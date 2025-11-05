河北張家口停車場驚現巨大裂縫 憂慮存在結構風險

河北張家口市榮盛城小區A5區地下停車場牆面出現巨大裂縫。(瀟湘晨報)

內媒報道，近日內地網友發布影片反映，河北張家口市榮盛城小區A5區地下停車場牆面出現巨大裂縫，憂慮房屋存在結構風險。該停車場牆面、地面、柱子上出現多個巨大裂縫，有牆面甚至有大洞。

據內媒報道，停車場所在的萬全區住建局工作人員回應稱，經現場核查，影片中出現大裂縫、大洞的牆為填充牆，裏面沒有鋼筋、混凝土，涉事牆面不是主體結構。該工作人員補充，涉事牆面出現裂縫後，施工方怕牆身脫落傷人，決定進行了拆除，於是出現了大洞，現時已拆除出現裂縫的填充牆。

該工作人員又透露，有些柱子則是主體結構，確實存在一些小裂縫，又補充目前第三方已經對涉事大廈進行相關鑒定，即將有結果。

原文刊登於 AM730