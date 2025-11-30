油塘東源街唐狗墮海 男子跳海救狗失敗 熱心途人救狗救人

受傷男子送往聯合醫院治理。

警方今日(30日)下午5時許接獲報案指，油塘東源街4號有一人一狗於海面漂浮，懷疑他們墮海，並將他們救起報警求助。救援人員接報到場，姓陳（48歲）事主清醒被送往聯合醫院治理。警方將案件列作「有人墮海」處理。

據了解，墮海男子為狗主的男友，眼見狗隻墮海，便馬上跳海拯救果，終被途人救起。

