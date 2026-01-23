專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
油麻地華豐大廈冧石屎 六旬老翁遭擊中頭部
油麻地發生冧石屎案。
今日（23日）下午4時許，油麻地彌敦道298至306號華豐大廈，有一塊石屎從天而降，擊中一名60多歲男子，有途人見狀連忙報案求助。警方和救援人員接報後趕至現場，他頭部受傷，救護員即場為他包紮，再由救護車清醒送往伊利沙伯醫院治理。警方正在調查事件。
