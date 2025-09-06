河套港深創科園預計年底啟用 研行人天橋接駁兩地園區

【on.cc東網專訊】河套港深創科園預計年底啟用，兩地政府正研究用行人天橋接駁兩地園區。創新科技及工業局局長孫東今日（6日）在電視節目表示，相信在園區正式營運前，會有初步解決方案。

世界百強創新集群排行榜中，「深圳-香港-廣州」首次登上榜首。孫東表示，除了繼續保持在原來兩大指標一直有非常不錯的表現之外，今年新增的一個指標，就是風險投資的交易量。他稱，這與特區政府過去數年推動初創企業科研成果轉化的政策高度脗合。

此外，港大、中大及科大校長主理三間全國重點實驗室。孫認為一方面表現出各個學校對於全國重點實驗室的重視和承擔，另外一方面也有助提升我們全國重點實驗室在全球的影響力，以及跨界別的合作能力，可以更好的吸引人才。

