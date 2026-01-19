河南高中男生擸櫈襲同學後腦 校方：一點事都沒有、實際沒真打到

短片顯示，男生用椅子從後襲擊同學。

內地網傳一條短片，顯示一個課室內，一名男生拿起椅子用力從後襲擊一名男同學的後腦。遇襲男生頭部向桌上猛撞了幾下。校方向傳媒證實事件，但稱遇襲男生未受重傷，「一點事都沒有」，「實際也沒真打到，是視角的問題」，並已回校正常上課。至於打人的男生，校方指他有狂躁症，但已獲遇襲同學家長原諒。

「嚇他的，學生能有那麼心狠嗎？」

事發於上周二（13 日），涉事學校為河南省鞏義市京師杜甫高級中學高中部。短片顯示，在坐滿學生的一個課室內，一名男生拿着椅子從後排步行向前，走到較前排的一名男同學背後，然後舉起椅子從後向同學的後腦猛擊。遇襲同學的頭部隨即向桌子猛撞了幾下，之後低頭靜止着。片段僅 12 秒，遇襲男生最後的動作是除下眼鏡，打人的男生則步回後排。

廣告 廣告

《瀟湘晨報》報道引述學校的一名工作人員稱，遇襲男生「一點事都沒有，現在已經回學校上課了。實際沒打到，看着被打了，實際是視角的問題。嚇他的，學生能有那麼心狠嗎？打人的學生已經轉學」。

報道又引述學校另一名工作人員稱，此事學校已經處理了，「沒有視頻上那麼嚴重，被打的小孩第二天就正常上課了，打人的開除了。哪個學生都有衝動的時候，接受他應該有的懲罰，同時也給犯錯的學生一個成長機會。教育是勸人歸善的，希望不要再打擾這兩名同學了」。涉事學校所屬的地區派出所也有向校方了解事件，雙方已達成和解，「孩子沒有事，只是看着動作比較大」。

《紅星新聞》引述學校一名工作人員稱，打人的學生「的確有點毛病，按醫院說的是有狂躁症，所以也已經取得被打學生家長的原諒，目前雙方家長已達成和解」。報道引述鞏義市教育局一名安全保衞科接綫員稱，已有領導到校調查情況，發現打人學生有狂躁症。《澎湃新聞》則引述局方工作人員指，男孩傷勢無大礙，當局正在處理。