治安管理處罰法修訂後 首有未成年人遭行拘

【on.cc東網專訊】內地新修訂的《治安管理處罰法》自今年1月1日起實施，改變了以往對14至16歲未成年人違反治安管理不執行拘留的規定。天津市警方上周六（7日）通報對一名15歲少年執行行政拘留，是修例後的首宗案例。

天津市公安局指，今年1月某日凌晨2時許，15歲少年李明（化名）夥同另一名17歲少年張軍（化名，已刑事拘留）從外省竄至天津市某區，撬砸10多輛豪華汽車，以破壞性的手段實施盜竊，竊得頸鏈、現金等貴重財物。

案發後，辦案單位趕赴外省市抓捕疑犯，其中李明因未達追究刑事責任年齡，被予以治安處罰。他雖為未成年人，但跨區域結夥、以破壞性手段撬砸多輛汽車實施盜竊，造成公私財物重大損失，符合「情節嚴重、影響惡劣」情形，依據新修訂治安管理處罰法規定，屬於可以執行行政拘留情形，辦案單位經充分研判，對李明作出行政拘留9日的行政處罰決定，並投送執行。

