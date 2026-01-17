泉州西街2026: 必去打卡點+地道美食懶人包！玩轉世遺古城心臟

「泉州，係你一生至少要去一次嘅城市！」想知呢句說話點解會喺網上爆紅？答案就喺泉州西街！呢度唔單止係一條有1300年歷史嘅古街，更加係成個泉州古城嘅靈魂所在，一個將閩南風情、南洋Style同千年歷史完美Fusion嘅地方。

行喺西街，你會見到紅磚古厝同騎樓建築交錯，耳邊傳嚟市井叫賣聲，聞到地道小食嘅香氣，真係名副其實「半城煙火半城仙」。無論你想食好西、影靚相，定係想感受宋元時期「世界海洋商貿中心」有幾巴閉，西街都絕對唔會令你失望！準備好未？即刻跟住我哋嘅腳步，出發去泉州啦！



西街必去10大打卡點，跟住行唔會錯！

1. 泉州西街：行入「半城煙火半城仙」嘅時光隧道

成條西街全長約800米，但絕對係泉州歷史精華嘅濃縮版。一邊行，一邊欣賞兩旁充滿南洋Feel嘅騎樓，同埋用「出磚入石」工藝起嘅閩南古厝，真係一步一風景。呢度唔止係遊客打卡聖地，更加係本地人嘅生活日常。朝早嘅小食檔、黃昏灑落紅磚牆嘅陽光，全部都充滿生命力。

1_泉州西街

📍 地址： 福建省泉州市鯉城區西街

🚗 點樣去：

高鐵出發： 喺「泉州站」搭2路或K1路巴士，或者搭的士約20-30分鐘。 市區巴士： 搭2、6、26、601路巴士到「開元寺站」或「鐘樓站」。 古城限定「小白車」： 喺古城區隨手截架藍色電動「小白車」，只需¥2人仔，穿梭橫街窄巷最方便，體驗感一流！



2. 泉州開元寺：千年雙塔下嘅佛國仙境

行到西街，點可以唔去埋福建規模最大嘅佛教寺院——開元寺？呢座千年古剎最標誌性嘅，一定係東西兩側嘅「鎮國塔」同「仁壽塔」。佢哋係中國現存最高嘅仿木結構石塔，經歷過千年風雨同地震都屹立不倒，超堅揪！黃昏日落時分，影雙塔剪影簡直靚到犯規！強烈建議你去西街附近嘅Rooftop Cafe，一邊飲嘢一邊欣賞呢個絕景。最正嘅係，入場完全免費！

2_泉州開元寺

📍 地址： 福建省泉州市鯉城區西街176號

🚗 點樣去： 由西街入口（鐘樓嗰邊）行大概10分鐘就到。

3. 泉州鐘樓：古城中心嘅純白座標

企喺西街同中山路交界嘅白色鐘樓，係泉州古城嘅「靈魂座標」。呢座融合咗歐洲古典同閩南簡約風格嘅建築，係你開始探索西街嘅最佳起點。夜晚着咗燈之後，氣氛超浪漫。企喺樓下睇住現代車流同復古「小白車」擦身而過，好似睇緊齣穿越劇！

2_泉州鐘樓

📍 地址： 福建省泉州市鯉城區西街與中山北路交叉口

🚗 點樣去： 搭多條巴士線路到「鐘樓站」落車就見到。

4. 泉府小鯉埕：文青必蒲嘅「網紅牆」文創區

由舊廠房改造而成嘅小鯉埕，絕對係近年西街最Hit嘅文青聚集地！嗰句白岩松嘅金句「泉州，是你一生至少要去一次的城市」就刻喺度嘅石牆上，嚟到無理由唔影返張相呃Like掛？園區入面有好多精品Cafe、手作小店，仲會不定期搞創意市集，買手信一流！

