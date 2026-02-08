黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
治安管理處罰法修訂後 首有未成年人遭行拘
【on.cc東網專訊】內地新修訂的《治安管理處罰法》自今年1月1日起實施，改變了以往對14至16歲未成年人違反治安管理不執行拘留的規定。天津市警方上周六（7日）通報對一名15歲少年執行行政拘留，是修例後的首宗案例。
天津市公安局指，今年1月某日凌晨2時許，15歲少年李明（化名）夥同另一名17歲少年張軍（化名，已刑事拘留）從外省竄至天津市某區，撬砸10多輛豪華汽車，以破壞性的手段實施盜竊，竊得頸鏈、現金等貴重財物。
案發後，辦案單位趕赴外省市抓捕疑犯，其中李明因未達追究刑事責任年齡，被予以治安處罰。他雖為未成年人，但跨區域結夥、以破壞性手段撬砸多輛汽車實施盜竊，造成公私財物重大損失，符合「情節嚴重、影響惡劣」情形，依據新修訂治安管理處罰法規定，屬於可以執行行政拘留情形，辦案單位經充分研判，對李明作出行政拘留9日的行政處罰決定，並投送執行。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
太古城59歲婦人墮樓 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，太裕路9號保安員報案，指發現一名婦人懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實該名姓潘(59歲)婦人已當場死亡，相信她從上址一單位墮下。警員在單位內檢獲遺書，內容主要交代後事，墮樓原因
珍惜生命｜屯門19歲男子公廁淋酒精自焚 涉縱火被捕
屯門有人自焚。昨日(7日)下午4時許，警方接報，指名男子在青山公路-青山灣段一公廁，懷疑向自己淋易燃液體並自焚，其後自行將火熄滅並離去。警方接報後到場調查，並於屯門大興邨興輝樓尋回涉事的19歲男子。他腳部燒傷，清醒送往屯門醫院治理。
台灣男札幌約少女爆衝突？ 推倒網友自衛說法引爆輿論！
日本北海道札幌市近日爆出一樁跨國約會糾紛，一名32歲台灣籍大學生涉嫌在酒店房間內施暴未成年少女，當場遭警方逮捕。這起事件迅速登上多家媒體頭條，從HK01到中時新聞網，都詳細描述了事發經過：男子與少女透過社群媒體相識，相約見面卻因不明原因吵架，演變成肢體衝突。警方依暴行罪移送，男子辯稱純屬自衛，但少女堅稱被推倒在地。
新蒲崗七旬翁被誘上樓按摩 沖涼驚覺失1.9萬元金戒指
【on.cc東網專訊】今午(7日)12時27分，一名姓周(70歲)老翁，途經新蒲崗寧遠街10號時，有一名30至40歲女子上前搭訕，表示可以150港元提供按摩服務。周翁遂跟隨該名女子，登上上址一單位並進入浴室洗澡。
31 歲男網上稱大年初一金鐘站放炸彈 涉兩罪被捕 警檢獲懷疑仿製槍械｜Yahoo
警方接獲市民報案，有人聲稱會於農曆大年初一在港鐵金鐘站放炸彈。疑犯在線上遊戲的玩家討論區上，以文字表示會放炸彈。警方分析情報後，昨日（6日）在沙田拘捕一名 31 歲本地男子，並在其住所內搜出 3 支懷疑仿製槍械，現正扣留調查。
涉37年前龍蝦灣殺人埋屍 62歲男子被控謀殺 還押至4.10再訊
【on.cc東網專訊】西貢龍蝦灣於37年前發生謀殺案，一名男子疑遭4名友人騙至沙灘，慘遭五花大綁勒索金錢，歹徒勒索不遂後毒打事主，且將其活埋於沙中窒息而亡。3名疑犯先後於當年及2000年被捕，當中兩人被判謀殺及誤殺罪成，分別遭判終身及8年監禁。案件主謀被發現隱姓
何文田愛民邨單位廚房疑爆炸 洗潔精毛巾雜物飛落街
