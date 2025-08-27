油麻地廣東道一家三口屋內昏迷 兩名子女送院後不治

【Now新聞台】警方在油麻地廣東道一單位發現一家三口昏迷在屋內，其中兩名小童送院搶救後死亡。

現場為油麻地廣東道金華大廈，有警員在樓下駐守，拉起警戒線，有探員上樓調查。

警方大約下午三時接報，一名女子稱收到補習中心告知兒子沒去補習，亦無法聯絡丈夫，她擔心報警求助，消防到達涉事單位破門進入，發現一名男子及其子女受傷昏迷倒臥於屋內。據了解，三人身上均有血漬，現場發現一把刀。

目前男子被送往伊利沙伯醫院治理，其受傷的8歲兒子及3歲女兒則被送至廣華醫院搶救，其後證實死亡。

#要聞