油麻地疑犯要求睇醫生 兩輔警「擺烏龍」放犯返屋企

廣華醫院。(資料圖片)

油麻地發生錯誤放走疑犯事件。

昨日 （27日）有疑犯在求醫後被輔警放走，警方隨即登門尋犯，將其帶回警署。消息指，該名疑犯由兩名輔警押解至廣華醫院接受治療，經醫生檢查後證實無大礙，其後懷疑有人誤解，「擺烏龍」釋放疑犯，其後驚覺有問題，立即趕至疑犯住所，再將他帶回警署。警方回覆傳媒查詢表示，非常重視有關事件，交由油尖警區刑事部跟進調查。

事件中的男疑犯涉及一宗「藏有攻擊性武器」案件。本周四（25日）晚上，一名男子於油麻地上海街一間士多涉嫌醉酒並持刀揮舞。警方接報趕至現場，經初步調查後，以涉嫌「藏有攻擊性武器」拘捕該名58歲本地男子。他已獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。

