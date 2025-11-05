低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
河北張家口停車場驚現巨大裂縫 憂慮存在結構風險
內媒報道，近日內地網友發布影片反映，河北張家口市榮盛城小區A5區地下停車場牆面出現巨大裂縫，憂慮房屋存在結構風險。該停車場牆面、地面、柱子上出現多個巨大裂縫，有牆面甚至有大洞。
據內媒報道，停車場所在的萬全區住建局工作人員回應稱，經現場核查，影片中出現大裂縫、大洞的牆為填充牆，裏面沒有鋼筋、混凝土，涉事牆面不是主體結構。該工作人員補充，涉事牆面出現裂縫後，施工方怕牆身脫落傷人，決定進行了拆除，於是出現了大洞，現時已拆除出現裂縫的填充牆。
該工作人員又透露，有些柱子則是主體結構，確實存在一些小裂縫，又補充目前第三方已經對涉事大廈進行相關鑒定，即將有結果。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/河北張家口停車場驚現巨大裂縫-憂慮存在結構風險/615457?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 3 小時前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
陳百祥爆曾志偉入TVB做高層「係想炒咗余詠珊」 力踩電視台冇得做
炎明熹同TVB約滿後自組公司再出發，同TVB關係友好嘅陳百祥早前回應時直指「而家冇人要靠TVB，邊有人仲要靠TVB」Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！
風暴從X和Line廣告開跑：「美女海外高薪！日薪幾十萬！」配圖總是妹子抱現金堆，2025年曼谷日本KTV爆火，老闆日本人，表面陪酒唱卡拉OK，背後賣春一條龍。Japhub日本集合 ・ 3 小時前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？
《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？Yahoo財經 ・ 1 天前
港大副教授張祺忠殺妻案掀「長命契」關注 與妻聯名7,000萬物業如何處置？｜甚麼是「長命契」？
港大副教授張祺忠殺妻案，張祺忠早前承認誤殺罪，判囚7年4個月。由於張已還押7年2個月，相當於服刑11年，料短期內可獲釋。案件2018年曝光時，警方於港大黃克競樓其辦公室內木箱與行李箱發現妻子陳慧文遺體，案情轟動全港。（案件編號：HCCC 37/2024）28Hse.com ・ 1 天前
「最美混血港姐冠軍」謝嘉怡突宣布離巢TVB 轉戰商界成女強人 仍有興趣幕前演出
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展，加入TVB以來工作量不算多，而她日前出席活動時，突然宣布與TVB五年合約已完結。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
美國地方選舉民主黨大勝 傳媒：對特朗普的一場公投
被視為特朗普第二任期以來最大考驗的美國地方選舉，結果陸續揭曉，民主黨大勝。曼達尼（Zohran Mamdani）贏得紐約市長，斯潘伯格（Abigail Spanberger）當選維珍尼亞州長，謝里爾（Mikie Sherrill）則拿下新澤西州州長席位。特朗普稱，共和黨失利是因為政府停擺，以及他本人不在選票上。有分析指，這次選舉結果反映選民不滿現狀，預示明年中期選舉甚至 2028 年的大選帶來的轉變；亦有意見認為，今次民主黨勝選州份本來就是「藍州」或「紫州」，民主黨需要在中期選舉中的「紅州」取勝方能奪回參議院，前路漫長。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
好人好事｜女士巴士站候車突暈倒，途人紛紛主動伸援手！發帖網民：香港人真係好有人情味
好人好事｜香港人經常給予人一種焦急、冷漠的感覺，但每當有事發生，港人互助互讓的熱心總會令人敬佩。日前就有一名女士在外突然暈倒，隨即有多名途人主動伸出援手，更極速「分工合作」，讓事主盡快得到適切照顧。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：jarkrong@threadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 3 小時前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 1 天前
