油蔴地警署光影之旅 展現警匪電影獨特創意力量

【Now新聞台】位於舊油麻地警署原址的「油蔴地警署光影之旅」展覽下周五起開放，周六接受網上訂購門票。

展覽讓訪客於真實警署內現場感受老差館布局、氣氛和香港警匪影視名場景，展現香港警匪電影的獨特創意力量。

正價門票30元，學生、長者、綜援受助人及傷殘人士特惠門票10元，6歲或以下兒童免費入場。門票周六上午10時起於網上開售，可預訂由購票日起計30日內的門票，每次最多4張，不設現場售票。

展覽每節參觀時間為25分鐘，每節人數上限20人，開幕首兩星期連續開放，並延長開放時間，由早上9時至晚上10時，之後逢星期一休息，公眾假期除外。

#要聞