油麻地被指淪色情「沙圈」 警掃黃拘3內地女最老56歲
近日有報道指油麻地碧街港鐵站出口淪為色情交易溫床，每日聚集多名長者長時間打躉，與流連街頭的「企街」妓女形成「色情沙圈」，多名衣著暴露的女子在碧街與砵蘭街一帶徘徊，見到男性經過便會做出口型及手勢「開價」上樓進行性交易，更有80歲老翁直言每月嫖妓多達二十次，更聲稱自備壯陽藥及堅持不使用避孕套，每月開支達七千至八千元。
警方油尖特別職務隊第一隊人員聯同西九龍機動部隊周日(5日)在油麻地一帶「掃黃」，打擊街頭賣淫活動，分別拘捕3名內地女子，年齡介乎30至56歲，涉嫌「違反逗留條件」及「為不道德目的而唆使他人」，她們正被扣查。警員在3個單位內檢獲一批證物，包括避孕套、濕紙巾及床單等。
警方表示，亦於油麻地港鐵站，砵蘭街、碧街及廟街一帶加強巡邏，截查多名人士，以打擊流鶯問題。警方重申，街頭賣淫行為乃油尖警區重點打擊目標之一，警方會繼續留意相關情況及果斷執法。
