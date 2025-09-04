油麻地倫常命案 男子被控兩項謀殺罪 周五提堂

【Now Sports】美斯聲言是最後一次出戰世界盃外圍賽，難怪賽前顯得感觸，而主帥史高拉利亦明言球迷要好好珍惜。「這將是我非常特別的一戰，因為是我最後的外圍賽。」阿根廷周四在世界盃南美洲區外圍賽迎戰委內瑞拉，球隊早已鎖定決賽周入場券，今場在布宜諾斯艾利斯上演的比賽，倒是有點兒離愁別緒，因為是美斯（Lionel Messi）在自己國土最後一次參與世界盃級別的比賽。阿根廷在外圍賽最後一仗，是下周作客對厄瓜多爾，看來美斯屆時不會披甲。教練史高拉利於周三說：「明天對所有人來說都是興奮，我肯定這不會是他在阿根廷的最後一場比賽。」言下之意，他相信38歲的美斯日後尚有可能在主場參與友賽。對手委內瑞拉尚存出線機會，史高拉利不敢輕敵：「這是難令人寬心、難打的對手，令比賽具可觀性，如往常一樣，我們會以己隊的風格爭勝。」

now.com 體育 ・ 2 小時前