油麻地倫常命案兩小童死亡｜無印良品中國商標終極敗訴｜Taylor Swift 宣布訂婚｜8 月 27 日・Yahoo 晚報

晚安！今日是 8 月 27 日，星期三。受高空擾動及低壓區影響，本港今晚多雲並有驟雨，明日雨勢增多並伴隨雷暴及狂風，氣溫 26 至 30 度，稍後風勢清勁。週末天色稍為好轉，但仍有驟雨，請大家外出記得攜帶雨具。

【今日重點新聞】

【Yahoo新聞】油麻地金華大廈今日（27 日）發生家庭悲劇，一名男子與兩名年幼子女被發現昏迷寓所內，消防員破門後發現三人倒臥。兩名兒童送院搶救後不治。消息指，母親因 8 歲兒子未如常到補習社，聯絡丈夫未果後報警，最終揭發事件。警方正調查事件成因。

【Yahoo新聞】聖保羅男女中學今日（27 日）回應學生潘浠淳的「藥倍安心」作品爭議，強調校方與老師對相關 AI 公司「從不知情」，僅在媒體披露後才得悉。學校已向持份者交代處理進度，並強調重視學術誠信，訂立了指引教育學生。校方希望事件告一段落，讓學生專注休養。

【Yahoo新聞】香港樹仁大學創校校監胡鴻烈於 7 月辭世，享年 105 歲，今日（27 日）出殯。長子胡耀蘇伉儷及次子胡懷中出席，葉劉淑儀、黃仁龍、梁愛詩等政學界人士亦到場扶靈。靈堂掛有「德望永昭」輓匾，並有「風範長存 高山仰止」輓聯，追思其在教育界的貢獻。靈車隨後駛往跑馬地香港墳場，與妻鍾期榮合葬。

【今日重點財經新聞】

【日經】日本良品計劃公司在中國的「無印良品」商標官司最終敗訴，中國最高人民法院駁回再審請求，確定不得在當地使用「無印良品」名稱。相關產品將僅能以 MUJI 名義銷售。由於內地已普遍使用 MUJI 標識，對業績影響有限。不過，內地部分門市近期相繼結業，市場對其未來發展仍關注。

【AASTOCKS】電視廣播（0511.HK）公布截至 6 月底止中期業績，虧損收窄至 1.08 億元，按年改善 24%。期內營業額 14.98 億元，EBITDA 按年增 16.6%。myTV SUPER 月活躍用戶約 200 萬，數碼廣告收入按年增 37%。集團預計下半年收入將持續增長，有望全年錄得淨利潤。

【彭博】美國總統特朗普在與南韓總統李在明會晤時，對一支韓製木質鋼筆讚賞不已，並獲贈收藏。消息引爆市場關注，該筆製造商 MonAmi 公司股價兩日急升逾 60%，創 19 個月新高。據悉，該筆筆尖刻有韓國傳統鳳凰圖案，由首爾 Zenyle 公司手工打造。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo名人娛樂】美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）今日（27 日）在 IG 公布喜訊，接受交往逾兩年的美式足球員凱爾西（Travis Kelce）求婚。她分享浪漫合照及巨鑽婚戒，文字寫道「你的英文老師和你的體育老師要結婚了」，引發超過 300 萬人按讚。

泰勒絲在IG上宣布被求婚成功，曬出跟男友凱爾西 Travis Kelce的浪漫合照。（圖／翻攝自泰勒絲IG）。（圖／翻攝自泰勒絲IG）

【Yahoo娛樂圈】曾因健碩身型走紅的「港版羅拉」朱芊佩，近日在街頭工作時被網媒記者即場訪問。影片播出後，網民批評記者「冇禮貌」，干擾朱芊佩正常搬貨工作。她在訪問中簡單回應後便匆匆結束，繼續專注工作。

【Yahoo娛樂圈】已故武打影星鄭佩佩的孻仔原和玉透露，妻子 Andrea 的乳癌已擴散至淋巴，病情未受控制。他再次發起 5 萬美元（約 39 萬港元）眾籌，但 4 日僅籌得不足 1 萬美元（約 7.8 萬港元）。原和玉形容這是一場「馬拉松式治療」，呼籲外界支持。