油麻地果欄外發生車禍。（fb「車cam L（香港群組）」圖片）

油麻地果欄外發生車禍。

今日（30日）早上9時許，一輛Tesla電動車於油麻地果欄對開窩打老道失控「自炒」猛撼向燈柱及欄杆，車頭損毀。警方接報後到場，司機沒有受傷，警方正在調查車禍起因。現場消息指，該輛電動車沿油麻地窩打老道東行，至新填地街對開失事，越過對面線撞燈柱及欄杆，頭泵把甩脫，停在西行線的行人過路處。

現場交通受阻

運輸署稱，交通意外，窩打老道（往大角咀方向）近新填地街的快線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/油麻地果欄外tesla失控-自炒-越過對面線撞燈柱欄杆/631970?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral