治癒讀者外 他也能「自癒」嗎？—— Dustykid 作者陳塵直面癌症

陳塵是Dustykid的作者及創辦人，過去十多年每日都在社交媒體上連載插畫，以勵志語句鼓勵讀者。剛踏入40歲的他，卻迎來毫無預警的噩耗——患癌。不過沉澱過後， 他發現患癌或許是一個機會，讓他割捨過去某些包袱，準備開展人生的新篇章。（陳綽希攝）

【中大新聞與傳播學院出版《大學線》授權轉載】

在社交媒體、到書店看書，或是經過港鐵站，你都可能見過一隻擁有圓滾滾的大眼睛，總是咧嘴而笑的「灰塵」，它是Dustykid，亦是陳塵筆下的插畫角色。陳塵創作了「Dustykid塵」十多年，被網民稱為「塵爸」。他每天都在社交媒體上連載「塵故事」，以簡單的插畫加上勵志語句，為身心疲憊的香港人帶來一點溫暖。

陳塵今年踏入40歲不惑之年，年初他的女兒誕生，亦成為了新手爸爸。慶祝生日過後，在事業上猶豫不決之際，卻迎來毫無預警的噩耗——確診鼻咽癌，在棋盤上放好的棋子彷彿一下子被推倒。向來以作品治癒他人的創作者，面對突如其來的衝擊亦頓時手足無措，頹然喪志。但沉澱過後，他發現患癌或許是一個機會，讓他割捨過去某些包袱，準備開展人生的新篇章。

記者｜戴尚瑤

編輯｜陳綽希

攝影｜戴尚瑤 陳綽希

2005年仍就讀大專時裝課程的陳塵正經歷人際關係變化，失戀、與好友絕交等不快事情接連發生。雖然他常做別人的聆聽者，身邊卻沒有對象可以傾訴心聲。於是他看着家裏的塵 ，把「塵」畫在筆記簿上，希望創作一個永遠陪伴自己的朋友，並把他放在網上日記，加上自我鼓勵的語句，Dustykid的雛型就此誕生。他形容過去的他是一個悲觀主義者，所以才要寫很多正面說話安慰自己，成為往後創作Dustykid的養分。

18歲與好友通電話時，被問到將來想要做甚麼，陳塵說：「我想創造一個生命體，可以陪伴全世界的人，包括自己」。回想起那個充滿志氣的黃毛小子，那番豪言壯語實在誇張。但充滿決心的他，的確花了近半生努力兌現當初的諾言。

陳塵早於18歲已萌生創業的念頭，希望創作一個陪伴全世界，包括自己的「生命體」。（陳綽希攝）

創業失敗 負債逾十萬不放棄

雖然陳塵年少時已對未來有清晰目標，但他的創業之路並不順遂。畢業後在廣告行業工作一段時間，25歲便創業，建立卡通設計公司，以品牌授權形式經營，但因缺乏經驗，公司只營運兩年便結束業務。背負着十多萬債務的他只好重回廣告公司上班還債。

儘管如此，他沒有放棄創作「塵」。2010年代， Facebook開始流行，他一邊打工一邊開設Dustykid Facebook專頁，每日連載「塵故事」，意外發現有很多人都喜歡「塵」的創作。

陳塵曾於2012年在Facebook推出「Dustykid Postcard換領活動」，讀者只要轉發貼文就能收到他的親筆明信片。他當年為每封信親手寫上郵寄地址，每晚下班後除了要更新塵故事，亦要在深夜花上一至兩小時寫百多個地址：「每天都在狂寫，有人問我為甚麽不直接打印地址，我説手寫開心一點。」他當時亦自付所有郵費，幸得讀者寄郵票支持。

日復日寄出明信片後，他陸續收到百多封回信，發現許多人都想跟陌生人傾訴心事。可惜他當時無暇回信，現在想起亦感到後悔。看到一封封寫滿字的回信，他感慨道，網上那些冷冰冰的讚好數字，背後都是一個個真人。假如未來「發達」退休，他希望可以再重新寫明信片寄給讀者。

2012年陳塵在Facebook上推出Dustykid Postcard換領活動，鼓勵讀者把明信片貼文轉發，並把郵寄地址傳給他，便可獲得由他親手寫的明信片。（Dustykid Facebook專頁截圖）

遇四年抑鬱期傷痕纍纍 學懂自愛

2016年，陳塵帶着Dustykid第二次創業，除了持續繪畫「塵故事」及著書外，初期亦開設了限定店售賣「塵產品」，例如筆記簿、帆布袋、環保袋等。公司雖獲投資者支持，但首三年因營運模式未成熟、新產品製作成本高昂，公司每個月都入不敷支。面對資金不斷消耗，他很快便感受到前所未有的壓力。他每天都過着日夜顛倒的生活：中午睡醒吃午飯後，便馬不停蹄地工作至晚上，飯後又再工作至凌晨五時，天亮才入睡，亦拒絕了所有朋友的聚會邀約。陳塵坦言，當時已經「與世界脫了節」。

