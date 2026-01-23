河南太行山貓咪屢被誤認流浪！一日三次被強行「救援」帶落山 主人急掛牌求饒：讓牠安心散步

河南南太行山一隻叫「豆豆」的家貓近日在內地網絡爆紅，但紅的原因卻讓人哭笑不得。這隻住在山頂飯店的貓咪，因為性格親人又喜歡四處巡視地盤，經常被熱心行山人士誤以為走失的流浪貓，結果頻頻被「救」落山。最誇張的一次，豆豆一日之內被三批遊客帶落山三次，每次都要自己辛苦爬回山頂的家，直到天黑才精疲力盡地癱倒在石階上。這條被稱為「絕望坡」的陡峭山路，普通人單程就要花1.5至2.5小時，還需要登山杖輔助，難怪豆豆每次回家都累到「生無可戀」。

豆豆是河南南太行山「絕望坡」旅館的店貓，因為太過親人經常被誤認為流浪貓，結果要日日爬山回家。（圖片來源：新聞夜班@抖音）

「絕望坡」上的誤會日常

豆豆的家位於南太行山頂的旅館，從小在山區長大。牠特別喜歡沿著登山步道散步巡視，經常獨自出現在山路上。由於豆豆性格親人，見到行山者經過會主動靠近親近，很多人便誤以為牠是從山下走失的流浪貓。

豆豆被行山者「救」下山後，必須獨自爬回山頂的家，單程需時超過1.5小時，體力消耗極大。（圖片來源：微博）

旅館老闆娘郭小姐發現問題後相當無奈：「豆豆幾乎每天都精疲力盡地回家，一開始我們還以為牠是去哪裡玩累了。後來才知道，原來牠經常被好心的行山者當成流浪貓抱下山。」這條被稱為「絕望坡」的山路極具挑戰性，是著名的徒步路段，以陡峭和耗費體力聞名。行山者需要手腳並用，還要借助護膝、登山杖等裝備，普通人單程就要花上1.5至2.5小時。對於豆豆來說，每天重複這樣的「登山訓練」簡直是場噩夢。

最誇張的一次，豆豆一日之內被三批行山者帶落山三次，每次都要自己行山山頂，直到天黑才癱倒在石階上。（圖片來源：微博）

掛牌自證「我有家的」終獲清靜

為了解決這個令豆豆苦不堪言的問題，旅館老闆終於想到一個辦法，便是給豆豆戴上識別牌。主人表示：「豆豆從小就在山上生活，每天都會回家。之前發現有人把牠當流浪貓，差點就要帶走了。現在我們給豆豆戴了個牌子，上面寫著牠的名字和『我住在山頂飯店』，希望路過的遊客能多留意，幫忙照顧牠。」

豆豆從小在山上長大，特別喜歡沿著登山步道散步，但因為太過親人經常被行山者誤認為流浪貓。（圖片來源：微博）

自從戴上識別牌後，豆豆被「誤救」的情況大幅減少。牠終於可以安心在山路上散步巡視，不用再每天進行高強度的爬山訓練。不過，經歷過這段「被救到絕望」的日子，豆豆的表情經常被網友調侃是「生無可戀」的典型代表。這隻「絕望貓」的故事在內地社交媒體迅速傳開，還為豆豆帶來一群粉絲，不少行山者現在專程上山就是為了見見這隻網紅貓。有專家提醒，大家看到動物時不要急於「救助」，應該先觀察情況，避免好心做壞事造成二次傷害。

旅館老闆在豆豆頸上掛著特製名牌，寫著「我有家，別帶我走」]（圖片來源：微博）