何文田愛民邨發生火警。今日（6日）下午約2時24分，何文田愛民邨德民樓一個單位突然傳出疑似爆炸聲，驚動多名街坊報案。警方和救援人員接報後趕至現場，消防開喉灌救，約25分鐘將火救熄，火警中約50名居民疏散，無人受傷。現場所見，起火單位內部熏黑，窗簾有燒焦痕跡，樓下單位有居民清潔被沾污的晾衣架；有洗潔精、毛巾等雜物，疑在爆炸中飛墮大廈對開地面。警方正在調查事件起因，初步相信是單位廚房起火。
羅浮宮劫案︱歐珍妮皇冠被壓扁 缺 1 金鷹僅失 10 顆鑽石 館方稱可全面修復︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國羅浮宮表示，去年 10 月遭盜竊的法國皇后歐珍妮（Eugénie）皇冠，雖然在逃走途中跌落並被壓扁，但整體「幾乎完整」，可在毋須重建的情況下全面修復。
女子質疑軟件藥倍安心「請槍」 涉發布起底帖文被捕
【Now新聞台】一名女子早前質疑一名中五學生「請槍」研發人工智能軟件，涉嫌在網上披露對方及其家人的個人資料被捕。 據了解，該名24歲鄭姓女子2025年6月發布帖文，懷疑一名中五學生多次憑人工智能軟件「藥倍安心」獲獎，但軟件並非對方自行研發，之後在去年6月至10月於多個社交平台針對受害人及其家人發布「起底」帖文及評論，在未經當事人同意下，披露了其姓名、學校、工作、家庭照片、社交平台用戶名稱及住址，令受害人及其家人遭到電話及電子郵件騷擾，受害人去年11月到私隱專員公署報案。被捕人經警誡後，承認發布涉事帖文。案件交由港島總區重案組調查。#要聞
戰爭遊戲狂熱男聲稱年初一炸港鐵金鐘站 涉2罪被捕檢3仿製槍
【on.cc東網專訊】今年1月27日有市民報案，指在網上遊戲平台見到一個玩家，於遊戲群組內聲稱將會在農曆新年大年初一於港鐵金鐘站放置炸彈。警員隨即到相關地鐵站進行大規模搜尋，最後未找到任何可疑物品。執法部門經情報分析後，成功鎖定涉案人士。
農曆新年2026｜初一花車巡遊觀眾座席門票售罄
旅發局公布，大年初一（17日）晚上在尖沙咀舉行的「國泰新春國際滙演之夜」觀眾座席門票已全部售罄。旅發局表示，未能購票人士當晚可沿巡遊路線觀賞滙演，或透過局方的YouTube及電視直播收看。旅發局以「福運全城」為主題宣傳城中連串新春活動，其中頭炮節目「國泰新春國際滙演之夜」以「開年 開運 開心」為題。滙演有近60個來自不同國家地區的表演隊伍，以及花車團隊參與演出。另外，由年初二（18日）起，花車與表演團隊將於多區展出與演出，其中8輛花車會首度於啟德體育園展出，年初二及年初三（18及19日）更有多支參與滙演的中國及國際表演隊伍即場獻技。
即日焦點｜2018年大埔車禍獨立委員會專家稱企位市區巴士不宜強制戴安全帶／31歲男子聲稱年初一金鐘站放炸彈被捕
【Now新聞台】今日焦點回顧：巴士安全帶｜2018年大埔車禍獨立委員會專家：企位市區巴士不宜強制戴安全帶運輸及物流局廢除強制巴士乘客佩戴安全帶的條文，將全面檢討及展開公眾諮詢。曾任2018年大埔車禍獨立檢討委員會的專家接受本台訪問，稱香港的市區巴士根本不適宜強制乘客佩戴安全帶，當年亦無作出這個建議。聲稱年初一金鐘站放炸彈 31歲男子被捕一名31歲男子涉聲稱會在年初一於金鐘港鐵站放炸彈，被警方以炸彈嚇詐及管有仿製火器罪拘捕。農曆新年長假將至 羅淑佩對市道感樂觀 並會加派人手維持各景點秩序農曆新年將至，入境處預計內地9日長假期會有約143萬內地客訪港。文化體育及旅遊局局長羅淑佩指，對人流及市道感到樂觀，並會加派人手維持各景點秩序及環境衞生問題。農曆新年將至 花墟一帶封路及實施人群管理農曆新年將至，旺角花墟道一帶即日起實施人群管理措施及特別交通安排，不少市民一早便到花墟，挑盆年花迎新春。簡樸房規管｜何永賢：已派六隊社區服務隊協助義華大廈近百個劏房戶簡樸房條例下月一日起生效。房屋局局長何永賢在本台節目《大鳴大放》中稱，已協助安置義華大廈要遷走的劏房戶，包括舉辦「睇樓團」，帶他們參觀過渡性房屋。她強調現時過渡性房屋數目足夠，有60戶宏福苑居民已遷出。