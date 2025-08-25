河北女子遭家暴致死 醫院稱死於「心梗」惹民憤 人民網強調零容忍家暴︱Yahoo

閉路電視畫面顯示，丈夫在醫院推着死者進入升降機。（網傳相片）

【Yahoo新聞報道】河北滄州孟村縣一名 25 歲劉姓女子疑遭丈夫毆打致死，案件迅速引爆輿論。死者丈夫金姓男子被指在檢察院任職，案發後醫院一度開出「心梗」死亡證明，與屍檢結論出現矛盾，引發民憤，促將事件定性為故意殺人。隨着輿論發酵，《人民網》發表評論，將案件定調為「嚴重家暴犯罪」，強調對家暴零容忍，施暴者應受到法律嚴懲。

屍檢最終確認死因為顱腦損傷。（網傳相片）

最初死因為「心梗」 後改為顱腦損傷

綜合內地傳媒報道，事件發生於 8 月 22 日，劉女被送院時已無生命跡象，面部與四肢佈滿瘀傷，腰部骨折。醫院記錄顯示，遇害女子「車到已死亡」，雙眼及臉部青紫腫脹，腦部出血並伴隨肺部損傷。另一份檢查報告顯示，死者顱內及頭皮下血腫，蛛網膜下腔積血，肺部瘀血，心包積液，並有腰椎骨折癒合期。

死者家屬指，案發後最初獲得的死亡證明寫明死因是「心梗」，但屍檢最終確認死因為顱腦損傷。消息引發網絡強烈質疑，懷疑醫院曾作虛假證明。

有報道指，被捕丈夫的母親涉嫌在案發後清理現場血跡，並試圖製造死者「心梗」死亡的假象，有關說法在網上流傳後激起公憤，有網民要求當局不應以「家暴」概括此案，應定性為「故意殺人」。

死者與丈夫育有一子。（網傳相片）

婚後不足 10 天已家暴

金姓丈夫是孟村縣檢察院的勞務派遣人員，職位為第三檢察部普通職工，並非公務員編制。檢察院方面回應稱，金男只是普通幹警，負責日常雜務，沒有編制與警號。

劉女家屬則透露，兩人於 2021 年結婚，婚後不足 10 天已發生家暴，劉女曾稱「打得她受不了」。家屬又指，金男其後因第三者懷孕逼妻子離婚，而劉女因擔心年幼兒子被判給男方，始終拒絕離婚。

人民網評論：絕不姑息家暴

事件持續發酵後，《人民網》發表評論，指「對嚴重家暴犯罪絕不姑息」，並強調家暴不是「家務事」，必須依法嚴懲，呼籲全社會對家暴零容忍，施暴者應受到法律嚴懲。

評論同時引用公安部等部門發布的「家暴告誡制度」，認為應發揮制度作用，防止悲劇重演。不過，對於外界廣泛關注的醫院出具「心梗」死亡證明，以及涉案人員司法系統背景等爭議，則未有進一步著墨。