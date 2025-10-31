油麻地搭棚工墮斃僱主罰9萬分90期還 律政司申刑罰覆核 官押後再訊待被告提供收入證明

2022 年 5 月，一名搭棚工在油麻地吳松街舊樓的 6 樓外牆搭棚時，安全繩斷裂墮下身亡。涉事僱主被勞工處票控「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」等 3 罪，經審訊後被裁定罪成，罰款 9 萬元，分 90 期繳交。律政司申請刑罰覆核（法律 101 文章），指刑罰欠阻嚇力、繳款期限過長。



裁判官早前索取背景報告，了解被告的經濟狀況，案件周五（31 日）再訊，控方指報告全是被告一面之詞，要求被告提供收入和存款證明。被告指，已經沒有銀行戶口，意外後賣樓還債，現時居無定所，打散工維生，沒有積蓄。官將案件押後 11 月 7 日再訊，待被告提供收入證明。

控：背景報告僅被告一面之詞

律政司早前申請刑期覆核，指被告許佢成早於 2006 干犯相同控罪，同樣導致一名工人過世，當時的罰款與本案相同，應提高罰則以收阻嚇作用，亦認為分期每月繳交 1000 元罰款，令被告沒有「切膚之痛」，申請縮短繳款期限。裁判官押後索取背景報告，了解被告的經濟狀況。

控方周五指，背景報告僅被告一面之詞，冀被告提供更多資料，如銀行存摺，證明其經濟狀況。許佢成表示他沒有銀行戶口，無法提供紀錄。

許：居無定所、捉襟見肘

裁判官關注控方會否請警方調查許的經濟狀況，控方休庭索取指示後，指不會請警方調查。許在宣誓下作供，稱自己打散工維生，主要工作是駕駛貨車，開工時間不固定，不記得過去 1 個月的收入，但每月收入約 4000 至 6000 元。

控方引述背景報告，指許稱不希望感化官聯絡其僱主，擔心影響其工作。許確認他不願意代控方聯絡僱主，「你可以自己去查」。

許又指，意外後因為其他公司拖欠尾款，令他債台高築，其工程公司倒閉，他出售公司貨車賺取 20 多萬元，其後再出售在土瓜灣的物業，獲利 400 多萬元，大部分均用來還債，現時居無定所，有時在公園露宿，有時住在打散工的貨車上，生活捉襟見肘，「身家得返廿幾蚊，你可以唔信，可以搵差人同我查」。

許續稱每月交 1000 元罰款，都要向朋友借錢，「開唔到工都要（交罰款），要罰款就要罰款，要負返個責任」。

許在裁判官要求下，同意聯絡其中一名僱主，提供薪金證明，「我可以問下老細，佢 ok 咪寫畀你囉」。官將案件押後至 11 月 7 日再訊，待被告聯絡僱主。

票控 4 罪罰 9.6 萬

另僱員補償須賠 210 萬

被告許佢成（62 歲）否認 3 項傳票控罪，即「沒有確保在工作地方提供及/或維修安全進出口」、「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」、「沒有確保工人配戴適當的安全頭盔」，許經審訊後被判 3 罪成，罰款 9 萬元，准分 90 期繳交；許另承認沒有為僱員購買勞工保險，被罰款 6,000 元。

除了勞工處票控案件，死者家屬入稟區院，向許佢成追討僱員補償，區院早前在許缺席聆訊下，頒下非正審裁決，直接裁定許須承擔法律責任，賠償 210 萬元。

據《集誌社》報道，許佢成在意外後失聯逾一年，賣樓兼取消電話，多次缺席聆訊，其後被通緝，至 2023 年被截查時落網。

KTS23895-7/2022