2_泉府小鯉埕

📍 地址： 福建省泉州市鯉城區西街裴巷內

🚗 點樣去： 由西街轉入裴巷，行1分鐘就到。

5. 象峰巷：避世秘境，捕捉最美塔影

想避開人潮，感受最Pure嘅老泉州生活？轉個彎入象峰巷就啱晒！呢條巷仔正對住開元寺西塔，係影相發燒友公認影塔同民居同框嘅「神級靚位」。喺度你會見到喺門口剝豆嘅婆婆、喺牆頭曬太陽嘅懶貓，充滿生活感，勁療癒。

📍 地址： 福建省泉州市鯉城區西街南側象峰巷

🚗 點樣去： 喺開元寺正門對面嘅巷仔，有路牌指示。

6. 舊館驛：千年驛站嘅建築美學

舊館驛個名已經夠晒古意，宋元時期呢度係官方嘅驛站。而家雖然冇咗驛站功能，但保留咗大量古民居，可以欣賞到燕尾脊、石雕等精緻嘅閩南建築細節。對建築有興趣嘅朋友一定要嚟行下，包你大開眼界！

舊館驛古街巷

📍 地址： 福建省泉州市鯉城區西街南側舊館驛巷

🚗 點樣去： 由西街南側小巷行入去就係。

7. 肅清門廣場：城牆遺址下嘅街頭藝術

呢度係古時泉州城西門「肅清門」嘅遺址，而家已經變成一個公共廣場。黃昏時分，經常有街頭藝人表演南音、提線木偶戲，氣氛超好！而且廣場周邊係小食集中地，行到攰就喺度醫肚啦！

📍 地址： 福建省泉州市鯉城區西街與裴巷交叉口

🚗 點樣去： 沿住西街行到中段就見到。

8. 芥子書屋：古城中最有氣質嘅角落

芥子書屋唔只係一間書店，更係一個畀你靈魂休息嘅地方。裝修充滿閩南古樸韻味，你可以喺度搵到好多關於泉州歷史文化嘅書。最正係上二樓露台，點一杯閩南清茶，睇住樓下熙來攘往嘅西街，享受一下古城獨有嘅慢活節奏。

芥子書屋

📍 地址： 福建省泉州市鯉城區西街128號

🚗 點樣去： 喺西街主街，近肅清門廣場。





9. 泉州影劇院：蘇式建築嘅復古魅力

喺一片紅磚古厝中，呢座50年代起嘅蘇式風格影劇院顯得特別搶眼。對於攝影迷嚟講，佢斑駁嘅外牆同舊式招牌，絕對係影復古大片嘅絕佳背景！

泉州影劇院

📍 地址： 福建省泉州市鯉城區西街117號

🚗 點樣去： 喺西街主街，超易搵。

10. 裴巷：通往真實生活嘅隱秘入口

想睇到西街最真實、最無商業味嘅一面？一定要行入裴巷！呢度有仲營業緊嘅古老理髮店、懷舊雜貨舖，仲有好多本地人先識去嘅私房菜館。想影啲無遊客嘅紀實相，呢度就係你嘅尋寶地！

裴巷

Trip Moment @madelineu.wxkejt

📍 地址： 福建省泉州市鯉城區西街北側裴巷

🚗 點樣去： 由西街主街轉入去就係。

住邊好？西街高CP值住宿推介

玩得盡興，都要住得舒適！Trip.com 精選幾間高分酒店，梗有一間啱你心水！

hotel overview picture

用戶評分: 9.4/10.0

價錢：HK$533起

泉州很美好，泉州酒店是這美好的重要一環。首先泉州酒店的位置絕佳，衣食住行都極方便。我們入住以後先去晉江機場接孩子，來回也就一小時不到。周邊景點開元寺、西街、鐘樓、文廟、關岳廟、清凈寺等等，還有各種小巷子都在步行15分鐘的範圍內，還有招手即停的小白車真是泉州給予旅人和百姓的最大便利，隨時想出就出想進就進，兩天以內喜歡的景點都去了不止一次泉州，以後肯定會再來，泉州酒店也會再次選擇。

