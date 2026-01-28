錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
亞洲公認「凍齡天花板」！河智苑47歲跑趴照衝上熱搜直接瘦成「鎖骨精」！
真的很難相信她已經47歲！河智苑近日在IG曬出一組在新加坡夜遊、跑趴的私下照片，只見她穿著黑色小可愛搭配牛仔褲，纖細肩頸線條與性感鎖骨全被捕捉，整個人狀態輕盈又放鬆，在昏暗燈光下反而更顯瘦！不是舞台造型、也不是精修棚拍，而是朋友聚會的即興畫面，卻直接被網友封為「凍齡天花板實拍範本」。
不少人發現，河智苑這組照片瘦得很有感，但不是那種單薄感，而是線條乾淨、比例剛剛好。其實她過去在節目中就分享過，自己並不是靠激烈節食，而是長期維持穩定的飲食結構，像是日常遵守「333原則」，每餐確保蔬菜、蛋白質與原型澱粉的比例，讓代謝維持在穩定狀態，也不讓身體陷入過度飢餓。
在飲食選擇上，她刻意減少精製碳水與糖分，白米換成糙米、全麥，甜食則用水果取代；口味偏清淡、低鹽，但不是完全禁止美食，這樣「80%健康、20%放鬆」的彈性飲食，更能避免暴飲暴食。早餐習慣也很固定，常搭配酪梨、蔬菜與天然果汁，早上一定會補充大量水分。
另外被討論度很高的，還有她長期喝檸檬水的習慣！她曾透露自己已經維持超過15年，早上還會將檸檬汁搭配蜂蜜一起喝，當作身體的啟動儀式。料理時則偏好橄欖油、香草、簡單調味，讓食物回到原本的味道。
從新加坡跑趴照就能看出來，河智苑的狀態不是短期瘦身，而是長年生活方式累積的成果。不追求極端、不勉強自己，卻把身體顧得很好，或許這才是她47歲還能穿著小可愛、自在展現鎖骨線條的真正關鍵。
看更多 CTWANT 文章
這不是修圖吧？林志玲金色禮服側身照零小腹「瘦到發光」！51歲還有這狀態太狂！
說到「逆生長」只服許路兒！50歲戴老花眼鏡也超美：這不是阿姨根本是少女！
其他人也在看
王心凌43歲依舊是「不老甜心教主」！體重從沒超過44公斤的原因：每週運動3次、每餐只吃8分飽！
演唱會後，她過往受訪片段與社群分享也再度被翻出來討論。王心凌曾大方提到，自己的體重多年來都維持在「4 字頭」，最胖時也從沒超過44公斤！但談及如何維持這樣的狀態，她說運動並非追求一次練很多，而是重視次數與持續性。在運動習慣上，王心凌屬於長期派。她曾分享自己已...styletc ・ 23 小時前
東京2家排隊拉麵登台！真鯛らーめん麺魚、中華そば満鶏軒，本月插旗中山美食戰區
台北拉麵圈將有新店進駐！位在東京的排隊名店、連年入選Tabelog百名店的「真鯛らーめん 麺魚」與「中華そば 満鶏軒」，本月同步登台，選址中山美食戰區老宅共構登場。真鯛清湯與鴨高湯兩大淡麗系代表同場交鋒，讓東京排隊名店的湯頭哲學，正式進入台北拉麵迷的日常。bella儂儂 ・ 46 分鐘前
Netflix《單身即地獄 5》火辣回歸！李多熙從第1季美到第5季，維持身材方法靠變胖隔天就輕斷食、禁澱粉
《單身即地獄 5》震撼回歸：更寫實、更火辣的戀愛攻防第五季的亮點在於規則的再次演變，參賽者的野心似乎比前幾季更上一層樓，無論是情感的轉向還是對天堂島的渴望，都讓整部節目的節奏變得極其緊湊。觀眾不僅能看到極限的曖昧，更能看見參賽者在競爭中的真實人性。而觀察室...styletc ・ 1 小時前
超帥優格店男店員爆紅 台版金宣虎在高雄
[NOWnews今日新聞]爆火韓劇《愛情怎麼翻譯》中，金宣虎和高允貞的超甜CP讓不少劇迷們甜翻，而高雄一間主打手作優格的小店近日意外成為社群焦點，一名外型亮眼的男店員，因他五官立體、氣質清爽，被不少網...今日新聞 娛樂 ・ 22 小時前
