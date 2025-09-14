xh5txfbx7nx6_0_2.jpg

警方接獲今(14日)凌晨近4時接獲一名50歲姓文男子報案，指自己在油麻地彌敦道383號平安大廈一單位被三人以膠棍襲擊，匪徒其後逃去。警員接報到場，其後在上址發現兩名分別姓范（54歲）及姓劉（54歲）的男子。經初步調查，范男及劉男涉嫌「傷人」被捕，現正被扣留調查。

事主頭部受傷，清醒被送往廣華醫院治理。案中仍有一名年約40至50歲的男子尚未落網，該男子相信與文男認識，兩人曾有租務問題，案件仍在調查中，案件交由油尖警區刑事調查隊第4隊跟進。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/油麻地男欠租遭3人棍毆-2漢涉傷人被捕1人在逃/598880?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral