紐約女孩嫁圈外二胎辣媽？河北麻友子主持10年神技全曝光！
12歲就拿下美少女王冠
1991年11月底出生紐約的河北麻友子，爸開公司、有哥姐，小學念公立，2003年單人來日本報名10萬人的美少女比賽，直接雙料冠軍！
目標戸彩，2005年富士深夜劇《世界組TV》初登場，2008年正正式式出道，163cm+B78 W58 H90，瞬間紅遍半邊天😂。
綜藝場10年誰與爭鋒
2011年從《ヒルナンデス!》隔週跑到每天金曜，幹了10年到2021年畢業，當場哭包，SHELLY和久本安慰感動壞了！
2016年《BeauTV ～VOCE》當MC，2017年J-WAVE DJ，2025年8月還跟千鳥ノブ混《1泊家族》，IG粉狂喊「きたまゆ控場，教科書級😍」！
ViVi封面女王笑著畢業
2008年ViVi跟Pretty Style專屬臉，2012到2019年ViVi獨大，離開時說「要開心分手」，
2025年non-no跟橫田真悠聊「今年看完ONE PIECE」，粉絲熱議「きたまゆ漫畫單，神推📺」！
電影聲優兩開花
2009年《ひとりかくれんぼ 劇場版》電影首秀，2013年大河《八重の桜》客串，2016年《GANTZ:O》英文配女主，笑說「超入戲」！
2019年《名探偵コナン 紺青の拳》重要聲優，跟山崎育三郎搭，原作者送畫嚇呆。
2025年Hulu《おとなになっても》演由香子，電影《ルール・オブ・リビング》7月上線，訪談嘆「人生全翻轉」。
生二胎還美翻全網
2021年跟6年圈外老公閃婚，2022年底懷第一胎，2023年4月IG秀寶寶，2025年5月又po二胎照，夫妻合影甜炸，留言破萬！
最近IG育兒日常+muice彩妝心得，「化妝是我私人時光，認真1.5小時」，粉暖喊「辣媽祕訣快教，跪求💄」！
廣告女王接案不停歇
2016年CANMAKE生日驚喜哭崩，2020年ライスフォース搭菊川怜，2024年11月muice大使上任，發表會聊「妝容不馬虎」，訪談自爆「內心超強但人見知り」，網友笑翻「反差きたまゆ，太圈粉😂」！
IG天天被洗版
156萬粉Bio「ママ / モデル・女優」，9-10月po家照、育兒、muice、電影預告、non-no訪談，每篇5-20K讚！留言「二胎好幸福」「イッテQ內幕多爆」「真悠友情正😭」。
#河北麻友子熱搜王，粉嘆「美少女變辣媽，層次拉滿😵💫」，舊博客舊粉還在刷！
運動辣媽的私房樂
愛跑步聽歌玩フラフープ，英日雙語溜，2017年跟すみれ聊歸國子女糗事笑死！2022年剪短髮，桐谷美玲喊「萌爆」，
2024年non-no推日霜「イッテQ學的」，2025年Ginger晨間秘訣「護膚讓早起high」，粉跟風「皮膚秒進化✨」！
2025動作多到數不清
1月non-no聊イッテQ海外糗，8月綜藝回歸，11月《それSnow Manにやらせて下さい》搞亂，Hulu劇+電影雙殺！
IG暗示muice新妝，粉猜「辣媽聯名來襲💥」，評價說「年齡不是問題，一直衝」！
Japhub小編有話說
哇靠，河北麻友子從紐約娃變雙寶媽，這平衡術誰學得來啊😆！她美又拼，小編都想抄她メンタル了。
快滑IG抓最新二胎照，絕對不能錯過！小編打包票2025爆棚，轉發喊姐妹一起追，秋天high爆啦～