法國前參議員涉向同僚落藥案開審 否認蓄意性侵 稱抑鬱服藥屬「操作失誤」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國一名 68 歲前參議員涉嫌在巴黎寓所向一名國會議員的飲品落藥，案件周一（26 日）在巴黎開審。被告否認有意向對方落藥或施行性侵，辯稱因長期受抑鬱問題困擾，誤將原本預留自行服用的藥物飲品端給對方，形容事件屬「操作失誤」。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
懷石料理不了！遊日「一泊二食」快將成歷史？
日Yen只係重上「5算」，遊日仍然抵玩。計劃去睇櫻花，除了留意日元兌換價，預訂溫泉旅館，可能都要望真係咪仲有「一泊二食」，因為越來越日本旅館放棄供餐，改為與餐廳合作，轉介住客到附近餐廳用餐。Yahoo財經 ・ 1 天前
新年禮物2026｜M4 Mac mini 近歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦
推出後一直維持好口碑的 M4 Mac mini 在 Amazon 上幾乎回到了歷史低點！目前這款產品正以低至 US$499 的價格促銷。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
完敗賴芭堅娜 Iga無緣澳網破荒
【Now Sports】周三澳網女單8強，「二姐」絲維雅迪克不敵5號種子賴芭堅娜出局，繼續無緣這項大滿貫錦標。4大滿貫中，絲維雅迪克（Iga Świątek）4次稱霸法網，溫網和美網也各有1座，惟獨未在澳網嚐過冠軍滋味，可惜她今年繼續無緣破荒。這場對賴芭堅娜的8強戰，雙方首盤都各自保發，一直打到第12局，絲維雅迪克一發失準，為此付出代價，雖然一度挽救了1個盤末點，但面對第2個盤末點，回球落網，結果先以5:7落敗。取得首盤的賴芭堅娜信心大增，第2盤早段破了Iga發球局後，便狂風掃落葉地以6:1解決對手，當中第5局更一度發出4球Ace，令Iga無從招架，極具說服力地第4次打入大滿貫4強。賴芭堅娜這場比賽火力全開，雖然發球成功率僅49%，卻轟出26個制勝分，比Iga多出16個，並把握了7個破發點的其中4個。藉這場勝仗，她也追平和Iga的對賽勝率，雙方各得6勝。now.com 體育 ・ 3 小時前
利記迎卡拉巴克 史洛：中場擔任中堅
【Now Sports】利物浦周三歐聯迎擊卡拉巴克，領隊史洛直言受兵源問題影響，其中一個中堅位置，需要由中場球員串演。史洛周二在賽前記者會上，確認近期丁父憂的干拿迪，以及養傷的祖高美斯都不能在此戰上陣，被問到防守中路人選時，他說：「明日後防中路，肯定有一人不是中堅，我只能安排一名中場，因為除雲迪克外再沒中堅可候命。」預計日本的遠藤航有可能串演中堅。「我得為他（雲迪克）總是具狀態予以讚揚，以他年齡（34歲）持續準備出戰另一90分鐘，並不是理所當然的事情。」史洛續說。紅軍於上輪英超兵敗般尼茅夫，對於外界的批評，史洛淡然說：「以我們目前在聯賽的位置（第6），很難令外間的聲音靜下來；假如不處於爭霸行列，不可能令噪音止息。」歐聯 利物浦VS卡拉巴克Now TV 639台 29/01 04:00直播now.com 體育 ・ 6 小時前
高市早苗再談台海危機：若日本袖手旁觀 日美同盟恐將瓦解
日本首相高市早苗近日再度就台海情勢發表談話，強調若日本在台灣發生衝突時選擇置身事外，日本與美國的戰略同盟關係將瓦解，但她同時也刻意淡化先前引發爭議、被解讀為可能動用武力的說法。鉅亨網 ・ 1 天前
單身即地獄5｜崔美娜秀是「女版官熙」？到處留情被封「海后」，背景原來是韓國首位地球小姐冠軍
《單身即地獄5》Netflix韓國火辣話題戀綜，在1月20日開播！養眼嘉賓們全部都出動最強發電攻勢，而且每位嘉賓特別是女生，背景都相當有話題性，一位是「田徑界Karina」、一位跟GD傳過緋聞。其中一位女嘉賓，崔美娜秀更被封為本季「海后」，而她的背景也很強勁，原來是韓國首位「地球小姐」冠軍。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
劉嘉玲巴黎看秀跟別人狂聊！梁朝偉「站旁邊尷尬笑」 安靜陪老婆反差萌翻
近日，巴黎Dior冬季男裝秀結束後的交流畫面在網路流傳。影片中，梁朝偉安靜站在妻子劉嘉玲身旁，看著她與另一位藝人劉憲華聊天，自己則是安靜站在旁邊，一邊聆聽一邊偶爾露出微笑，低調模樣引發討論。姊妹淘 ・ 2 小時前
專訪｜炎明熹Gigi曾忐忑不再做歌手 因粉絲苦等被打動：我唔想好似突然拋棄咗大家
炎明熹（Gigi）自離開TVB後深寂一段時間，到上年年尾終於復出，最近更宣布與大品牌音樂公司合作，又推出新歌〈風旅〉，MV不足一星期已破百萬點擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
汪小菲妻冧掂大S全家 傳具俊曄願意放棄繼承遺產
【on.cc東網專訊】已故台灣藝人徐熙媛（大S）離世接近一年，其家人開始走出傷痛，回復正常生活，其前夫與大S家就一雙子女的撫養費官司亦漸露曙光。據台灣媒體報道，雙方正逐步走向和解，並已就部分爭議達成初步共識，有望撤回訴訟，可謂皆大歡喜。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
王祖藍回應鍾嘉欣失視后否認內定 揭香港藝人難北上發展原因：佢可唔可以放低身段？
在內地綜藝節目及帶貨方面爆紅的王祖藍，近年事業作多方面發展，他日前接受資深傳媒人查小欣YouTube節目《紅查館》訪問，大談將發展飲食事業，又稱當年北上發展時，全靠「獎門人」曾志偉授予「錦囊」，銘記於心造就他在內地發展順遂。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
姜濤轉揸K-Car 特朗普都大讚想引入美國？
姜濤換車成為近日大新聞，據報電動車入廠後，姜濤改買Suzuki人氣車款Jimny，成為日系K-Car車主。印象中偏好「大而美」的特朗普，訪問日本時都迷上K-Car，更揚言要引入美國生產。Yahoo財經 ・ 49 分鐘前
西環「森美餐廳」結業被揭棄3貓不顧 動保組織怒轟：「所謂光榮結業即係用完即棄」
西環老字號平民扒房「森美餐廳」經營57載，1月25日已正式結業。然而「光榮結業」的背後，卻被揭發一宗令人心寒的棄貓事件。早前店方曾貼出告示，指不會帶走年約兩歲的店貓，最後幸獲善心街坊接收。但結業當日（1月25日）有義工到場，方發現仍有3隻年約7至8歲、尚未絕育的貓咪被棄於店內，餐廳當時環境凌亂，貓咪就在雜物中生活 ，顯得驚慌失措。Yahoo Food ・ 6 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 1 天前
食客屯門食韓國菜見發霉匙羹要求全盤更換 斥店員發脾氣掉盤 網民：發霉嘢食落肚隨時冇命！
近日有網民在 Threads 代屯門街坊發帖，指於屯門時代廣場一間韓國餐廳用膳時，遇上嚴重衞生及服務態度問題。事主一行人當晚點了 UFO 芝士火鍋，餐點上桌後，店員因忙碌只放下兩隻匙羹，讓該食客自行攪拌芝士，未料事主一眼就發現其中一隻匙羹竟然「發晒毛」，霉菌明顯而且情況嚴重，懷疑已經擺放多時未有清潔，畫面相當驚嚇，而更令人驚訝的是食客向職員反映後，竟被職員以惡劣態度對待。Yahoo Food ・ 1 天前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 1 天前