雲端對談(普通話節目)第四系列第四集 專訪香港理工大學校長滕錦光本台普通話節目《雲端對談》第四系列第四集，與香港理工大學校長、中國科學院院士滕錦光，見證理大如何配合香港發展創新轉型。最高人民法院推翻加國公民謝倫伯格販毒死刑裁決 凸顯中加關係有緩和跡象因販毒在內地被判死刑的加拿大公民謝倫伯格，他的代表律師稱判決獲撤銷，案件或者會重審。加拿大政府表示得悉相關裁決，會繼續為謝倫伯格及其家人提供領事服務。分析普遍認為，事件反映中加外交有緩和跡象。美國調整軍售方針 以國防支出、戰略重要性訂軍售優次美國調整軍售方針，由以往的先到先得，改為優先向軍費和戰略地位較高的伙伴國家出售或轉讓武器，並主動推薦合適武器。 #要聞
艾普斯坦案 法國前文化部長賈克朗父女遭調查
（法新社巴黎6日電） 法國金融犯罪檢察官辦公室今天表示，在性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案相關文件揭露新事證後，他們已對深具影響力的前文化部長賈克朗（Jack Lang）及他的女兒展開初步調查。金融犯罪檢察官辦公室表示，前文化部長賈克朗和女兒卡洛琳（Caroline Lang）因涉嫌與已故的美國金融家、被定罪的性犯罪者艾普斯坦有財務往來，將因「加重稅務詐欺所得之洗錢」罪嫌接受調查。
巴基斯坦首都清真寺遭自殺炸彈攻擊 至少30死130傷
（法新社伊斯蘭馬巴德6日電） 巴基斯坦一位警方消息人士告訴法新社，首都伊斯蘭馬巴德一座什葉派清真寺今天遭遇自殺炸彈攻擊，至少有30人喪命、超過130人受傷。一位匿名的安全部門消息人士也告訴法新社，攻擊者在門口被攔下，隨後就引爆身上炸彈。
法國立案調查兩名中國公民 指涉嫌進行間諜活動
法國巴黎檢察官辦公室表示，正式立案調查兩名中國公民，他們涉嫌在法國西南部一處租住的民宿內，試圖截取衛星通訊。兩名中國公民與另外兩人當地周三被捕，並接受預審法官審訊，周四正式進入調查程序。其中兩人已被羈押候審，另兩人處於司法監管狀態。檢察官辦公室指，懷疑兩名中國公民進入法國境內，企圖截取並傳回來自星鏈(Starlink)衛星網絡以及軍事和其他關鍵機構的數據，再傳回中國。檢察官辦公室指，當地居民上月注意到，該房屋安裝了一個約2米寬的衛星天線，同一時間網路出現中斷情況，警方接報後展開調查，搜查房屋並發現一個連接衛星天線的電腦系統，相關設備被扣押進行分析，兩名涉案人員被拘留，另外兩人在抵達住所時被捕，涉嫌非法進口相關設備，懷疑他們進行衛星訊號攔截活動。針對此次調查，中國外交部周四表示，反對針對中國的惡意誹謗和抹黑，呼籲相關方保護中國公民的合法權益。 (ST)
俄羅斯軍官在莫斯科遭槍擊受傷 調查人員正追捕槍手
一名俄羅斯軍官在莫斯科遭到槍擊,受傷送院,調查人員正追捕槍手。俄羅斯聯邦偵查委員會表示,國防部中將阿列克謝耶夫今天在莫斯科西北部遭到槍擊,已經送院治理。《塔斯社》引述調查人員表示,案件發生在莫斯科一幢住宅樓宇內,一名男子向阿列克謝耶夫開槍,隨後逃離現場。聯邦偵查委員會正在跟進案件,包括調查槍手身份。 (BC)#俄羅斯 #莫斯科
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。
爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）
去年特朗普一上場就劍指誠哥旗下巴拿馬兩個碼頭，唔使一年長和（1）兩個碼頭等如被巴拿馬政府沒收，相信最激氣是長和（0001.HK）主席李澤鉅；傳說深信「合約精神」Victor Li一直唔多喜歡碼頭呢瓣生意，但今鋪唔想交都要交了。去年公布賣碼頭，儘管被阿爺口誅筆伐；依然想將碼頭業務甩身。
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」
鍾柔美公開身世賣慘被圍剿 首回應媽媽做夜總會傳聞
19歲「聲夢小花」鍾柔美曾以「A0」自居，不過連環爆出與男生啜爆照後，玉女形象破滅。她日前她接受傳媒訪問...