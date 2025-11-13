黑色星期五優惠大合集！
油麻地大廈外牆石屎剝落 平台裝修男工遭擊中頭部
油麻地發生墮石屎事故。
今日（13日）下午1時16分，油麻地偉晴街82號偉業大廈外牆兩塊約6吋的石屎剝落，墮至平台位置，砸中一名裝修男工。警方和救援人員接報後趕至現場，他的頭及肩膀受傷，救護員即場為男工包紮，再由救護車送往廣華醫院治理。警方正在調查事件。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/油麻地大廈外牆石屎剝落-平台裝修男工遭擊中頭部/618057?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
互毆案何太精神科留醫已出院今出庭 案件押後至明年1.13再訊
【on.cc東網專訊】因公開父女金錢紛爭及「黃昏戀」成為城中熱話的何伯及何太，於今年5月在屯門菁田邨菁信樓一單位外爆發衝突，男方涉以一把多用途刀襲擊女方，女方疑出口咬傷對方，最終兩人同告受傷送院治理，並雙雙被捕，各被控一項有意圖而傷人罪。案件今（13日）在區院再on.cc 東網 ・ 6 小時前
長沙灣街頭企圖搶劫 兩非華裔中學生被捕
一名52歲男子上周五晚上約11時50分在長沙灣明愛醫院附近，被兩名少年襲擊，並企圖搶去其斜孭袋，事主隨即反抗並大聲呼救，期間3人馬路上拉扯逾一分鐘，少年事敗後逃去，事主幸保不失。警方經調查後，前日在上水及長沙灣拘捕2名分別15歲及16歲非華裔中學生，涉嫌意圖搶劫而襲擊他人。 據報事主當時袋內放有4萬元現金。警方指am730 ・ 1 天前
柬埔寨太子集團發聲明：陳志從未參與非法活動
被指是亞洲最大跨國犯罪組織的「太子集團控股」今日（11 日）發出聲明，嚴正否認集團主席陳志曾經參與任何不合法活動，並指最近對於他的指控沒有根據，旨在藉口非法充公價值數以十億美元計的資產。集團聲稱，指控加上傳媒重複報道，已對數以萬計無辜僱員、合作伙伴及集團服務的社區造成不當的傷害。Yahoo新聞 ・ 1 天前
杜汶澤紀錄片《光輝歲月》談人生 步父後塵爛賭欠貴利 遭田蕊妮目睹吸毒迫「二選一」
已移居台灣、現年53歲的藝人杜汶澤，近日在自家網台「喱騷」推出個人紀錄片《光輝歲月》，由香港導演黃浩然訪問及拍攝，除了在網台足本播放13集內容外，YouTube頻道亦可免費看到首集及預告片。紀錄片以訪談形式進行，另加插演員以舞台劇方式呈現部份場景，杜汶澤從家底身世談到人生，其演藝事業起跌與私生活都觸及，更透露年少時走上爸爸的爛賭舊路，欠下大筆貴利數無法償還；而在影藝界成名後更沉淪毒海，曾在家中被妻子田蕊妮目擊吸毒，對方要他在夫妻關係與惡習之間「二選一」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕
【動物專訊】本報日前報道一名女子在旺角上海街天橋上多次以手拍打貴婦狗背部，目擊者拍下影片及報警。警方將案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，並於昨晚（11月11日）於旺角拘捕一名姓王31歲女子，涉嫌殘酷對待動物，獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報道。 事緣有市民在11月8日晚上8時於旺角上海街行人天橋目擊一名女子瘋狂打一隻貴婦狗的背部，傳出極大的啪啪聲，狗狗哀鳴及驚慌夾尾，該女子隨後即抱起狗狗離去。 警方當晚接獲市民報案後，交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經翻查閉路電視片段後，警員昨晚在旺角區拘捕一名姓王女子，涉嫌殘酷對待動物，她已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。 根據現行法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，可能涉觸犯殘酷對待動物條例，最高可處罰款20萬及監禁3年。 相關報道： 上海街有女子狂打貴婦犬 疑涉殘酷對待動物 The post 旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕 appeared first on 香港動物報 Hong Kong香港動物報 ・ 18 小時前
