚後不足 10 天已家暴
金姓丈夫是孟村縣檢察院的勞務派遣人員，職位為第三檢察部普通職工，並非公務員編制。檢察院方面回應稱，金男只是普通幹警，負責日常雜務，沒有編制與警號。
劉女家屬則透露，兩人於 2021 年結婚，婚後不足 10 天已發生家暴，劉女曾稱「打得她受不了」。家屬又指，金男其後因第三者懷孕逼妻子離婚，而劉女因擔心年幼兒子被判給男方，始終拒絕離婚。
人民網評論：絕不姑息家暴
事件持續發酵後，《人民網》發表評論，指「對嚴重家暴犯罪絕不姑息」，並強調家暴不是「家務事」，必須依法嚴懲，呼籲全社會對家暴零容忍，施暴者應受到法律嚴懲。
評論同時引用公安部等部門發布的「家暴告誡制度」，認為應發揮制度作用，防止悲劇重演。不過，對於外界廣泛關注的醫院出具「心梗」死亡證明，以及涉案人員司法系統背景等爭議，則未有進一步著墨。
其他人也在看
屯門謀殺案男子伏屍橋底｜「星星人」炒至逾 1,450 元｜呂頌賢肺部細菌感染一度危殆｜8 月 25 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 8 月 25 日，星期一。明日大致多雲，有幾陣驟雨，早上最低約 28 度，日間部分時間有陽光，市區最高 32 度，新界再高一兩度，紫外線指數達 10，屬甚高水平，記得注意防曬。Yahoo 健康 ・ 12 小時前
杜琪峯北海道日職開球 日語向觀眾問好反應熱烈｜Yahoo
香港影壇傳奇杜琪峰昨日（24 日）獲邀出席日本職業棒球賽事，參與開球儀式。開球儀式通常由知名人士或退役名宿任嘉賓，身穿 22 號球衣的杜 Sir 以日語向現場觀眾打招呼，透露正計劃開拍新片，希望能在北海道的 ES CON FIELD 球場取景。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
【網上熱話】 新加坡景點疑插隊被質問身分 女子反斥「沒有中國人，你媽算個屁」
新加坡名勝環球影城最近發生遊客排隊爭執事件，其間一名中國女子爆出一句：「沒有中國人，你媽算個屁。」片段被上載到社交平台，引發爭議。景點營辦商「聖淘沙名勝世界」其後發表聲明，表示期望所有遊客彼此體諒，並稱事件已圓滿解決。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
女神配對計劃 ｜ 身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙
昨晚有兩大笑位，分別是Carman的「古惑貼紙相」，以及Yuki的「小矮人」角色及六年冇換校服裙。在個人專屬題中Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
黃澤林美網晉級感謝港人打氣：希望過多幾關後家人飛過嚟支持我｜睇片｜Yahoo
本港網球「一哥」黃澤林出戰美國網球公開賽，直落三盤擊敗美國選手高華斯域（Aleksandar Kovacevic），晉級次圈，Coleman 亦成為成為第一位在大滿貫正賽贏波的香港球手，創下歷史。Coleman 事後接受訪問感謝大家支持，又表示希望家人在他「過多幾關之後，飛過嚟（紐約）支持我」。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
英國反對「難民酒店」示威浪潮爆衝突 多地現「升旗行動」 極右派聲勢擴大︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國多個城市和城鎮在周六爆發大規模示威，反對政府在酒店安置難民。示威者與反種族主義團體爆發對峙，部分地區演變成衝突，警方出動防暴警員及騎警分隔人群，並拘捕多人。據報極右翼政黨和團體亦有參與組織示威，全國多地出現大規模懸掛米字旗和聖喬治旗的「升旗行動」，令右翼聲勢進一步擴大。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 1 天前
長實安達臣道首置盤︱屋宇署提 205 項檢控 業界倡懲處涉事人員 避免「換湯不換藥」｜Yahoo
長實位於秀茂坪安達臣道的首置項目地盤，早前被揭發涉貪污造假，已有 10 人被廉署拘捕，屋宇署上周五（22日）再提出合共 205 項檢控。有立法會議員認為，有關檢控能警惕業界，警示要做足監管功夫，但稱行內出現偷工減料的情況並非普遍。有建造業界指，先後負責該項目的承建商為原班人馬，形容是「換湯不換藥」，認為應善用行業名冊，如發生事故後，考慮是否懲處有關人員，使他無法擔任建築行業的職責。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
荃灣兩男搭枱食早餐疑「䟴腳」爭執互襲 兩敗俱傷送院同被捕
荃灣發生打鬥案。 今日（25日）清晨5時05分，兩名互不相識的男子分別於荃灣兆和街34-36號一餐廳食早餐，二人「搭枱」，其間35歲姓方男食客疑因「 䟴腳」，引起同枱54歲姓冼男子不滿，雙方發生爭執，初時口角，繼而動武，姓冼男子隨手執起一隻叉襲擊對方，姓方男子被襲後走出餐廳，在自己的私家車內取出一支約3am730 ・ 23 小時前
9 間持牌桌球館放寬至最少 8 歲入場｜滙豐再推定按首 5 年鎖息 2.73 厘｜鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公｜8 月 26 日・Yahoo 早報
