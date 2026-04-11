油塘銀行男子存4張假「金牛」 號碼一樣露破綻被捕
油塘發現偽鈔。今日(11日)中午12時29分，嘉榮街中國銀行油塘分行職員報案，指一名年約50歲男子於櫃位要求儲存4張、面值1,000港元「金牛」。不過，職員檢查鈔票時，赫見該4張「金牛」的號碼竟然完全一樣，懷疑是偽鈔。
警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「行使偽製紙幣」，拘捕該名姓蔡(50歲)本地男子，並把他帶署扣查，同時追查該批偽鈔來源。
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東涌城巴剷行人路車長送院不治 據報突然暈倒肇禍
東涌發生致命交通意外。一輛無載客城巴，周六晚約10時55分沿松仁路東行期間，在近松慧街路口前懷疑失控自炒，剷上行人路和花槽並撞毀一個巴士站。涉事42歲王姓車長意外後一度被困巴士，救援人員到場將他救出並送往北大嶼山醫院搶救，惜延至今日凌晨零時6分證實死亡。警方指，車長據報突然暈倒，他沒有表面傷痕，新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。現場所見，涉事城巴撞毀約4米長的鐵欄，車頭嚴重損毀、擋風玻璃碎裂，部分碎片更飛至旁邊的行人天橋，幸未有擊中途人。
OpenAI執行長豪宅遭丟汽油彈 20歲犯嫌落網
（法新社舊金山10日電） 熱門聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI表示，執行長阿特曼（Sam Altman）位於舊金山的豪宅今天遭人丟擲汽油彈，警方同時宣布逮捕一名犯嫌。犯嫌已經遭逮捕，我們正在協助執法單位調查。」
大埔宏福苑五級火｜機構借外骨骼予居民上樓 麥美娟籲量力而為：唔等於唔洗用力行上樓
宏福苑居民於本月20日起獲准上樓執拾，每戶最多只限4人，限時逗留3小時。有機構免費借出外骨骼機械裝備，協助居民行樓梯返回單位，民青局局長麥美娟特別提醒，即使有「外骨骼」儀器輔助，長者及體能不足的居民仍需小心評估自身狀況，量力而為，「有呢個儀器唔等於唔洗用力去行上樓」她又指，樓宇經大火後，樓梯梯級已破損，扶手可能會「刮手」等，居民亦會有精神上壓力、情緒等，形容安全是令他們最擔心。麥美娟又指，由政務司副司長所統籌的跨部門團隊，將動用大量人手，以確保居民在安全的情況下上樓，並會提供彈性及人性化的處理，又指民政處會協助物資登記、派發予街坊。如長者取回物品後要乘車，「出埋車仔運送較重物件去搭車」等。
青馬大橋私家車爆胎停路邊捱貨車撞 一死三傷
【Now新聞台】青馬大橋發生致命車禍造成一死三傷。私家車車尾嚴重毀爛，零件散落一地，貨車車頭損毀變形，擋風玻璃破裂。周五晚上10時許，一輛私家車懷疑因爆胎，停在青馬大橋往機場方向的慢線路邊，尾隨一輛貨車懷疑收掣不及撞上，私家車上一名八旬女乘客一度被困，由消防救出，送院證實不治；私家車司機及另外兩名乘客受傷，送往瑪嘉烈醫院治理。青馬大橋部分行車線一度要封閉。#要聞
珍惜生命｜16歲少女柴灣行人天橋墮下 當場證實不治
柴灣有人從高處墮下。警方今日清晨5時31分接獲途人報案指，發現一名少女倒臥在柴灣道迴旋處花園，懷疑她從高處墮下。死因有待驗屍確定救援人員到場後，該名16歲少女當場被證實死亡，警方初步調查相信她從附近一條行人天橋墮下，在場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。行人天橋事後遺下一對粉紅色拖鞋，據悉少女生前受學業和情緒困擾。
