支聯會被指煽動顛覆案 再延至明年一月開審
油麻地巴基斯坦男凌晨遭5煞追斬 兇徒驅車逃走波及路邊私家車
油麻地發生傷人案。一名41歲非華裔男子，今日凌晨零時許在炮台街及寧波街交界對開，懷疑被一輛私家車撞倒，其後有一名30歲非華裔男子及4名非華裔男子，分別從該輛私家車和另一輛私家車下車，繼而用刀襲擊事主，原因不明，部分疑犯及後登上該兩輛私家車逃去。
檢獲長25厘米開山刀
警員接報到場，發現其中一名施襲的30歲非華裔男子，經初步調查後以涉嫌「傷人」拘捕他，現正被扣留調查，他報稱受傷清醒送往伊利沙伯醫院治理。事件中頭、右眼及右腳傷的41歲非華裔男子，就清醒送廣華醫院治理。警方在場並檢獲一把長約25厘米的開山刀，懷疑與案有關，案件交由油尖警區反三合會行動組跟進。
消息指，捱斬男子來自巴基斯坦、持有香港身份證，事發時被5名兇徒手持利刀和鐵通下車施襲，多名途人見狀報案求助，被捕的30歲兇徒據悉同樣來自巴基斯坦、持有「行街紙」，他因被途人制服而未及逃走，期間擦傷。事後現場遺下大量雜物，包括一個倒後鏡、一隻鞋和一頂帽等，並相信兇徒駕車逃走期間撞倒兩輛泊在路邊的寶馬、平治私家車。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/油麻地巴基斯坦男凌晨遭5煞追斬-兇徒驅車逃走波及路邊私家車/612065?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
