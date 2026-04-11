油塘銀行男子存4張假「金牛」 號碼一樣露破綻被捕

宏福苑居民於本月20日起獲准上樓執拾，每戶最多只限4人，限時逗留3小時。有機構免費借出外骨骼機械裝備，協助居民行樓梯返回單位，民青局局長麥美娟特別提醒，即使有「外骨骼」儀器輔助，長者及體能不足的居民仍需小心評估自身狀況，量力而為，「有呢個儀器唔等於唔洗用力去行上樓」她又指，樓宇經大火後，樓梯梯級已破損，扶手可能會「刮手」等，居民亦會有精神上壓力、情緒等，形容安全是令他們最擔心。麥美娟又指，由政務司副司長所統籌的跨部門團隊，將動用大量人手，以確保居民在安全的情況下上樓，並會提供彈性及人性化的處理，又指民政處會協助物資登記、派發予街坊。如長者取回物品後要乘車，「出埋車仔運送較重物件去搭車」等。

am730 ・ 1 天前