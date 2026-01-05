油麻地食環署女工遭貨車撞斃 遺下不良於行丈夫及兒子

雖然近年香港與內地加速融合，惟文化差異依舊不少，令不少來香港旅遊或定居的內地人或感到震驚，又或者是佩服。近日，有內地網民在小紅書發文，指香港人的質素不但能在排隊上體現，而排隊時也會留出一臂長的距離，直言「讓人很舒服」。

am730 ・ 1 天前