陳塵當時持續創作，沒有空間去享受生活和照顧情緒，終令他的身體變差，後來更陷入長達四年的情緒低谷：「我會撕爛全身的皮膚，用流血去創作。」他甚至曾把頭撞向牆壁，刺傷雙手，希望自己可以一睡不起，不用再面對營運公司的壓力。儘管他已瀕臨崩潰邊緣，他在別人面前仍強顏歡笑，假裝沒事。

圖中的書籍是陳塵的著作《30歲後一個人住》，書中記錄了他30歲後搬出去住的生活，當時陷入不健康的工作循環令他身心俱疲。（戴尚瑤攝）

後來讓陳塵走出精神困境的是一個寫作班，令他發現創作需要吸收能量、需要自愛，「我以前的創作是透過『自我消耗』給予他人很多愛，後來發覺自己沒有能量，須把愛歸回自己身上，愛自己，再愛家人朋友。」這剎那的轉念令他豁然開朗，亦學會「開門」讓別人關心自己。

患癌是一個「答案」

陳塵形容自己為「有野心的創作人」，想事業不斷向上發展，到2024年，總算踏入事業發展的高峰。在訪問時，他能清楚道出其公司去年的業務， 如出版了七本書、做十幾場講座、辦120個校園展覽、創作逾150款新產品，例如磁石木畫和郵票貼紙，又開創了Dustykid AI、在英國開分部等等，所有活動他都會親身參與其中。

然而，今年出現了不少難以解決的問題，使他方寸大亂。經濟下行，消費模式轉型，令他的生意額下跌、廣告收入大減，年初更要裁員節流，事業發展不似預期。今年年初他的女兒出生，陳塵成為了新手爸爸，需要將生活重心投放在家庭上。剛好步入40歲不惑之年的他，也有感要為人生下半場做好打算，卻遲遲未能為事業發展方向下決定 。

陳塵的女兒在今年年初出生，他亦成為了新手爸爸。（受訪者提供）

陳塵早前慶祝生日，為未來許願，但過了一段時間，事業不但沒有如願變好，身體更出現異樣，他每天早上醒來會吐血絲，問題持續近兩星期，發現情況不妙便求醫。約兩星期後，他被告知確診鼻咽癌 。這個噩耗臨到猶如晴天霹靂，讓他感到很無奈，「我這麼 J（自律），不抽煙不喝酒，又做運動，這樣也會患癌，那麼自律有甚麼用呢？」。

不過，他今次面對打擊的心態與以往不同，他沮喪了兩天，沉澱過後，卻發現患癌或許是一切問題的「答案」。

他感悟道，40歲或許是一個走上事業高峰的年紀，需要背負着不少工作上的重擔「向上爬」。陳塵指，雖然患癌決定了他的未來，但亦能讓他輕裝上陣，割捨過去的包袱，以更從容的姿態面對未來。過去的他往往靠努力奮鬥換取成果，很多事情都能如願以償，但今年預想的計劃卻全被打消。作為基督徒，他形容上帝像把他建立的東西一下子推倒，卻讓他漸漸發現這是最好的安排，要自己學懂放下，停下來好好休息。

他笑說，愈親近的人，對他患癌的態度愈樂觀。即使家人第一刻反應是擔憂，但他們隔天便鼓勵陳塵要保持信心。受到親朋好友的影響，他的內心亦輕省不少。想到未滿一歲的女兒可不能失去父親，他決意要努力生存下去。

用僅僅兩日平復心情後，他第三天便召集工作夥伴商討後續安排，並隨即決定結束實體店「塵舍」，並暫時關閉公司網站，交由團隊成員處理其他業務 ，例如經營社交平台、機構合作、發展Dustykid AI等。他坦言，面對癌症比以往的低潮期更易捱過，

「要解決（癌症）的人已經不是自己，是醫生。」「我看見自己死後的世界」

陳塵10月底於Dustykid社交平台上宣布患癌的消息後，單是Instagram已獲得二千多個讀者留言為他打氣，當中不乏網民向他表示謝意，甚至有一群熱心的讀者拿着Dustykid的作品拍片給陳塵看，表達他的作品是如何陪伴過去的自己。

看到一個又一個窩心的鼓勵，陳塵稱他「看見自己死後的世界」，他人對Dustykid的評價就如為他過去十多年的創作劃上不錯的總結——Dustykid已成功在不少人心中留下足跡，即使沒有自己，Dustykid也能繼續成為其他人的陪伴者。回望18歲那個純粹的志向，他肯定地說，「我已經完成了人生要達成的使命」，亦答應讀者：

「我會繼續連載每天的塵故事，直到我的手指再握不到畫筆為止。」

陳塵11月初於Dustykid社交媒體上載的「塵故事」，指出自己當初面對癌症並不樂觀，直到他從網上看見「患癌不是代表生命的結束，而是一個新身分的開始」這句話，讓他發現患癌只為展開生命的新篇章，學習在餘生更懂得愛惜自己。（Dustykid Instagram專頁截圖）

陳塵宣布患癌後，除了收到不少讀者的手寫心意卡，更獲得超過一萬個私訊關心。（陳綽希攝）

