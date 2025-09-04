油麻地倫常命案 男子被控兩項謀殺罪 周五提堂

習近平普京閒談「器官移植、長生不老」
晨早新聞重點｜聯儲局報告稱美國各地區價格齊升 市場料本月大機會減息／抗戰勝利80周年 習近平在天安門閱兵
【Now新聞台】9月4日now早晨新聞重點 【料本月減息】聯儲局最新地區經濟報告顯示各區都有物價上漲，求職人數增加，市場預料美國今個月好可能減息。【盛大閲兵】抗戰勝利80周年閱兵，習近平在天安門檢閱部隊，部分兵種首次亮相。【願意對話】普京稱願意和澤連斯基在莫斯科舉行會談，強調雙方要有充足準備，才會有正面成果。#要聞now.com 新聞 ・ 14 小時前
時事全方位｜股市與經濟(二)
【Now新聞台】題目：股市與經濟 數據顯示，本港營商環境，七個月以來首次好轉，但企業對前景未見樂觀。而本港以及內地股市，近期則累積一定升幅，是否反映股市「跑先」實質經濟？嘉賓：法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷iFast Global Markets 副總裁溫鋼城now.com 新聞 ・ 10 小時前
時事全方位重點提要｜9月4日
【Now新聞台】數據顯示，本港營商環境，七個月以來首次好轉，但企業對前景未見樂觀。而本港以及內地股市，近期則累積一定升幅，是否反映股市「跑先」實質經濟？ 周四的《時事全方位》，請來嘉賓討論。題目：股市跑先經濟？熱線電話：1833298now.com 新聞 ・ 1 天前
即日焦點｜抗戰勝利80周年閱兵 習近平：加快建設世界一流軍隊／習近平普京金正恩歷史性同框
【Now新聞台】今日焦點回顧：抗戰勝利80周年閱兵｜習近平：加快建設世界一流軍隊 堅決維護國家主權、統一及領土完整抗戰勝利80周年閱兵｜多款新軍備亮相 首次集中展示「三位一體」戰略核力量抗戰勝利80周年｜本港各界與市民一起觀看閱兵 有學生稱對國家強大感自豪抗戰勝利80周年閱兵｜習近平普京金正恩歷史性同框 被視為展現三方團結應對西方普京金正恩出席抗戰勝利閱兵後會談抗戰勝利80周年｜文藝晚會以《正義必勝》為主旨 以歌舞劇講述抗戰勝利歷史場景西九文化區赤字擴大 議員感意外促思考如何增加收入世界足球峰會首度來港舉行 啟德體育園莊澤基：香港有獨特優勢舉辦國際賽事 #要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前
警方筲箕灣打擊白牌車 拘兩本地司機
【Now新聞台】警方打擊非法載客取酬行動，拘捕兩名司機。 涉案兩架私家車被扣留檢驗。警方周三派員喬裝乘客於筲箕灣登上兩架私家車，到達目的地後，以涉嫌利用汽車作非法出租或取酬載客用途，及沒有第三者保險而使用車輛，拘捕兩名分別49及61歲的本地男司機。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
特朗普警告取消關稅恐淪第三世界 急上最高法院翻案、要求加速裁決
綜合外媒周二 (2 日) 報導，特朗普表示，將要求最高法院「加速裁決」，以推翻上訴法院認定其多數關稅非法的判決，警告若取消關稅美國可能「淪為第三世界國家」。鉅亨網 ・ 1 天前
40歲漢山中醒來竟失憶 2個月後上新聞求助：我是誰？(有片)
日本一名約40歲男子，7月被發現倒在島根縣山區，頭痛欲裂，醒來後卻完全喪失記憶，聲稱連自己的姓名也想不起來，隨身袋裡只裝著衣服、眼鏡、一把刀，以及約60萬日圓(約3.15萬港元)現金。他在山中獨自生活約3個星期，仍未恢復記憶，決定向警方求助，並在失憶兩個多月後登上電視節目，向公眾尋求幫助。戲劇化的遭遇立刻引起當地各界討am730 ・ 7 小時前
小一縮班有一區削8班最傷 名校區買樓保值受考驗？
新學年小一縮班潮再現，元朗減8班最嚴重，觀塘黃大仙亦受壓。少子化趨勢下，校網效應或重塑樓市格局。Yahoo 地產 ・ 1 天前
最後世盃外 美斯：特別的一戰
【Now Sports】美斯聲言是最後一次出戰世界盃外圍賽，難怪賽前顯得感觸，而主帥史高拉利亦明言球迷要好好珍惜。「這將是我非常特別的一戰，因為是我最後的外圍賽。」阿根廷周四在世界盃南美洲區外圍賽迎戰委內瑞拉，球隊早已鎖定決賽周入場券，今場在布宜諾斯艾利斯上演的比賽，倒是有點兒離愁別緒，因為是美斯（Lionel Messi）在自己國土最後一次參與世界盃級別的比賽。阿根廷在外圍賽最後一仗，是下周作客對厄瓜多爾，看來美斯屆時不會披甲。教練史高拉利於周三說：「明天對所有人來說都是興奮，我肯定這不會是他在阿根廷的最後一場比賽。」言下之意，他相信38歲的美斯日後尚有可能在主場參與友賽。對手委內瑞拉尚存出線機會，史高拉利不敢輕敵：「這是難令人寬心、難打的對手，令比賽具可觀性，如往常一樣，我們會以己隊的風格爭勝。」now.com 體育 ・ 2 小時前
熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 民航處周二起設禁飛區 繫留氣球放飛申請需符5點要求｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】原定今日（4日）起一連四日在中環海濱活動空間舉行的「友邦香港國際熱氣球節」，其中重點項目「熱氣球繫留定點飛體驗」首日未能進行。大會公布指，獲政府批發繫留熱氣球於場內升空僅「供展示用途」，現階段只可供持相關執照的專業飛行技術人員乘坐，暫未能接載一般市民。Yahoo新聞 ・ 41 分鐘前
古洞地盤工人高處墮下昏迷 送院後不治
【Now新聞台】古洞有地盤工人墮樓，頭部重創昏迷，送院後死亡。 現場是古洞北第19區一個公屋地盤。警方早上十時許接報，一名年約30歲地盤男工在大廈外牆七樓鐵籠內進行螺絲安裝工作時，鐵門懷疑打開，工人從鐵籠墮下，頭部重創倒臥一樓平台。救護車到場將他送往北區醫院搶救，其後證實不治。警方通知勞工處跟進調查。#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
日本首間哈利波特旗艦店原宿開幕！一文睇清樓層空間介紹+限定周邊+互動展區+整理券領取方法
繼哈利波特影城後，哈利波特在東京又有新攪作！亞洲最大規模的東京「哈利波特原宿旗艦店」（Harry Potter Shop Harajuku）已於8月14日正式登陸原宿表參道，面積近一萬呎、樓高兩層，設計以「禁忌森林」為靈感，設有打卡位、互動展區、限定周邊等，還可吃到奶油啤酒雪糕、可愛的巴嘴餐包等，重現霍格華茲神秘氛圍，哈利波特迷不要錯過。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
警方籲慎防網上求職騙局 有男子中「刷單」陷阱失近600萬
警方「守網者」社交平台公布，日前，有一名男子在網上搵兼職，見到Google正在刊登招聘廣告，稱在家工作及透過網上平台完成任務，便可賺取一成佣金。該男子不虞有詐，按下連結後隨即下載該網站的韓文App，註冊用戶後，App內的客服隨即主動聯絡，並指示他進行刷單。AASTOCKS ・ 1 天前
日本《鬼滅之刃》期間限定解謎探險活動！沉浸式體驗「無限列車」、夜行長1.2公里夜間森林、重現經典打鬥場面
《鬼滅之刃》熱潮一浪接一浪！日本淡路島動漫主題樂園「二次元之森」（Nijigen no Mori）早前與人氣動漫《鬼滅之刃》合作，於即日起至12月14日期間推出日間解謎、夜間探險體驗活動，參加者不但可沉浸式體驗「無限列車」、夜行長1.2公里夜間森林、重現經典打鬥場面，完成活動後還能獲得限定原創紀念品！想知活動詳情及入場票價，即看下文！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
香港好去處｜首屆香港國際熱氣球節9月登場！網上優惠價購票 再送雪糕/機場快綫車票
旅遊盛事8月先有CHIIKAWA，再有GD來港開唱，而9月則有香港首個國際級熱氣球慶典。中環海濱活動空間屆時雲集多國作品，結合創意設計與本地文化元素，不但有11.5米高的熊貓造型熱氣球，每晚還大搞星空音樂祭，Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand、ToNick、容祖兒、古巨基、Gin Lee等等輪流上台獻唱，打造一個結合藝術、音樂、美食與慈善的空中嘉年華，夠晒熱鬧！門票即日起開賣門票，人均低至$150起兼送Gelato/鴻福堂電子禮券，即睇詳情！Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
徐子淇「復出」影封面照 引網上熱議造型 有網民為其平反：師兄清潮穿越嚟？
人稱「千億新抱」嘅徐子淇，最近成為時尚雜誌Vogue香港版9月號封面人物。身為恒基地產聯席主席李家誠嘅太太，徐子淇喺專訪入面仲提及自己有份參與構思恆地喺中環嘅項目The Henderson，並透露中環新海濱用地將以「橋」為概念Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
香港據悉對港交所和香港證監會員工涉嫌內幕交易進行調查
知情人士透露，香港正在調查內線交易的指控，涉及至少兩名香港交易所和金融監管機構的個人，也包括券商和網紅。Bloomberg ・ 1 天前
Anne Hathaway拍戲滑倒，腳拗90度險「拗柴」？訓練腳腕6個動作，簡單在家自己做到強化腳踝肌肉
日前Anne Hathaway拍攝《穿Prada的惡魔2》時不慎跌倒，險些扭傷腳踝！幸好她身手敏捷，華麗起身！透過規律的拉筋和強化運動能有效增強腳踝穩定性，降低扭傷風險，以下介紹6個簡單拉筋運動，大家可以在家輕鬆實踐，讓你能跟Anne Hathaway一樣展現從容魅力！Yahoo Style HK ・ 1 天前
改良版雪球｜傳中國富豪重投「雪球」衍生產品 年前被指是加劇跌市 監管部門曾出手限制
據彭博報道，一年前遭內地監管機構出手叫停，被指是加劇股市暴跌的「雪球」衍生產品，如今再次活躍於市場，不少中國富...BossMind ・ 1 天前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前