海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
日出康城單位拆主力牆業主否認兩罪 辯方稱控方無法證明裝修申請表製造過程
將軍澳日出康城第一期「首都」一個單位，部分主力牆涉被拆除，以打通房間空間。屋宇署向業主、工程項目設計總監及承建商，發出共 6 張傳票。業主否認 2 罪，案件周四（13 日）在觀塘裁判法院進入第二日審訊，控方舉證完畢，官裁定表證成立。被告不作供，不傳召任何證人，案件押後至 12 月 10 日結案陳詞。法庭線 ・ 2 小時前
陳志第二？新加坡洗錢案逃犯蘇炳海擁12億香港物業！曾接波叔貨！
出生於福建、持多國護照的商人蘇炳海，於2023年被指涉新加坡史上最大規模洗錢案並出逃海外。近日，英國政府沒收蘇炳海價值數千萬英鎊的資產，包括珍稀恐龍化石及9伙倫敦豪宅。據（香港01）報道，蘇炳海在港亦持有多個貴重物業，包括何文田豪宅天鑄2伙、九龍灣富臨中心全層，並從舖王鄧成波手中承接中環詹記大廈（現德輔道中心）全幢。相關消息：詐騙集團首腦陳志擁港台頂級豪宅：山頂樓王大屋價值13億！係周杰倫台北鄰居！鄧成波家族放售旺角銀城廣場八層 意向價5.52億｜深水埗南昌街全幢商住物業招標 市值7,500萬《香港01》調查發現，蘇炳海2017年來港成立私募股權公司，其後購入何文田天鑄一個複式和一個單層單位，涉資2億元；2019年，蘇炳海斥4.3億元掃入九龍灣富臨中心A、B座20樓全層連帶多個車位；2021年，蘇炳海從已故舖王鄧成波手中購入中環詹氏商業大廈整幢業權，並將其翻新，改名為德輔道中心。該批物業均以公司名義購買，目前市值約12億元，全部無抵押，而中環德輔道中心及九龍灣富臨中心，均有出租給不同公司。公開資料顯示，今年37歲的蘇炳海出生於福建安溪。2023年8月15日，新加坡警方開展代號為「雷霆行28Hse.com ・ 5 小時前
新盤銷情｜新地啟德天璽．天2期首輪62伙半日沽清 內地客佔一半 大手客2500萬買3伙
新地（016）啟德天璽．天第2期今日（11月13日）首輪銷售62伙，花了一個上半，全部單位已被揀選。綜合代理消...BossMind ・ 3 小時前
立法會選舉2025｜高官家鄉話宣傳 號召福建鄉親、山東老鄉、潮州「自己人」投票｜睇片｜Yahoo
政府官員為推動社會各界支持選舉，各出奇謀。公務員事務局局長楊何蓓茵邀請了多名司局長和特首辦主任拍攝宣傳片，用各自的家鄉話呼籲鄉親們投票。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼黃宗澤首度碰頭即鬥拋「職場穩佔上風金句」 句句有骨
昨晚（11日）一集《新聞女王²》，強勢回歸新聞現場的Man姐（佘詩曼飾），出動直升機高空拍攝震撼全城！期間塌樓現場發生爆炸Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李明慧再反擊 連發三段聲明稱遭噤聲 質問「想逼死我嗎？」
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
英國駐港領事辦英王壽辰派對 陳方安生、曾蔭權、曾鈺成等現身 劉慧卿：見應該見的人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國駐港總領事館今（12日）舉辦英王壽辰午宴，特區政府派出政務司副司長卓永興出席。早前被港澳辦轉載文章批評的前政務司司長陳方安生、前特首曾蔭權等人現身，兩名前行會成員夏佳理、李國寶等亦有赴會。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