好人好事｜加班至深夜 獲保安一暖心舉動助歸家 事主：嗰刻好想喊
加班至深夜，竟發現保安員原來在默默守護自己，是一件多麼窩心的事。近日有網民在社交平台分享，最近連續加班至深夜，原本以為公司樓下的保安員嫌棄自己太夜收工，誰知原來保安員默默地「守護」自己，亮起停車場外圍的大燈，好讓自己「行去大路光猛啲」。事主直言，得知真相一刻「好想喊」。
天眼直擊：長沙灣紙紮舖遇竊 女賊6小時偷走10多個衣包
網上流傳一段「偷衣包」的「天眼」片段，地點是長沙灣青山道一間紙紮舖，門口高掛多個衣包。片段所見，於本月6日早上約6時20分，紙紮舖未開門，一名穿白色短衫和黑長褲 的長髮女子，在店外駐足凝視一會後，伸手偷走3個衣包，然後離開。
東涌城巴剷行人路 職員為暈厥車長施心外壓 惜送院不治
東涌發生致命車禍。昨日(11日)晚上10時54分，一輛無載客雙層城巴在松仁路裕泰苑對開巴士站，突然失控剷上行人路，撞毀巴士站上蓋後，再剷入花槽後衝向行人天橋底部石牆後停下，姓王(42歲)車長暈厥被困車內。
32歲男子土耳其抵港 薯片零食內藏1000萬元K仔被捕
香港海關在香港國際機場偵破一宗行李藏毒的販毒案件。一名32歲男旅客昨日（10日）從土耳其伊斯坦堡飛抵本港。海關人員清關時，在他的行李內檢獲約25公斤懷疑氯胺酮，估計市值約1,000萬元，遂將他拘捕。該名被捕人士已被控一項販運危險藥物罪，將於下周一（13日）在西九龍裁判法院提堂。罪成最高可被判囚終身根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。海關表示會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。
48歲女子時代廣場洗手間遺下值萬元Gucci鞋 折返不翼而飛報警
銅鑼灣時代廣場發生盜竊案。今日（11日）中午12時43分，一名48歲姓陳女子於銅鑼灣時代廣場去完洗手間後遺下一對Gucci名牌鞋，折返時已不翼而飛，價值11,000元，保安報警。警方接報後到場調查，將案件列「盜竊」，交由灣仔警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。
車Cam直擊｜中年婦勇闖龍翔道地面橫越險象環生 司機及時煞車免肇禍 (有片)
黃大仙龍翔道上演驚險一幕。有車Cam片段顯示，一名中年婦人日間時分竟打算無視路面車輛，逕自施施然橫越東行的3條行車線，並懷疑準備跨過路中石壆繼續在地面橫越西行方向3條行車線。
旺角美食｜美心皇宮旺角 MOKO 新店！飲茶不只一盅兩件更有點心教室
旺角 MOKO 新世紀廣場的美心皇宮新店，不單重現龍鳳裝飾與手推點心車的經典風情，更首設明爐即燒燒味、點心教室和兒童專屬餐點，讓飲茶從日常變成一場可參與、可分享的儀式。 門口龍鳳雕像 門口龍鳳雕像直接拉回老香港酒樓記憶，經過翻新後更成了打卡熱點。店內多組手推點心車穿梭，蒸籠、炸物、甜品一應俱全，叫賣聲中挑選熱籠，味道與氛圍都像穿越回童年。 手推點心車選擇非多 新店明爐區是重點，包括燒乳豬在內的所有燒味均為即場炮製；陳皮醬即燒乳豬經過開膛、燙皮、塗料、 醃製、上叉、風乾等步驟後，然後由熟練的師傅細心轉動烘烤，火候與時間層層講究，將乳豬外皮燒製成均勻的金黃色，內層塗上秘製陳皮醬中和油膩感，入口脆皮肉嫩又多汁。脂香四溢的現烤美心燒鵝皇伴以滲透精華醬汁的幼滑陳村粉，最後搭配一口玫瑰醋，清新解膩。 「童趣點心餐」兒童餐 除了即場烤製明爐燒味，新店亦提供多款經典懷舊菜式，在五花腩中釀入鹹蛋黃的懷舊冰燒肉，油脂芳香而不膩，屬於極考功夫的粵式老菜；源自魚米之鄉順德的菊花順德拆魚羹，廚師細心拆骨及煎香大頭魚，熬製成濃郁的湯底，在食客面前加入魚肉、菊花瓣、木耳絲、甘筍絲、勝瓜絲、陳皮及蛋花等配料滾燙...
