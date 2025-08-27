油麻地倫常命案︱父親疑欠 200 萬債務壓力 殺害兩子女後自殘 危殆送院︱Yahoo

【11:15 更新報道：新增警方記者會內容】

【Yahoo新聞報道】油麻地金華大廈今日（27 日）發生家庭悲劇，一名 40 歲男子疑因投資失利欠債 200 多萬元，今午殺害 3 歲女兒及 8 歲兒子，再企圖割頸自殺。妻子報警後，消防及警方爆門入屋，發現三人倒臥睡床，其中兩名小童送院搶救後證實死亡，丈夫則往伊利沙伯醫院留醫，情況危殆。

警方晚上交代案情，指死者分別為一名 3 歲女童及 8 歲男童。初步調查顯示，疑犯為死者父親，報稱從事銷售工作，涉嫌殺害兩名子女後割頸自殘。

案發於下午約 1 時半至 3 時 15 分，其妻子於 3 時 15 分報警，指懷疑丈夫與子女在單位內昏迷。消防及警員到場破門入屋，發現三人倒臥睡房的床上。兩名小童沒有明顯傷勢，送往廣華醫院後於 4 時許被證實不治，疑犯則頸部有約 15 厘米刀傷。

油尖區助理指揮官(刑事)程知仁

初步懷疑因窒息致死

油尖區助理指揮官(刑事)程知仁指，現場為一個約 400 多平方呎的兩房單位。警方在場檢獲一把約 24 厘米長的生果刀及兩把鎅刀，三把刀均有明顯血跡，但未發現遺書或藥物。警方指兩名死者臉部及額頭有血斑，初步懷疑因窒息致死，詳細死因有待解剖及毒理檢驗。

警方透露，除妻子、丈夫及兩名死者外，另有一名 13 歲長子及一名外傭同住。初步了解，疑犯因投資失利欠債約 200 多萬元，生活壓力沉重，過往沒有涉及家暴或精神病紀錄。警方呼籲，面對困難時應尋求專業協助，切勿傷害無辜兒童。