「里數達人」小斯「雙破頂」入市 1.4億買海璇II煙花海景特式戶 「精神潔癖」只買大發展商一手樓
一手市場再錄名人豪宅入市個案。《明報》報導，曾被網民稱為「卡界呂布」的90後旅遊及理財KOL小斯，近日以約1.368億元購入北角海璇II第1座高層A室連雙車位特色單位，實用面積2,118平方呎，另設430平方呎平台，成交呎價高達64,589元，同時創下項目成交價及呎價新高。閱讀更多：為夢想進駐啟德？真‧主場之利！六分鐘即達場館 參觀手球港隊鋼門啟德住所｜熱情造就更多選擇｜專訪手球運動員 - 葉冠英｜手袋變磚頭？ Prada前高層1,928萬掃沙田嶺豪宅 賣482個Galleria先夠買樓根據土地註冊處資料顯示，該單位屬海璇2B‧第3期，被稱為「鳳凰樓」的高層平台特色戶，享有煙花景觀。發展商提供的付款安排為270天成交期，買家更可獲發展商直送樓價4.25%印花稅，另可享「新地會」1萬元現金回贈及最高1.25%家庭置業回贈等優惠。新業主登記姓名為CHEUNG, LIM ON REGIS（張鎌安），與在經常教網民善用信用卡賺取飛行里數的KOL小斯本名相同。張鎌安名下的公司名為Fly For Miles HK Limited，亦與小斯創立的網站「Fly For Miles」名稱相同，顯示上述物28Hse.com ・ 3 小時前
27歲趙露思養好氣息全靠「蘋果養顏水」！超簡單一鍋到底，改善熬夜臉色蠟黃氣血差＋養好子宮
27歲趙露思「蘋果養顏水」全網爆紅！趙露思曾經歷壓力爆煲而患上抑鬱症、失語症，身心狀況惡化並暴瘦。最近憑《許我耀眼》翻身，並簽下了新的經紀公司，整個人的顏值與狀態回復「耀眼」的秘密就靠「蘋果養顏水」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
浸大外判清潔工被逼簽離職信 允復工但要求簽新約 英姐批「狡猾」 莊臣最新回應：無需要簽新約︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】浸會大學一名外判清潔工上月被承辦商莊臣兩度要求簽署「自願離職信」，勞工及福利局局長孫玉菡曾開腔稱勞工處會主動協助。清潔服務業職工會其後陪同涉事工友英姐與莊臣代表會面，據工會指莊臣承認「未先警告便勸退」員工的做法是不理想，願意讓英姐復職，並盡量配合其要求。英姐今（12日）接受《Yahoo新聞》查詢時稱，已回覆莊臣接受復職，料下周一（17日）復工。但她指莊臣安排她重新簽合約，直指對方「狡猾」，質疑是逃避支付長期服務金及代通知金，要求沿用原本合約。《Yahoo新聞》正就此向莊臣查詢，正待回覆。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
江𤒹生AK被爆疑與KOL秘戀 粉絲：好多生粉其實已經知道好耐一路冇出聲
男子組合MIRROR嘅感情生活向來備受關注；近日，副隊長江𤒹生（AK）被粉絲爆出原來已經有個KOL女朋友，二人已秘戀逾一年，不過就直言女方係綠茶，對戀情唔多睇好。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
三重鈴鹿63歲黑戶內幕！ 中國男25年無社保曝光！
去年6月底，新潟街頭掉錢包，幸運路人撿起交派出所，裡頭現金、證件齊全。10月16日，35歲中國男子上門領回，誰知警察例行查證件，一看在留卡過期1年半！Japhub日本集合 ・ 1 天前
特朗普簽署臨時撥款法案 美國聯邦政府結束停擺
美國特朗普簽署臨時撥款法案，結束美國歷史上持續時間最長的政府停擺(長達43日)，預計部分聯邦政府員工最快於周四(13日)重返工作崗位。特朗普表示，絕不能再讓政府停擺再次發生，呼籲參議院終止阻撓議事(拉布)的規則。AASTOCKS ・ 5 小時前
黃明志涉謝侑芯案調查結束！放行進度曝光
[NOWnews今日新聞]馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，因此遭警方以謀殺、毒品罪扣押，目前他否認一切指控。今（12）日最新調查進度曝光，警方已經結束相關調查，並且將資料移交檢方，接下來是否能夠...今日新聞 娛樂 ・ 23 小時前