何猷君大仔被指遺傳何鴻燊超強基因 網民震驚：和賭王照片一模一樣
已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與內地超模奚夢瑤於2019年結婚，奚夢瑤於同年誕下大仔何廣燊（Ronaldo），2021年再育有細女Romee，成功湊成「好」字，一家四口幸福滿滿。日前，何猷君和奚夢瑤為大仔何廣燊慶祝6歲生日，以及帶佢去美國參加何猷君剛成為股東之一嘅NBA球隊塞爾特人（Boston Celtics）慈善晚宴，其後又到高級餐廳食飯慶祝，被網民指何廣燊外貌與已故賭王何鴻燊甚為相似。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
47歲楊思琦傳每月賺250萬 與囝囝行街盡顯慳家本色
現年47歲嘅楊思琦，係2001年香港小姐冠軍，為咗賺錢養仔女同供樓，近年主力於內地發展，積極登台及經營內地社交平台，不時拍攝影片分享唱歌及打卡旅遊、煮食等生活題材，又不時開直播以賺取金錢，近月更加入直播帶貨行列，可謂相當辛苦。有指佢每月喺內地進行大約10場直播帶貨，而每場嘅酬勞則近20萬人民幣，加埋商演及登台等工作，估計每月收入最少250萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
《射鵰》林尚武心臟病發離世 享年75歲
有份參演《射鵰英雄傳》之資深演員林尚武，昨日（5日）心臟病發逝世，享年75歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年
75歲跨界傳媒人甘國亮近日疑被送院治療，更爆出患上失智症，有傳媒問得其好友的賈思樂回覆，賈思樂則指知道甘國亮近來身體欠佳，如今被送入院治療，感到十分擔憂。甘國亮在港無親人，多年來與親密好友Alex（王士維）相依為命，但Alex就拒回應甘國亮被送院一事。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限05/11）
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌棉柔及洗面巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 10 小時前
消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因
消委會543期咖啡檢測報告出爐！咖啡香濃醒神，是不少打工仔每朝必備飲品，但咖啡中的咖啡因卻不可以過份吸收，消委會曾經測試49款不同種類的咖啡產品樣本，當中包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，而當中9成半樣本檢出基因致癌物！意大利名牌illy更被驗出含鉛，到底哪款咖啡產品獲得消委會5星評價？即刻睇睇：Yahoo Food ・ 1 天前
澳洲給中國發貨 加拿大農民急了
據《彭博》周二（4 日）報導，澳洲將向中國運送五年來第一批油菜籽，一艘裝載試運貨物的貨輪，預計將在一周內啟航，前往中國青島。鉅亨網 ・ 15 小時前
日本必吃美食Top８！冠軍不是拉麵、壽司，網友大讚它：美味到在舌尖融化
說到台灣人最愛造訪的國家，日本絕對名列前茅！豐富的歷史文化、自然地景，加上整潔有序的城市環境，都讓人忍不住一再回訪。隨著2025年「大阪・關西世博會」正式登場，這場匯聚各國文化與創新作品的國際盛會，也食尚玩家 ・ 9 小時前
康樂園「三屍劫殺案」凶宅大劈920萬無人要 拍賣行：「抵買，但遇唔啱客」｜同場15項物業全部流拍
大埔康樂園一幢曾發生「三屍劫殺案」的洋房，今日透過忠誠拍賣行登場，開價1,180萬元。雖較銀行最新估價約2,100萬元折讓約43.8%，惟場內無買家舉手，拍官未及落第一口叫價（每口10萬元）已告收回，最終流拍。該場拍賣共推15項物業，僅約13人到場，全部流拍收場，反映樓市交投氣氛疲弱，買家對後市信心未見改善。 閱讀更多： 連鎖菜檔「家農」創辦人｜「菜檔小天后」疫情期間逾半億掃地舖 淪為銀主盤「腰斬價」大劈51%拍賣 洗米華16項澳門物業被法院拍賣 底價1.17億｜與Mandy Lieu半山愛巢銀主賣唔出 12.8萬租予內地專才 事故洋房連花園 實用1,596平方呎是次矚目拍賣品為康樂園洋房連花園，實用面積1,596平方呎。按放盤相片所見，屋內裝修新淨。拍賣開價定於1,180萬元，較銀行估值2,100萬元低約920萬元，折讓約43.8%；惟全程無人出價，最終直接流拍。 曾涉1982年三屍劫殺案資料顯示，該屋在1982年曾發生轟動全港的三屍劫殺案。當年一名32歲泥水工為屋苑別墅裝修期間潛入上址行劫，被屋主撞破後，先後殺害屋內三人，包括33歲女戶主、8歲女兒及4歲兒子，並將屍體藏於儲物房及浴28Hse.com ・ 1 小時前