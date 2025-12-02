油麻地新開迴轉火鍋放題「開心轉轉火鍋」 $98起一人一鍋 90分鐘任食逾百款配料

火鍋都有得迴轉？油麻地新開火鍋放題店「開心轉轉火鍋」以平民價錢配搭食材迴轉自取模式為綽頭，成功引起網民熱議。一人一鍋放題低至$98起，供應超過100款配料任食，包括肥牛、豬肉、雞肉、各式丸類及蔬菜等，晚市每人更奉送海鮮拼盤，性價比高。

迴轉自助火鍋本地少見。

入座奉送海鮮拼盤

「開心轉轉火鍋」 位於火鍋店林立的譽發廣場，以迴轉火鍋配料作賣點，午市$98、晚市$158起，一人一鍋形式，湯底可選麻辣、酸辣金湯、番茄湯、菌皇湯或豬骨湯，任食配料包括肥牛、豬肉、雞肉、餃子、墨魚丸、午餐肉等過百款，每位入座客人奉送海鮮拼盤，加上啤酒汽水任飲，非常抵食。

牛肉是必搶之選。

每人入座奉送海鮮拼盤一份。

網民反應兩極

一眾網友對迴轉火鍋反應兩極，有支持者留言指「出乎意料有海鮮拼盤，仲要幾新鮮」、「啤酒任飲絕對係加分位」；也有人質疑「轉嚟轉去唔衛生」、「啲牛變曬色」。火鍋店設有學生優惠，只須出示有效學生證即減$10，變相最平$88起即可任食火鍋。

午市$98、晚市$158起。

開心轉轉火鍋

地址：油麻地彌敦道558-560號譽發廣場4樓 (地圖按此)

圖片來源：FB@香港火鍋關注組、香港一人火鍋/放題關注組、Openrice

文：Amy

