油麻地惠康｜油麻地懷舊風霓虹燈惠康 外觀＋內部一樣懷舊！打卡一流

油麻地有間懷舊裝修的惠康？有網民在Threads上分享，指在油麻地警署對面有間懷舊風惠康，門口裝上霓虹燈招牌，而內部裝修一樣充滿90年代的懷舊氣息！

位於油麻地警署對面 吸引旅客打卡

網民在Threads上分享，油麻地警署對面的惠康駿發花園分店換上香港90年代懷舊風裝修，門口裝上霓虹燈招牌，內部亦有模仿舊式香港士多的裝修，整間分店都充滿香港90年代的氣息，打卡一流。分店位於油麻地警署對面，每天都吸引不少去油麻地警署的旅客順道打卡，有網民就指居住該屋苑的居民應該感到非常困擾。但亦有不少網民覺得裝修很有特色。

駿發花園分店

地址：九龍眾坊街3號駿發花園5座地下1-11號

圖片來源：Threads@tako124

