河北麻友子新劇暗藏驚人轉折！紐約混血女神如何稱霸日本！

從紐約小女孩到美少女冠軍

河北麻友子，1991年11月28日生，B型血，身高167公分，爸爸在紐約開公司，家裡有哥哥姊姊。她在美國長大，卻迷上日本演員戶彩，夢想當明星。🗽

2003年，12歲的她參加第9屆全日本國民美少女比賽，一舉奪冠，還拿多媒體獎，從此踏進娛樂圈。她讀堀越高等學校（2011年畢業），英語日語講得超溜，

混血臉蛋加上燦爛笑容，一出道就圈粉無數。IG粉絲留言：「Mayuko小時候就是天生偶像！」這紐約女孩，簡直自帶明星光環。

模特兒與綜藝雙開花，魅力沒極限

2005年，河北麻友子在富士電視台《世界組TV》初登場，2008年正式開啟演藝路。她先當《Pretty Style》（2008-2011年）專屬模特兒，2012年跳到《ViVi》，當了7年封面女王，

到2019年畢業。她的時尚照清新又帶點辣，廣告接到爆：2009年Shogakukan PS，2012年Karie BEASHOW，2013年Fisico ne'kur和Santek Industries，2014年GMO Click Securities，2015年川崎市選舉CM，連海報都超搶眼！😎

2011年3月26日起，她固定上《Hirunandesu!》，從隔週到每週，當了10年常客，2021年3月26日畢業。粉絲在X喊：「Mayuko的綜藝感無敵，每次出場都超好笑！」她這模特兒加藝人的雙線發展，真的讓人看得目不暇給。

演員路火力全開，電影舞台都搞定

河北麻友子的演技可不是玩票！2009年她首度主演電影《ひとりかくれんぼ 劇場版》，同年出演《雷頓大冒險：永遠的歌姬》。🎥 2012年《FASHION STORY-Model-》演レナ，2013年主演《空之境界》澤村悠子，

聲演《鷹の爪GO〜美しきエリエール消臭プラス〜》オキテマス・ヨルニー。2014年《久美子的奇異旅程》Ms. Kanazaki，2016年主演《本小姐乃白鳥麗子 THE MOVIE》白鳥麗子，

還聲演《Gantz:O》和2019年《名偵探柯南：拳願阿修羅》。電視劇超多：2009年《雙頭犬》碧井志穗，2010年《美向上計畫》鈴木凜子，2011年《堂吉訶德》繪里和《發芽》谷山清佳，

2012年《妄想搜查》山本瑞穗，2016年《內衣白領風雲》鴻野由梨和《本小姐乃白鳥麗子》白鳥麗子，2019年《派遣女醫X 第六季》伊倉琉璃，2020年《M Ai Suki na Hito ga Ite》，

2022年《警視廳特別高等科 樫樽健 Season 2》客串，2023年《Power Game Power Game》，2025年Hulu《Otona ni Natte mo》。她還挑戰舞台，

2014年《塚公平雙打2014》演《新・幕末純情傳》沖田總司和《廣島に原爆を落とす日》重宗夏枝。一位劇評在ORICON說：「Mayuko的沖田總司帥氣又細膩！」她的多變演技，真的讓人驚嘆。

跨界玩音樂，連Big Bang都合作

河北麻友子不只會演戲，還敢唱！2013年7月24日，她發首單《雨のち晴れ》，正式當歌手，展現新才華。🎶 她的MV超吸睛：Big Bang《My Heaven》跟G-Dragon合作，

JUJU《櫻雨》（2010年），中村舞子《届きそうな距離で。》。2014年她拿下第1回Bride Award，魅力無人能擋！她還主持《戀愛巴士：亞洲之旅》，邊旅行邊聊愛情，

粉絲在X留言：「Mayuko的主持超有梗！」2015年她當Elfin'出道活動嘉賓，親切模樣圈粉無數。這跨界能量，簡直讓人想給她鼓掌！

閃婚生子超甜蜜，二胎喜訊炸翻粉絲

2021年，河北麻友子的人生開啟浪漫篇章！1月16日，她在IG宣布跟交往6年的圈外男友結婚，1月22日上《Hirunandesu!》分享喜悅，年底辦婚禮。😍

2022年11月23日宣布懷孕，2023年4月13日IG po文，說4月12日生下第一子。2025年5月24日，她又宣布懷第二胎，IG留言區直接炸裂：「辣媽Mayuko無敵可愛！」

粉絲在X說：「她的家庭生活好溫暖！」她的幸福故事總是滿滿正能量，沒八卦，只有甜到讓人心動的日常。

社群親和力爆棚，粉絲心中的永遠偶像

河北麻友子的社群超會抓人心！她的IG @mayukokawakitaofficial有157.2萬粉絲，常po時尚照、家庭日常和工作動態，像2025年Hulu《Otona ni Natte mo》宣傳和二胎喜訊。😄

X上雖無官方帳號，但粉絲頁@mayukoInstagram（3,546粉絲）轉載她的IG，熱議她的辣媽生活和ViVi回憶。粉絲留言：「Mayuko從少女到媽媽，魅力只增不減！」

她的事務所網站www.oscarpro.co.jp強調她的模特兒與演員身份。這真誠又親切的模樣，讓粉絲越追越愛。

Japhub小編有話說

河北麻友子的人生，簡直是混血女孩的夢幻冒險！從紐約美少女到模特兒、演員、幸福媽媽，她的每步都超吸睛。😮

無論是ViVi的時尚封面、電影舞台的帥氣演出，還是2025年新劇的回歸，她永遠有新驚喜。粉絲們，快去IG給她打氣，別忘了鎖定《Otona ni Natte mo》！

Japhub會緊跟她的動態，你最愛Mayuko的哪一面？快留言跟我們分享啦！