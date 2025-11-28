油麻地地盤男工疑梯間暈倒 送院搶救

【彭博】-- 在逮捕更多相關人士後不久，香港市政府官員公佈，當地近八十年來最嚴重的火災已造成至少128人死亡。香港保安局局長鄧炳強在周五的新聞發布會上表示，不能排除未來會發現更多遺體，並詳細敘述了起火屋苑大維修工程所使用的建築材料是如何導致火勢蔓延的。他說，宏福苑宏昌閣低層棚網最先起火。而高溫導致竹竿斷裂、墜落，引發了火勢蔓延。宏福苑位於香港北部，共有八棟高樓。已有39名死者身份得到確認。約一半遺體是在死者房內被發現的。這自1948年一個倉庫起火造成176人遇難以來，香港死亡人數最多的一次火災。目前已有五人因這場火災被捕。香港資深立法會議員葉劉淑儀談論香港可以做些什麼來增強防災預備能力來源： 彭博早在火災發生前，有關部門就已提示了風險。勞工處稱，其已對該維修工程進行了16次檢查，並多次下達書面警告，敦促承包商採取適當的防火措施，其中包括在上周進行了最近一次檢查之後。官員們表示，這個3.155億港元（4060萬美元）維修工程的承包商，目前在香港各處還有11個住宅類項目在施工。這些披露信息引發了人們對安全標準執行情況的擔憂。警方已以涉嫌過失殺人為由，逮捕了一家工程公司的三名人員。隨後將展開

Bloomberg ・ 1 小時前