大圍美城苑42歲印尼女傭房內昏迷 僱主發現報警惜不治
大圍美城苑發生懷疑猝死案。今日（11日）早上8時許，一名印尼籍女傭於大圍美田路34號美城苑一個單位內的房間暈倒，其僱主發現後連忙報警。警方和救援人員接報段趕至現場，發現女傭已陷入昏迷，由救護車送往威爾斯親王醫院搶救，可惜最終證實死亡，死因有待驗屍後確定。據了據，死者印尼籍42歲，持本港身分證。
賀錦麗考慮2028再選總統
（法新社紐約10日電） 美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天向民主黨支持者釋出迄今最明確的訊號，表示正考慮在2028年再次競選總統。賀錦麗在前總統拜登（Joe Biden）任內擔任副總統，2024年總統大選敗給川普。
《給十九歲的我》發行商決定撤意大利電影節參展 深感遺憾保留法律權利
紀錄片《給十九歲的我》3年前捲入爭議而取消公映，電影原本計劃今年在意大利烏甸尼遠東電影節再度上映，惟雙方各執一詞再惹爭議。發行商高先電影表示，鑒於事件最新的發展，決定不會安排《給十九歲的我》參展，對此深感遺憾，並保留一切法律權利維護聲譽及權益。《給十九歲的我》是一齣記錄英華女學校數名學生校園生活及成長歷程的紀錄片，近日學校表示在未獲主要參與拍攝者一致同意前，不會同意以任何放式放映，惟高先反駁稱今年初已經與校長見面並徵詢意見，期間校長沒有提出反對及著高先安排參展的預算。
全港最美黑膠吧？半島酒店Felix聯乘本地人氣黑膠店！現場 DJ 駐場＋黑膠主題懷舊小食
在數碼串流主宰耳朵的當下，我們似乎遺忘了針頭劃過唱片紋路時，那種帶著微溫的雜訊美學。由2026年4 月9日起，香港半島酒店的Felix聯乘本地知名黑膠唱片店 The Wake Concept Listening Room，正式推出全新的《黑膠原音唱片系列》（The Vinyl Series）。在由設計大師Philippe Starck親自操刀的型格空間內，每逢週四晚間將化身為充滿復古質感的音樂殿堂，成為本年度不容錯過的精緻生活提案。
青馬大橋貨車猛撼爆胎寶馬釀1死3傷 司機涉危駕被捕
青馬大橋發生交通意外。昨日（10日）晚上10時09分，一輛寶馬私家車疑因爆胎停在青馬大橋、往機場方向近馬灣路邊，不料遭一輛從後駛至的貨車猛撼車尾，私家車上4人受傷。警方和救援人員接報後趕至現場，發現54歲男司機頭部及四肢多處受傷；57歲女乘客胸口疼痛；15歲男乘客沒有表面傷痕，3人清醒被送往瑪嘉烈醫院治理；另外一名82歲女乘客頭及手部受傷，已經陷入昏迷，由救護車送往仁濟醫院搶救，可惜於同日晚上11時13分證實不治。
美伊談判未達共識 美副總統：已提出最終方案
（法新社伊斯蘭馬巴德12日電） 美國副總統范斯（JD Vance）今天表示，與伊朗的談判未能達成協議，他並指出，在提出「最終且最佳方案」後即將離開。范斯在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）經歷21小時會談後告訴媒體：「我們離去前留下了一項非常簡單的提案，這是一個理解架構，也是我們的最終且最優方案。
新項目安排反修例被捕人士在政府實習 鄧炳強：合條件未必做不到公務員
政府過去一兩年，為反修例事件被捕而未被檢控的人士，推出「特別項目」，保安局局長鄧炳強透露，內容包括帶他們到內地，讓他們認識國家，因為有些人或不知能否前往內地，當局會協助他們，甚至帶他們回去。當局甚至會安排相關人士在政府部門做實習工作，如果合乎條件，或能做公務員。鄧炳強今日（11日）一個電視節目中被問到，是否不會再向這批人士提出檢控，他回應說，當局在合乎法律的情況下，已採取毋須到法庭的方法處理。對於社會關注是否有書籍「黑名單」，列明出售哪些書籍便有機會違法，鄧炳強表示，重點不在於書名，而是書的內容有否煽動意圖。他認為，列出所謂的「黑名單」反而會讓不法份子開心，他們可能只需更改書名便不會被捕。
東涌1歲女嬰疑被虐致頭部紅腫 35歲印傭被捕
東涌發生虐兒案。警方今日12時許接獲石門甲道一間村屋的女子報案稱，懷疑其1歲女兒被家中外傭在寓所襲擊。救援人員接報到場，發現女嬰頭部紅腫，她清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。據悉，外傭以手拉扯女嬰的頭髮。警方經初步調查後，涉案35歲印尼籍女傭涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，她現正被扣留調查，案件交由大嶼山警區刑事調查隊第三隊跟進。