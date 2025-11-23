油麻地幸運大廈七旬翁食麵鯁喉 送院搶救惜返魂乏術

伊利沙伯醫院。(資料圖片)

油麻地一名老翁懷疑食麵鯁死。警方今日下午2時許接獲一名女子報案稱，其76歲余姓丈夫在油麻地柯士甸道65號幸運大廈的寓所內，懷疑食麵時鯁喉並暈倒。救援人員接報到場，把老翁昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終返魂乏術，案件列作「送院時死亡」，老翁死因有待驗屍後確定。

本港在兩個月內亦曾發生同類意外，上月28日一名老婦在元朗一間粉麵店食魚蛋時鯁喉，失去知覺，送院搶救後不治；上月11日一名89歲老翁在葵涌住所內吃腸粉時，懷疑因睡著導致鯁喉，同樣急救後最終不治。