hotel overview picture

用戶評分: 9.5/10.0

價錢：HK$501起

這次住泉州悦華酒店太滿意了，必須給五星好評！酒店位置特別好，旁邊就是領Show天地和萬達廣場，吃飯逛街都方便，不管是旅遊還是出差都合適。房間乾淨整潔，床品摸着舒服，睡得特別香，設施也齊全，連洗漱用品用着都順手。服務更是沒話説，前台小謝熱情又有耐心，還主動給了泉州旅遊手繪地圖，有問題問他都立馬解答。禮賓小賈也很貼心，入住時主動幫我拿行李，並且給我送到了房間，還給我介紹了附近的一些美食。酒店早餐種類超豐富，中西結合還有閩南本地小吃，海蠣煎、炸醋肉都挺地道，吃得特別滿足。停車也方便，還有健身房和游泳池可以放鬆，整體性價比很高。下次來泉州肯定還選這家，推薦給大家！

hotel overview picture

用戶評分: 9.6/10.0

價錢：HK$865起

酒店超級棒，度過了非常愉快的三晚，強烈推薦給大家： 1.地理位置很好，離機場二十分鐘，去老城區的天妃宮衹要9分鐘，訂之前我一直擔心去景點比較遠其實有點多慮了。 2.房間特別漂亮舒適，裝修很豪華，有一種經濟上行期的美，各種設施很完備，公共區域也很華麗。 3. 工作人員從前台到門僮到餐廳服務員的服務都是一流的，很少有酒店給人這種賓至如歸的體驗，非常滿意。 4.行政酒廊也很優秀，餐飲豐富質量也好，帶長者來旅遊很方便。 這次是我第一次住萬達的酒店，感覺有很多地方超越了萬豪希爾頓洲際這些品牌，希望酒店再接再厲👍👍👍

食過返尋味！西街 6 大地道美食掃街Checklist

嚟到西街，你嘅胃準備好接受挑戰未？

1. 亞佛潤餅菜： 煙韌嘅薄餅皮，包住蘿蔔絲、五花肉、花生碎等十幾種餡料，口感層次超豐富，鹹甜交織，一試難忘！

2. 麵線糊： 泉州人嘅「靈魂早餐」！幼滑嘅麵線配上濃郁高湯，再自選加埋大腸、海鮮，暖笠笠，幸福感爆棚！

3. 土筍凍： 挑戰味蕾膽量！唔好俾個名嚇親，其實係海洋生物「星蟲」製成嘅啫喱，骨膠原滿滿，口感Q彈，配埋蒜蓉同醋，出奇地開胃！

4. 石花膏/四果湯： 夏日消暑聖品！晶瑩剔透嘅石花膏，加上綠豆、紅豆、生果等配料，淋上蜜糖水，冰涼清甜，超解渴！

5. 滿煎糕/麻糍： 充滿古早味嘅甜品。外皮軟糯，內餡夾住香甜嘅花生同紅糖，煙煙韌韌，甜而不膩。

6. 吳氏花生湯： 將花生煮到入口即化，湯底清甜滋潤。最地道食法係點一條油炸鬼，蘸住花生湯食，簡直係絕配！

出發前必睇！旅遊小貼士

🎟️ 預約資訊： 開元寺等景點雖然多數免費，但最好出發前上官網Check下最新開放時間同規定，唔好摸門釘啊！

📸 攝影靚位攻略： 想影到無人嘅西街，記得朝早7點前到！想影雙塔日落靚景，就要下晝5點左右去Rooftop Cafe霸定靚位！

☀️ 防曬防蚊準備： 閩南陽光好猛烈，太陽油、帽、太陽眼鏡係必備！巷仔裏可能有蚊，帶定蚊怕水就最穩陣。

🧳 行李寄存： 鐘樓同西街附近有好多行李寄存點，可以放低行李，輕輕鬆鬆去行街！



