治療犬默默在災場送暖 災民攬著狗狗放聲大哭

【動物專訊】大埔宏福苑造成逾百人和動物的傷亡，這場火災帶來的傷痛，並非筆墨所能道出。有動物機構帶了兩隻治療犬默默在災場附近，盼望為需要的人送上一個擁抱，帶來一點安慰。

在網上廣傳著幾張相片，是在黑暗的宏福苑中有兩隻小狗靜靜地坐在人群中。原來他們正是動物救援機構唯珍牽Regina帶來的兩隻狗狗丁丁及奇奇。Regina接受本報訪問表示，今次帶兩隻狗狗到災場，狗狗丁丁及奇奇其實是治療犬。以她經驗所知，動物有助令放鬆心情或者舒緩情緒。她見到有不少市民前來摸狗狗、餵他們吃零食，過程中互相傾訴，令情緒放鬆一下。

她分享有些災民本來壓抑着情緒，但當摸摸狗狗，大家傾訴後，也有人攬着狗狗時終忍不住放聲大哭，奇奇及丁丁就充當治療犬的角色，陪伴着大家。

她坦言起初也戰戰兢兢，因為她是眼淺的人，也擔心自己情緒應付不到，所以後來選擇了事發後數天前往，並透過與狗狗的擁抱，互相傾訴，安慰有需要的人。她們打算明天（星期日）黃昏也會再次帶同兩隻狗狗到宏福苑安慰有需要的人。

這兩隻治療犬均曾有悲慘經歷。唐狗奇奇今年4歲，原是一隻倉狗，曾死過翻生。性格善良的他經常被其他狗欺負，最初被送到唯珍牽時也受了重傷，頭殼被其他狗打傷，頭頂傷口極深及有一個大窿及全部都是烏蠅蟲，傷口差不多一個手板般大，命懸一線，醫生開了一些藥水給Regina，讓他為狗狗洗傷口。

Regina說奇奇當時很有靈性，雖然他的傷口很深，即使洗傷口也很痛，但他起初只是避開，從不會開口咬人，但後來見到Regina 拿著洗傷口的工具過來時，奇奇都乖乖伏在地上，讓Regina洗傷口，最後奇奇更奇蹟痊癒，所以便替他改名為奇奇。

丁丁則原是一隻流浪狗女，今年7歲，被一位好心的中港司機救起，輾轉帶到唯珍牽，「當時他只有半歲大，我本來打算替他養好身體後出領養，但由於他無論同大狗小狗佢都相處得好，尤其是我屋企我自己幾隻狗很錫他，丁丁很快融化了我，後來我就不捨得出領養，自己收養了他。」

Regina明天將再帶同奇奇和丁丁再次到宏福苑，盼望陪伴有需要的災民。她更向他們送上祝福，「在這事件覺得悲傷覺得痛苦是正常的，但千萬屈鬱住在心中，希望大家都可以平安過渡這個痛苦時候，一定會慢慢好起來。大家加油！」

奇奇和丁丁到災場撫慰災民心靈。