康樂及文化事務署昨日（25 日）公布，接納 9 間持牌桌球館放寬《遊樂場所規例》下的入場限制。措施包括將最低入場年齡由 16 歲降至 8 歲，延長青少年可入場時間，以及容許穿着校服的人士進入桌球館。康文署強調，會繼續按《遊樂場所規例》執法，並適時檢討相關措施的成效。Yahoo新聞 ・ 41 分鐘前
打風評估｜天文台：本週後期華南沿岸風勢頗大 料本港普遍吹烈風機會較低｜Yahoo
熱帶氣旋劍魚已經進入越南內陸並逐漸減弱，天文台昨日（24 日）撰文回顧，指劍魚是今年以來西北太平洋及南海增強速度最快，以及強度最高的熱帶氣旋；截至 8 月 25 日，今年一共發出了 7 次熱帶氣旋警告信號，平了 1946 年以來 1 至 8 月的最高紀錄。至於現時位於菲律賓以東的廣闊低壓區，會在本週中期進入南海中部，會否發展為熱帶氣旋仍存變數。天文台預料，受這個低壓系統與中國東南部的高壓脊共同影響下，本週後期南海北部及華南沿岸風勢頗大，不過根據現時評估，「本港普遍吹烈風的機會較低。」Yahoo新聞 ・ 1 小時前
25 歲完成環遊全球 195 國 強迫症青年真・無處不旅遊
強迫症是常見的精神問題，患者有些不停洗手，有些不停蒐集。在美國，20 歲的學生 Cameron Mofid 嚴重到強迫自己不停旅遊，五年間遊歷了全球 195 個國家。他的足迹跨越六大洲，單是在亞洲已到訪過 48 個國家，香港澳門均有他的身影。他說旅遊教曉他好奇與同理心的重要，還學會與強迫症共存。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
以巴戰爭｜加沙大饑荒 51 萬人受災料持續增加 解構「人為」饑荒如何造成｜Yahoo
聯合國上周五（22日）正式宣布加沙陷入饑荒，旗下「糧食安全階段綜合分類」（IPC）最新報告指，加沙約近四分之一民眾，約 51.4 萬人正經歷饑荒，預計人數將上升。報告明確指出，加沙的饑荒完全是人為造成，本來就可以制止和逆轉。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
陳國基指申訴專員可「調解」處理輕微行政失當：很多投訴因市民政府互相不了解｜Yahoo
【Yahoo新聞報導】申訴專員公署今（ 25 日）舉行國際申訴專員學院揭幕禮，學院將為政府部門和公營機構提供培訓和分享平台。政務司司長陳國基致辭時表示，對於不涉及或是「輕微涉及行政失當」的申訴，鼓勵申訴專員公署以「調解」的方式解決爭議，形容這是「大勢所趨」。陳國基指，很多投訴不是對與錯的問題，而是政府部門和市民「互相不了解」。申訴專員陳積志則表示，若問題涉及多個政府部門及性質複雜，會展開全面調查。二人均未有提及冒牌內地水風波，會後也不設傳媒問答環節。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
屯門男子頭有刀傷伏屍橋底 警列謀殺 死者疑曾被追斬(更新)
屯門發生謀殺案，一名年約50歲男子死亡。清晨6時許，警方接報，指一名男子倒臥在亦園路對開港深西部公路的橋底，身上染滿鮮血。救援人員到場，發現傷者頭部有刀傷，證實男子當場死亡。警方正調查死者身份，案件交由新界北總區重案組接手，及後把案件改列謀殺。 後腦有傷痕相信為致命傷 警方初步相信，死者曾被人用刀襲擊，正追am730 ・ 11 小時前
9 間持牌桌球館獲准放寬入場限制 最低年齡降至 8 歲 附完整名單及地址︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】康樂及文化事務署今日（25 日）公布，接納 9 間持牌桌球館放寬《遊樂場所規例》下的入場限制。措施包括將最低入場年齡由 16 歲降至 8 歲，延長青少年可入場時間，以及容許穿着校服的人士進入桌球館。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
79歲Joe Junior爆NG一兩次被TVB導演喪鬧 高招處理「叻得去邊啫？遲啲咪炒埋你…」
近年TVB唔少甘草演員都選擇唔續約，而盧宛茵、羅蘭都曾經遇過拍攝時被導演針對或者工時太長嘅情況。甘草唔易做，由歌壇轉戰電視，喺TVB廿幾年嘅Joe Junior（羅利期）都話試過俾導演鬧！Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
港元拆息接近全跌 1個月拆息跌至約2.73厘
港元拆息近乎全線向下，近3個交易日拆息普遍偏軟。 樓按相關的1個月拆息跌至2.7272厘，是近1星期以來最低，單日跌逾4個基點，連跌3個交易日。 隔夜拆息跌幅最大，單日跌逾10個基點，跌至2.663厘，創1星期新低。只有1星期拆息微升至約2.81厘。 按揭代理星之谷按揭表示，有大型銀行再度推出定息計劃，利率2.73厘，比目前封頂息率3.5厘低0.77厘。以30年還款期、每100萬元貸款額計算，每月供款額減少約418元。 分析指，有關定息計劃對息口有指標作用，但市場預期美國9月減息，港銀有條件跟隨下調最優惠利率，一旦拆息低於1.43厘或最優惠利率跌至4.48厘，則削弱有關定息計劃優勢。香港電台-財經 ・ 20 小時前
日本豐明市限用手機法例市民反應兩極 市長受訪都超時近倍
日本愛知縣的豐明市，在今日（25日）為有關限制市民每日使用手機時間的條例進行審議。雖然有關的條例並沒有罰則以及非強制性，不過在市民的意見都是兩極。而在日本媒體對市長的小浮正典在接受訪問時，在他向記者展示當日至下午4時的使用時數，已達到限定2小時的接近一倍，達3小時57分鐘。 豐明市市長小浮正典在接受媒體的訪問中回am730 ・ 14 小時前