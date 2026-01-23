油麻地華豐大廈冧石屎 六旬老翁遭擊中頭部

【Now Sports】效力巴黎聖日耳門的法國國腳盧卡靴蘭迪斯，最近被指控非法聘用海外勞工，以及剝削他們。根據資料，一個來自哥倫比亞的家庭，從2024年9月到2025年11月受聘於盧卡靴蘭迪斯（Lucas Hernandez）夫婦兩人，先是在哥國任職護士的女兒，收到盧卡妻子Victoria Triay的聯繫，來到法國替他們工作，其後她的父母和兩名兄弟也都一同在盧卡靴蘭迪斯的大宅內，負責保安、清潔、烹飪及照顧孩子等職務。不過，這5人懷疑一直以來都沒有得到合法的工作文件，因此在雙方關係因一次吵架破裂後，委託律師控告他兩夫婦未提供適當的勞工合約，令他們沒有得到保障，同時還稱他們每周工作長達82小時，全年無休兼薪酬低，涉嫌被剝削。代表律師還指盧卡靴蘭迪斯曾偽造合約，要這家人簽署保密協議，企圖隱瞞罪行。不過，這名曾在2018年協助法國奪得世界盃的後衛，日前與妻子出聲明反駁，稱他們的信任遭到背叛，而且解釋是這家人一直利用謊言騙取同情，包括自稱會辦理好合法居留及工作手續，到頭來卻沒有，而他兩夫婦則從來沒有藐視法律的行為，但現在事件已進入法律程序，所以不便多說，也呼籲網民不要作過多揣測，保持相互間的尊

now.com 體育 ・ 1 天前